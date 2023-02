Octavian Berceanu, despre mafia gunoaielor din Ilfov: „Acest județ este un centru al poluării pentru patru milioane de oameni și are cel mai mare grad de infracționalitate din România”

Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, a vorbit în emisiunea Bună, România, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, despre depozitarea ilegală a deșeurilor în județul Ilfov. Acesta a precizat că există o asemănare foarte mare între Ilfov și Napoli, după ce a descoperit depozitări ilegale de deșeuri în localitatea Găneasa, locul de unde provine actualul șef al Gărzii de Mediu Ilfov:

„Este o rezistență pe care am regăsit-o peste tot în județul Ilfov, niște băieți au afaceri cu deșeuri și sub umbrela unor amenajări pentru drumuri sau completări din pământ cu resturi din construcții, cu moloz folosesc aceste resurse ca să îngroape deșeuri. Este un modus operandi la nivel de județ Ilfov. Așa se întâmplă în toate comunele din Ilfov, pe suprafețe mult mai mari decât cea pe care o vedeți aici. În ultima parte a mandatului m-am uitat peste sesizările nerezolvate la nivelul Gărzii Naționale de mediu în toată România, din 552, 501 erau pe Ilfov. 90% din sesizările nerezolvate sunt pe Ilfov. Am menționat că Ilfovul și cu Napoli au foarte multe lucruri în comun”.

Octavian Berceanu a mai spus că și localitatea Chiajna este cunoscută pentru problemele grave de mediu. Mai mult, chiar viceprimarul ar fi implicat în aceste probleme, așa cum ar fi rezultat în urma unor controale:

„Nu este prima oară când fac sesizări către Grada de Mediu sau Poliția Națională și primul echipaj care ajunge este de la Poliția Locală. La fel s-a întâmplat și în Chiajna, unde l-am găsit chiar pe viceprimarul din Chiajna și Poliția Locală fiind un fel de impegație de mișcare pentru camioanele cu deșeuri. Există deja și un dosar deschis și o cercetare pe care am demarat-o în perioada în care am fost la Garda de Mediu referitor la depozitarea ilegală a deșeurilor. Ilfovul este un centru al poluării pentru patru milioane de oameni și are cel mai mare grad de infracționalitate din România și probabil pe jumătate din Europa. Șeful de mediu nu are nicio reacție, nu l-am găsit niciodată la muncă”.