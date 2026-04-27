O nouă eliminare tensionată a avut loc la Survivor România 2026. În ediția difuzată pe 26 aprilie, Alberto a fost eliminat după duelul decisiv cu Lucian Popa, într-un moment care a stârnit reacții puternice în rândul fanilor emisiunii.

Cum s-a ajuns la duelul dintre Alberto și Lucian Popa

În cadrul consiliului tribal, concurenții din tribul unificat au fost nevoiți să facă primele nominalizări pentru eliminare. Regulile au rămas aceleași: un concurent a fost ales prin vot, iar cel de-al doilea a fost desemnat de câștigătorul imunității.

Astfel, Lucian Popa a ajuns la duel în urma voturilor colegilor, în timp ce Marian Godină, deținătorul colanului de imunitate, l-a ales pe Alberto pentru confruntare.

De ce a fost eliminat Alberto de la Survivor, de fapt

Dincolo de voturi, în spatele duelului s-a aflat o strategie clară. Concurenții au ales să trimită în arenă doi dintre cei mai puternici jucători, care au adus constant puncte echipei.

„Marian a fost deschis cu mine. Mi-a spus că scopul primului duel este să scoată pe unul dintre mine și Luci“, a precizat Alberto Hangan la .

Duelul s-a desfășurat până la trei puncte, iar Lucian Popa s-a impus cu scorul de 3-1. În urma acestui rezultat, Alberto a fost eliminat din competiție.

„Toate emoțiile mă încearcă. Sunt foarte mulțumit de parcursul meu de până acum. Am fost scos afară de Ironman. Sper să câștige concursul, dacă tot m-a scos”, a mai spus concurentul, la final.

A fost eliminarea lui Alberto una nedreaptă?

Decizia a stârnit un val de reacții în mediul online. Mulți dintre fanii emisiunii consideră că eliminarea nu reflectă valoarea reală a concurentului și acuză strategia aplicată în trib.

„La toate sezoanele m-am uitat dar atâta nedreptate nu a fost în niciun sezon. Am avut lacrimi în ochi, pentru bani au uitat de omenie”; „Sunt importanți banii, dar totuși”; „Pleacă Alberto dar rămâne Ramona”, „Alberto a avut colanul în trecut, dar în loc să o elimine pe ea, l-a eliminat pe Beleut, de atunci și-a semnat plecarea”

„Îmi pare rău că a plecat Alberto”; „Alberto așa îți trebuie că ai cărat iepele în spate!”; „Păcat că în fiecare ediție Survivor ne este dat să ne întâlnim cu sărutul lui Iuda și Războinicii o demonstrează cu vârf și îndesat”; „Dacă erau corecți azi se putea duela un Războinic cu un Faimos, dar trădarea e la ea acasă”

„Păcat de Alberto că a luptat și a oferit Războinicilor hrană și relaxare câștigând jocurile eliminatorii”; „Proastă strategia Războinicilor! Trebuia votat un Faimos și nu ajungea Alberto la duel! Lasă că urmează ei unul câte unul pentru că sunt mai mulți Faimoși!”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor, potrivit .

Ce urmează după această eliminare surprinzătoare

Eliminarea lui Alberto schimbă echilibrul din competiție și ridică semne de întrebare privind strategiile viitoare din tribul unificat. Rămâne de văzut cum vor evolua alianțele și dacă deciziile tactice vor continua să primeze în fața performanței sportive.