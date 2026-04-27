B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
De ce ar fi fost eliminat Alberto de la Survivor, de fapt: „Atâta nedreptate nu a fost în niciun sezon"

Ana Maria
27 apr. 2026, 09:31
Sursa foto: Instagram / @hanganalberto
Cuprins
  Cum s-a ajuns la duelul dintre Alberto și Lucian Popa
  De ce a fost eliminat Alberto de la Survivor, de fapt
  A fost eliminarea lui Alberto una nedreaptă?
  Ce urmează după această eliminare surprinzătoare

O nouă eliminare tensionată a avut loc la Survivor România 2026. În ediția difuzată pe 26 aprilie, Alberto a fost eliminat după duelul decisiv cu Lucian Popa, într-un moment care a stârnit reacții puternice în rândul fanilor emisiunii.

Cum s-a ajuns la duelul dintre Alberto și Lucian Popa

În cadrul consiliului tribal, concurenții din tribul unificat au fost nevoiți să facă primele nominalizări pentru eliminare. Regulile au rămas aceleași: un concurent a fost ales prin vot, iar cel de-al doilea a fost desemnat de câștigătorul imunității.

Astfel, Lucian Popa a ajuns la duel în urma voturilor colegilor, în timp ce Marian Godină, deținătorul colanului de imunitate, l-a ales pe Alberto pentru confruntare.

De ce a fost eliminat Alberto de la Survivor, de fapt

Dincolo de voturi, în spatele duelului s-a aflat o strategie clară. Concurenții au ales să trimită în arenă doi dintre cei mai puternici jucători, care au adus constant puncte echipei.

„Marian a fost deschis cu mine. Mi-a spus că scopul primului duel este să scoată pe unul dintre mine și Luci“, a precizat Alberto Hangan la Survivor.

Duelul s-a desfășurat până la trei puncte, iar Lucian Popa s-a impus cu scorul de 3-1. În urma acestui rezultat, Alberto a fost eliminat din competiție.

„Toate emoțiile mă încearcă. Sunt foarte mulțumit de parcursul meu de până acum. Am fost scos afară de Ironman. Sper să câștige concursul, dacă tot m-a scos”, a mai spus concurentul, la final.

A fost eliminarea lui Alberto una nedreaptă?

Decizia a stârnit un val de reacții în mediul online. Mulți dintre fanii emisiunii consideră că eliminarea nu reflectă valoarea reală a concurentului și acuză strategia aplicată în trib.

„La toate sezoanele m-am uitat dar atâta nedreptate nu a fost în niciun sezon. Am avut lacrimi în ochi, pentru bani au uitat de omenie”; „Sunt importanți banii, dar totuși”; „Pleacă Alberto dar rămâne Ramona”, „Alberto a avut colanul în trecut, dar în loc să o elimine pe ea, l-a eliminat pe Beleut, de atunci și-a semnat plecarea”

„Îmi pare rău că a plecat Alberto”; „Alberto așa îți trebuie că ai cărat iepele în spate!”; „Păcat că în fiecare ediție Survivor ne este dat să ne întâlnim cu sărutul lui Iuda și Războinicii o demonstrează cu vârf și îndesat”; „Dacă erau corecți azi se putea duela un Războinic cu un Faimos, dar trădarea e la ea acasă”

„Păcat de Alberto că a luptat și a oferit Războinicilor hrană și relaxare câștigând jocurile eliminatorii”; „Proastă strategia Războinicilor! Trebuia votat un Faimos și nu ajungea Alberto la duel! Lasă că urmează ei unul câte unul pentru că sunt mai mulți Faimoși!”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor, potrivit Cancan.

Ce urmează după această eliminare surprinzătoare

Eliminarea lui Alberto schimbă echilibrul din competiție și ridică semne de întrebare privind strategiile viitoare din tribul unificat. Rămâne de văzut cum vor evolua alianțele și dacă deciziile tactice vor continua să primeze în fața performanței sportive.

Tags:
Citește și...
De ce a fost obligat Sorin Bontea să plătească 100.000 de euro către Antena Group. Motivarea instanței
Monden
Vica Blochina spune totul despre Bianca Drăgușanu: „Nu am putut să fiu prietenă bună cu ea niciodată
Monden
Dorian Popa a uimit la propria nuntă. Detaliul de pe pieptul artistului care a atras toate privirile
Monden
 ,,Nu fac decât să hrănesc nevoia celeilalte părți de atenție”: Cum a ajuns să arate relația dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu
Monden
Olga Barcari, eliminată de la „Survivor” după șase săptămâni. Câți bani ar fi încasat
Monden
Cum i s-a schimbat viața lui Carmen Șerban, după diagnosticul de cancer: „Doctorii m-au trimis la Dumnezeu și nu înțelegeam de ce”
Monden
Dan Negru, despre viața în SUA și Canada: „Nu aș putea să mă adaptez”
Monden
Carmen Șerban a dezvăluit ritualul său prin care alungă energiile negative: „Faceți și voi la fel”
Monden
Tudor Gheorghe, citind știrea despre el că a suferit un AVC: „Dintre toate, asta e cea mai bună” (VIDEO)
Monden
O nouă despărțire în showbiz-ul din România. Primele semne care au indicat că cei doi au pus punct relației
Monden
Ultima oră
12:50 - Un bărbat din SUA, prins după ce a întrebat ChatGPT cum se ascunde un cadavru
12:48 - Primul lider social-democrat, care a respins ideea unei guvernări cu AUR: „PSD protejează românii”
12:47 - De ce a fost obligat Sorin Bontea să plătească 100.000 de euro către Antena Group. Motivarea instanței
12:46 - Prima reacție din PNL după anunțul moțiunii PSD‑AUR. Ciprian Ciucu: Nu vom mai forma o coaliție cu PSD
12:26 - Ce suveniruri aleg experții în turism. Obiectele de călătorie care păstrează amintirile vii
12:16 - Realitate dură în România: tot mai mulți copii victime ale traficului de persoane prin metoda „loverboy”
12:15 - Cristian Erbașu avertizează: Companiile din construcții suportă costuri tot mai mari. Presiune suplimentară pe capacitatea firmelor de a-și menține termenele asumate
12:13 - Ce trebuie să știe românii care ajung în Grecia de 1 Mai: Țara intră în grevă generală. De ce protestează angajații
11:59 - Va forma AUR un guvern cu PSD, după depunerea moțiunii? Răspunsul ferm dat de George Simion. Ce reproșuri i-a adus lui Nicușor Dan (VIDEO)
11:44 - Șeful ANRE: „Dacă lumea e supărată pe noi, înseamnă că ne facem treaba”. Ce a spus despre piața energiei și reforme în sector