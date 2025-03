Ora la care te trezești îți poate schimba viața! Profesorul Vlad Ciurea dezvăluie secretul unui creier sănătos

Într-o lume în care ritmul alert al vieții moderne ne împinge adesea să neglijăm odihna, Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi din România, atrage atenția asupra importanței somnului, potrivit . Într-o intervenție recentă, specialistul a subliniat impactul major pe care acesta îl are asupra creierului și întregului organism, oferind și un sfat esențial privind ora optimă pentru a ne începe ziua.

, stresul și lipsa de somn sunt tot mai frecvente în rândul românilor, iar aceste probleme ar putea fi prevenite printr-un program de odihnă echilibrat. Deși pentru multe persoane poate părea dificil să adopte un astfel de stil de viață, beneficiile pe termen lung sunt semnificative.

Somnul, esențial pentru sănătatea creierului și un start bun al zilei

Profesorul Vlad Ciurea subliniază că odihna nu este doar o necesitate biologică, ci un proces vital pentru regenerarea creierului. În timpul somnului, celulele nervoase se refac, iar informațiile acumulate pe parcursul zilei sunt procesate și consolidate.

„Dumnezeu a hotărât acest lucru. Peste noapte trebuie să dormim, iar peste zi trebuie să lucrăm. Dacă facem invers și ne biciuim, ne stimulăm, putem avea efecte foarte proaste.

În timpul somnului, celula nervoasă se curăță, toate acele elemente negative se curăță, organismul își reface cunoștințele. Ce s-a învățat peste zi la un elev sau student, peste noapte se stochează, iar hipocampul le oferă a doua zi pe tavă”, a explicat Vlad Ciurea, în cadrul unei emisiuni.

În ceea ce privește ora ideală de trezire, profesorul recomandă să ne aliniem ritmului natural al corpului și să ne începem ziua cât mai devreme. Cei care își pot permite acest obicei ar trebui să ia în considerare ora 5 dimineața ca fiind momentul optim pentru a se ridica din pat.

„Jur că azi de dimineață m-am trezit la ora 5:00, vă rog să mă credeți. Nici nu știți ce fericit am fost. Am deschis geamul, mi-am făcut niște treburi. Am reușit să mănânc și eu micul dejun în liniște. Am dat drumul la muzică…”, a mai spus Vlad Ciurea.

Astfel, specialistul subliniază că nu este nevoie de soluții complicate pentru a ne simți mai bine și a avea o zi productivă. Un somn odihnitor și o trezire matinală pot face diferența în starea noastră generală de bine.