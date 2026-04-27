 ,,Nu fac decât să hrănesc nevoia celeilalte părți de atenție": Cum a ajuns să arate relația dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu

Flavia Codreanu
27 apr. 2026, 09:03
Sursa Foto: Instagram/@alina_sorescu_official
Cuprins
  1. Cum se împarte artista între carieră și copii după un an și jumătate de la separare 
  2. Cum se înțelege artista cu fostul soț

După un an și jumătate de la finalizarea divorțului, Alina Sorescu a decis să vorbească deschis despre relația actuală cu Alexandru Ciucu și despre viața alături de fetele sale.

Cum se împarte artista între carieră și copii după un an și jumătate de la separare 

Deși procesul de divorț a fost unul de lungă durată și plin de tensiuni, vedeta încearcă să le ofere fetelor sale o copilărie liniștită.

Aceasta a mărturisit că lupta ei zilnică este dedicată exclusiv binelui celor mici, lăsând pe plan secund dorința de a-și reface viața sentimentală prea curând.

Într-un interviu acordat recent, Alina a explicat care este principalul său obiectiv în această perioadă.

„Mulțumesc! Noi suntem într-o situație pe care trebuie să o ducem mai departe. Raisa a împlinit 10 ani, Carolina are 12, sunt două fetițe minunate și eu lupt în fiecare zi să le fie bine, asta e menirea oricărei mame, să pună copiii mai presus de orice”, a spus Alina Sorescu pentru Cancan.

Cum se înțelege artista cu fostul soț

Deși timpul a trecut, regulile stabilite în instanță rămân sfinte pentru ambele părți implicate în proces.

Recent, fetița cea mică a vedetei și-a sărbătorit ziua de naștere alături de tatăl ei, Alexandru Ciucu, respectând calendarul impus de lege.

Interpreta a precizat clar că urmează doar indicațiile primite de la judecători și că dorește să pună capăt speculațiilor.

„Deocamdată nu am petrecut, am petrecut de Paște la Roșiorii de Vede, unde ne-am reunit cu mătuși, unchi, acolo le place și lor, iar asta este plăcerea lor ca de Paște să mergem la Roșiorii de Vede. Noi urmăm un program stabilit de instanță așa cum tatăl a cerut în instanță la un moment dat, așa că urmăm exact indicațiile de acolo. Nu aș vrea să mai discut acum, pentru că nu fac decât să hrănesc nevoia celeilalte părți de atenție și atunci povestea nu o să se termine niciodată. Noi am fost într-un proces trei ani, proces care s-a terminat de un an și jumătate, viața trebuie să meargă mai departe. Vom vedea în timp dacă această soluție este cea mai bună pentru fetițe”, a declarat Alina Sorescu pentru sursa citată.

