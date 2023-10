Opere de artă ale unui român, expuse la Muzeul Luvru din Paris. Tânărul artist are doar 10 ani

Dragoș Dobocan este un băiețel de 10 ani din Oradea care și-a expus operele de artă la , în cadrul vernisajului „Pe urmele artiștilor francezi”, din data de 20 octombrie 2023, conform

Băiatul și-a expus 36 de lucrări

36 din cele 150 de lucrări ale băiatului au fost expuse la renumitul muzeu francez de artă. Copilul practică această pasiune de cinci ani, iar acum are parte de cel mai mare succes de până acum, informează

El a fost singurul copil care a expus opere de artă la Luvru și a fost înconjurat doar de adulți din multe țări ale lumii, printre care Brazilia, Canada, Coreea de Sud, Vietnam, Japonia, Pakistan, Belgia, Iran, Mexic, Venezuela și multe altele.

Părinții lui Dragoș l-au încris inițial la canto, dar și-au dat seama că nu i se potrivește. Băiatul și-a expirat dorința cum că i-ar plăcea să facă pictură, iar părinții i-au îndeplinit-o și acum culege roadele muncii sale. Copilul a spus că pictura este modul lui de a se relaxa. El a fost impresionat de experiența trăită la Paris și a primit invitații de a expune în alte țări europene, dar și în Japonia și America Latină.

„Am început să pictez de la vârsta de cinci ani. Atunci mama m-a înscris la canto muzică uşoară. Dar mie nu mi-a plăcut acolo. Şi-atunci le-am spus părinţilor mei să mă înscrie la pictură. De atunci, acesta este modul meu de a mă relaxa. Pictura este pentru mine o oază de bucurie și de culoare, este modul meu de a mă elibera”, a spus Dragoș Dobocan.

Câteva dintre lucrările copilului

Micul artist a povestit și câteva detalii despre operele sale preferate de artă, iar subiectele pe care le abordează sunt flori, animale, portrete sau peisaje.

„Lucrarea mea preferată este «Canarul». Urmează apoi «Bufniţa polară», «Farul». Eu am doi canari acasă şi m-au inspirat să pictez. L-am pictat pe unul dintre ei. Am început cu lucrarea «Peisaj marin». Îmi place foarte mult marea și am multe lucrări realizate în vacanțele mele cu mama la mare”, a adăugat băiatul.

