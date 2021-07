Octavian Berceanu: Aproape 37.000 de firme active în Sectorul 1 și doar 5.000 au contracte cu salubristul. Unde duc restul deșeurile? Mare parte din gunoaie țin de birotică, de amenajări interioare (VIDEO)

Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, susține că în Sectorul 1 al Capitalei există aproape 37.000 de firme active și, totuși, doar 5.000 dintre acestea au contracte cu salubristul. „Unde duc celelalte 32.000 de companii deșeurile?”, a întrebat retoric oficialul la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, marți, pe B1 TV, precizând că probleme de acest gen nu sunt numai în acest sector.

„În momentul de față, cartez o parte din gunoaiele din Sectorul 1, sunt chiar la intersecția Vasile Gheorghe cu Ion Mihalache și sunt grămezi de gunoi, dar au un specific. Majoritatea sau mare parte, peste 80% din aceste grămezi strânse de gunoaie, sunt gunoaie din construcții și amenajări interioare, surpriză! Ce se întâmplă – de exemplu, astăzi am avut o discuție cu primarul Negoiță. Timp de două ore, ulterior, am avut o discuție cu reprezentanții Romprest, mâine am o discuție cu primarii sectoarelor și primarul general la o întâlnire comună. În Sectorul 1 specific, avem aproape 37.000 de firme care sunt active și din acestea doar 5.000 au contracte cu salubristul. Unde duc ceilalți 32.000 sau 30.000 de companii deșeurile? Pentru că, din ce m-am uitat pe gunoaiele astea aruncate în Sectorul 1, mare parte sunt gunoaie care țin de birotică, de birouri, țin de amenajări interioare, rigips, faianță, gresie sau alte lucruri pe care oamenii au renunțat să le mai folosească și le-au aruncat”, a declarat șeful Gărzii de Mediu.

Pe de altă parte, susține Octavian Berceanu, nu e numai problema Sectorului 1.

„Trebuie să ne uităm atent că în momentul de față noi avem nevoie de o muncă în comun a Primăriei Capitalei și a sectoarelor, și a salubriștilor, pentru că e anormal să faci sortare doar pentru un sector, să faci gestiunea deșeurilor la nivel metropolitan, doar pentru un sector sau să o privești doar pe o bucată din București, când ea are o amplitudine mult mai mare. Peste tot, în toată lumea civilizată, UAT-urile, primăriile mari se ocupă de această salubrizare și oferă, cum este specificat și în legislația noastră, depozite și, până la depozite, stații de sortare astfel încât să ducem cât mai puțin gunoi pe groapă”, a adăugat el.