Doi preoți controversați s-au luat la bătaie chiar în timpul slujbei de duminică, într-o biserică „privată” din Târgu Jiu.

De la ce a pornit scandalul

Scandalul a avut loc chiar în timpul slujbei, enoriașii prezenți sunând la 112.

La un moment dat, în altercație au fost implicați și credincioșii prezenți la slujbă.

Bătaia ar fi pornit de la neînțelegeri mai vechi între cei doi preoți despre cum trebuie să organizeze activitatea religioasă și funcționarea bisericii.

Cine sunt preoții controversați

Unul dintre preoți se numește Ionuț Cosmin Barză, autointitulat „arhimandritul Ioanichie”, care, acum câțiva ani, a fost demis din slujire după un conflict cu reprezentanții Mitropoliei Olteniei. Însă el nu s-a lăsat și a continuat să slujească în curtea casei sale, iar apoi în această biserică improvizată. El chiar s-a ales cu dosar penal pentru că a exercitat meseria de preot fără drept, scrie

Celălalt preot se numește Gabriel Vlad, cunoscut și ca „Teodosie”. El l-a susținut la început pe Ionuț Cosmin Barză. De asemenea, presa locală a legat numele lui Vlad de un furt dintr-un magazin, în toamna anului 2022.