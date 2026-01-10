B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Atrocitățile războiului din Ucraina. Mercenar african folosit de ruși pe post de bombă umană (VIDEO)

Atrocitățile războiului din Ucraina. Mercenar african folosit de ruși pe post de bombă umană (VIDEO)

Adrian Teampău
10 ian. 2026, 17:12
Atrocitățile războiului din Ucraina. Mercenar african folosit de ruși pe post de bombă umană (VIDEO)
Mercenar african transformat în bombă umană pe frontul din Ucraina Sursa foto X captură video
Cuprins
  1. Atrocitățile de pe frontul ucrainean
  2. Episoadele de acest fel sunt obișnuite

Atrocitățile comise de armata rusă sunt documente de numeroși martori și înregistrări video și audio. Pe lângă crimele de război comise împotriva civililor și prizonierilor ucraineni, rapoartele vorbesc despre comportamentul criminal al militarilor ruși față de proprii camarazi.

Atrocitățile de pe frontul ucrainean

Un astfel de episod, prezentat într-o înregistrare video, a fost postat pe platforma X. Un mercenar african apare într-un clip în timp ce este transformat în bombă umană, kamikaze, pentru a fi trimis spre liniile inamice. Acesta urma să se detoneze și să arunce în aer un buncăr al apărătorilor ucraineni. Este una dintre atrocitățile care se petrec, zilnic, în războiul din Ucraina.

Soldații ruși și-au echipat victima cu o mină antitanc și au trimis-o să ia cu asalt pozițiile ucrainene. Pentru a fi convingători, așa zișii camarazi l-au amenințat pe viitorul kamikaze cu arma. Ironic, inițiatorii acestei crime l-au numit pe mercenarul african „deschizător de conserve”.

Imaginile cu „bomba umană” au fost postate pe canalul Exilenova+ de pe Telegram. Un soldat rus atașează de vesta mercenarului african o mină antitanc TM-62, sub amenințarea armei, în ciuda protestelor acestuia. El îl numește „deschizător de conserve” și îl instruiește „fugă prin pădure” către pozițiile inamice, scrie militarnyi.com.

Odată echipat, fără să pară impresionat de protestele și rugămințile victimei sale, soldatul rus, îl amenință cu pușca de asalt și îl scoateafară din adăpost.

Episoadele de acest fel sunt obișnuite

Julian Röpke, jurnalist german și redactor pentru politică de securitate și conflicte la BILD, a relatat că atrocitățile de acest fel sunt obișnuite. Armata rusă folosește în mod regulat mercenari africani, păcăliți să lupte în Ucraina, pe post de „deschizătoare de conserve”. Aceștia sunt trimiși să se autodetoneze în fața pozițiilor inamice pentru a deschide drumul unităților de asalt.

La începutul lunii noiembrie 2025, ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiga, a declarat că cel puțin 1.436 de cetățeni din 36 de țări, luptau ca mercenari pentru armata rusă. Este vorba despre persoane identificate. În realitate, sunt de părere oficialii ucraineni, numărul mercenarilor ar putea fi și mai mare.

Potrivit lui Sibiga, Rusia recrutează străini folosindu-se de tot felul de tertipuri. Fie că este vorba despre promisiuni financiare, înșelăciune sau presiuni. Acești oameni sunt folosiți drept carne de tun, fiind trimiși în operațiunile cele mai dificile. De regulă, majoritatea mercenarilor străini, nu reușesc să supraviețuiască mai mult de o lună, pe front.

Tags:
Citește și...
Donald Trump vrea să facă afaceri cu China și Rusia. Americanii pun pe masă petrolul venezuelean
Externe
Donald Trump vrea să facă afaceri cu China și Rusia. Americanii pun pe masă petrolul venezuelean
Cum a răspuns Donald Trump atunci când a fost întrebat dacă plănuiește să-l captureze pe Putin, la fel cum a făcut-o cu Maduro
Externe
Cum a răspuns Donald Trump atunci când a fost întrebat dacă plănuiește să-l captureze pe Putin, la fel cum a făcut-o cu Maduro
Zelenski avertizează, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik într-un atac asupra Ucrainei: „Aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta”
Externe
Zelenski avertizează, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik într-un atac asupra Ucrainei: „Aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta”
Protestele din Iran se amplifică. Liderii europeni fac apel la calm și condamnă uciderea manifestanților
Externe
Protestele din Iran se amplifică. Liderii europeni fac apel la calm și condamnă uciderea manifestanților
P. Diddy i-a trimis vechiului său prieten, Donald Trump, o cerere de grațiere. Care a fost răspunsul președintelui american
Externe
P. Diddy i-a trimis vechiului său prieten, Donald Trump, o cerere de grațiere. Care a fost răspunsul președintelui american
Franța se confruntă cu o nouă criză politică. Guvernul se pregătește pentru alegeri anticipate (Surse)
Externe
Franța se confruntă cu o nouă criză politică. Guvernul se pregătește pentru alegeri anticipate (Surse)
Guvernare pe muchie de cuțit în Olanda. Premierul desemnat va forma un guvern minoritar
Externe
Guvernare pe muchie de cuțit în Olanda. Premierul desemnat va forma un guvern minoritar
Un influencer scoțian a încercat să dea vina pe un român, după ce a omorât o bătrână. Cu ce pedeapsă s-a ales
Externe
Un influencer scoțian a încercat să dea vina pe un român, după ce a omorât o bătrână. Cu ce pedeapsă s-a ales
Iranul, zguduit de proteste violente: O înregistrare video prezintă mai multe cadavre întinse pe străzi, dar și într-un spital din Teheran
Externe
Iranul, zguduit de proteste violente: O înregistrare video prezintă mai multe cadavre întinse pe străzi, dar și într-un spital din Teheran
Patronul barului din Elveția, arestat după incendiul soldat cu 40 de morți și peste 100 de răniți. Ce au transmis autoritățile
Externe
Patronul barului din Elveția, arestat după incendiul soldat cu 40 de morți și peste 100 de răniți. Ce au transmis autoritățile
Ultima oră
17:40 - Toți ochii sunt pe Cristi Chivu. Un fost atacant italian îi prezice un viitor strălucit. Ce echipe mari ar putea antrena
16:36 - Donald Trump vrea să facă afaceri cu China și Rusia. Americanii pun pe masă petrolul venezuelean
15:58 - Mara Bănică resimte din plin creșterea impozitelor. Cât a trebuit să plătească pentru casă și mașină
15:34 - Când poate deveni ciorba o capcană alimentară? Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă
15:07 - Tragedie la IPJ Dolj! Șeful instituției a fost găsit fără suflare în propriul birou. Principala ipoteză în cazul morții lui Marius-Daniel Mîrzacu
14:41 - Patru români au fost condamnați la închisoare în Croația, în urma unui jaf eșuat. Cum au acționat
14:01 - Elena Vîșcu îl dă de gol pe CRBL! Cât de atent este artistul cu plata pensiei alimentare pentru Alessia: „Mai întârziem, mai uităm”
13:31 - Paradox românesc! Oamenii stau înghesuiți în case, deși țara noastră e campioană la numărul de proprietari
12:53 - Un bulgar căutat în Austria și un belarus evadat din închisoare, depistația la granițele României
12:17 - 10 ianuarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Antipa de la Calapodești, singurul român canonizat în Muntele Athos