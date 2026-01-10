Atrocitățile comise de armata rusă sunt documente de numeroși martori și înregistrări video și audio. Pe lângă comise împotriva civililor și prizonierilor ucraineni, rapoartele vorbesc despre comportamentul criminal al militarilor ruși față de proprii camarazi.

Atrocitățile de pe frontul ucrainean

Un astfel de episod, prezentat într-o , a fost postat pe platforma X. Un mercenar african apare într-un clip în timp ce este transformat în bombă umană, kamikaze, pentru a fi trimis spre liniile inamice. Acesta urma să se detoneze și să arunce în aer un buncăr al apărătorilor ucraineni. Este una dintre atrocitățile care se petrec, zilnic, în războiul din Ucraina.

Soldații ruși și-au echipat victima cu o mină antitanc și au trimis-o să ia cu asalt pozițiile ucrainene. Pentru a fi convingători, așa zișii camarazi l-au amenințat pe viitorul kamikaze cu arma. Ironic, inițiatorii acestei crime l-au numit pe mercenarul african „deschizător de conserve”.

Imaginile cu ” au fost postate pe canalul Exilenova+ de pe Telegram. Un soldat rus atașează de vesta mercenarului african o mină antitanc TM-62, sub amenințarea armei, în ciuda protestelor acestuia. El îl numește „deschizător de conserve” și îl instruiește „fugă prin pădure” către pozițiile inamice, scrie militarnyi.com.

Odată echipat, fără să pară impresionat de protestele și rugămințile victimei sale, soldatul rus, îl amenință cu pușca de asalt și îl scoateafară din adăpost.

Episoadele de acest fel sunt obișnuite

Julian Röpke, jurnalist german și redactor pentru politică de securitate și conflicte la , a relatat că atrocitățile de acest fel sunt obișnuite. Armata rusă folosește în mod regulat mercenari africani, păcăliți să lupte în Ucraina, pe post de „deschizătoare de conserve”. Aceștia sunt trimiși să se autodetoneze în fața pozițiilor inamice pentru a deschide drumul unităților de asalt.

La începutul lunii noiembrie 2025, ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiga, a declarat că cel puțin 1.436 de cetățeni din 36 de țări, luptau ca mercenari pentru armata rusă. Este vorba despre persoane identificate. În realitate, sunt de părere oficialii ucraineni, numărul mercenarilor ar putea fi și mai mare.

Potrivit lui Sibiga, Rusia recrutează străini folosindu-se de tot felul de tertipuri. Fie că este vorba despre promisiuni financiare, înșelăciune sau presiuni. Acești oameni sunt folosiți drept carne de tun, fiind trimiși în operațiunile cele mai dificile. De regulă, majoritatea mercenarilor străini, nu reușesc să supraviețuiască mai mult de o lună, pe front.