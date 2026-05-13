Sondaj la un an de la prezidențiale. Nicușor Dan ar câștiga din nou, dar la limită în fața lui George Simion

La aproape un an de la alegerile prezidențiale din 2025, un nou sondaj arată că președintele Nicușor Dan ar reuși să câștige din nou finala prezidențială în fața lui George Simion, însă diferența dintre cei doi s-ar reduce dramatic.

Avansul de peste 7 procente din 2025 s-ar transforma într-o cursă aproape egală

Analiza, publicată de sociologul Mircea Comșa, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, pornește de la întrebarea dacă alegătorii ar vota la fel dacă ar putea reveni la turul al doilea al prezidențialelor din 2025. Practic, exercițiul măsoară ceea ce specialistul numește „regretul votului”, adică reevaluarea opțiunii electorale după instalarea noului președinte la Cotroceni.

În scrutinul oficial din mai 2025, a câștigat alegerile prezidențiale cu 53,6% din voturi, adică 6.168.642 de voturi, în timp ce George Simion a obținut 46,4%, respectiv 5.339.053 de voturi. Diferența era atunci de peste 7 puncte procentuale.

Astăzi, diferența ar fi de doar 0,4% la prezidențiale

Potrivit simulărilor prezentate de Mircea Comșa, analizate de stiripesurse.ro, dacă ar fi luate în calcul doar voturile valide ale respondenților care indică astăzi un candidat clar, Nicușor Dan ar obține 50,2%, iar George Simion 49,8%.

Asta înseamnă că actualul șef al statului ar rămâne în frunte, dar la o diferență infimă de doar 0,4 puncte procentuale.

Într-un al doilea scenariu, unde o treime dintre cei indeciși sau dintre cei care refuză să răspundă sunt redistribuiți către candidatul votat inițial, Nicușor Dan ar ajunge la 51,1%, iar George Simion la 48,9%.

Într-un al treilea scenariu, cu o redistribuire simetrică pentru ambii candidați, rezultatul revine la 50,2% pentru Nicușor Dan și 49,8% pentru George Simion. Concluzia sociologului este clară: președintele ar câștiga și astăzi, dar cu o marjă mult mai fragilă, între 0,4 și 2,2 puncte procentuale.

Electoratul lui George Simion pare mult mai fidel

Una dintre cele mai importante concluzii ale analizei este diferența de stabilitate dintre cele două bazine electorale.

Dintre cei care l-au votat pe Nicușor Dan în 2025, doar 75,6% spun că ar repeta astăzi aceeași alegere. În schimb, în cazul lui George Simion, nu mai puțin de 92,3% dintre alegători afirmă că și-ar menține votul.

Transferul direct de voturi este și el dezechilibrat. Aproximativ 4,1% dintre foștii votanți ai lui Nicușor Dan spun că astăzi ar vota cu George Simion, în timp ce doar 0,4% dintre susținătorii liderului AUR ar trece în tabăra președintelui.

În cifre estimate, acest lucru ar însemna peste 225.000 de voturi pierdute de Nicușor Dan către principalul său adversar, comparativ cu mai puțin de 18.000 de voturi recuperate din electoratul lui Simion.

Aproape unul din cinci votanți ai lui Nicușor Dan s-a răzgândit

Datele arată și o vulnerabilitate suplimentară pentru actualul președinte: o parte importantă dintre cei care l-au susținut în 2025 nu mai sunt la fel de convinși.

Mai exact, 7,6% dintre foștii săi alegători spun că nu ar mai merge deloc la vot, iar 11,5% declară că nu știu încă pe cine ar susține sau refuză să răspundă.

Această zonă de incertitudine este considerată una dintre cele mai mari probleme politice pentru Cotroceni, mai ales în contextul în care adversarul principal pare să aibă un nucleu electoral mult mai disciplinat.

Metodologia sondajului

Sondajul utilizat a fost realizat de în aprilie 2026, pe un eșantion național reprezentativ de 2.000 de respondenți, prin metoda CATI. Totuși, doar aproximativ 1.200 de persoane au răspuns efectiv la întrebările despre vot, iar în jur de 1.000 au indicat un candidat clar, ceea ce face ca estimările să fie mai degrabă orientative decât definitive.