B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Un lider israelian cu rădăcini românești intră în cursa pentru putere. Alianța surpriză anunțată împotriva lui Netanyahu

Selen Osmanoglu
27 apr. 2026, 09:21
Cuprins
  1. Un nou partid pentru „o nouă eră”
  2. Ținta: înfrângerea lui Netanyahu
  3. Promisiuni și apeluri politice
  4. Cine este Naftali Bennett
  5. Yair Lapid, liderul cu rădăcini românești
  6. Miză majoră pentru viitorul politic al Israelului

Fostul premier Naftali Bennett și liderul opoziției Yair Lapid au anunțat că vor candida pe o listă comună la viitoarele alegeri din Israel, într-o mișcare politică menită să consolideze opoziția și să îl învingă pe actualul premier Benjamin Netanyahu.

Un nou partid pentru „o nouă eră”

Cei doi lideri au anunțat lansarea unei formațiuni politice comune, denumită „Beyahad” („Împreună”), care va fi condusă de Naftali Bennett, conform Știrile ProTV.

Într-o conferință de presă, Bennett a descris inițiativa drept „cel mai sionist și patriotic act” din cariera sa, subliniind că noua alianță are ca obiectiv obținerea unei victorii clare în alegerile legislative programate în luna octombrie.

Ținta: înfrângerea lui Netanyahu

Potrivit sondajelor recente, Naftali Bennett este considerat unul dintre principalii candidați capabili să îl învingă pe Benjamin Netanyahu.

La rândul său, Yair Lapid a declarat că această alianță va unifica „Tabăra schimbării” și va concentra eforturile pentru reformarea conducerii Israelului.

„Există încredere între noi”, a punctat Lapid, descriindu-l pe Bennett drept un lider de dreapta „onest”.

Promisiuni și apeluri politice

În cazul unei victorii, Bennett a promis înființarea unei comisii naționale de anchetă privind deficiențele care au dus la atacul din 7 octombrie 2023, subiect extrem de sensibil în politica israeliană.

Totodată, acesta a lansat un apel către fostul ministru Gadi Eizenkot pentru a se alătura noii alianțe.

Cine este Naftali Bennett

Naftali Bennett, în vârstă de 54 de ani, este fiul unor imigranți americani și fost antreprenor în domeniul tehnologiei. A devenit cunoscut după ce și-a vândut start-up-ul pentru peste 150 de milioane de dolari.

Fost ofițer de comando în armata israeliană, Bennett și-a construit imaginea de lider ferm, câștigând susținerea unei părți importante a electoratului tânăr. De-a lungul carierei, a trecut de la statutul de consilier al lui Benjamin Netanyahu la unul dintre cei mai vocali adversari ai acestuia.

În 2021, a format un guvern de coaliție alături de Yair Lapid, care a pus capăt unei perioade lungi de instabilitate politică.

Yair Lapid, liderul cu rădăcini românești

Yair Lapid, în vârstă de 62 de ani, este fiul jurnalistului și fostului ministru Tommy Lapid, supraviețuitor al Holocaustului.

Fost jurnalist de televiziune, Lapid a intrat în politică în 2012, fondând partidul Yesh Atid, devenit rapid una dintre principalele forțe politice din Israel.

Un detaliu mai puțin cunoscut este faptul că Lapid are origini românești: bunicii săi materni proveneau din Cehu Silvaniei, fiind descendenți ai unei familii de rabini. De-a lungul timpului, liderul israelian a efectuat mai multe vizite în România.

Miză majoră pentru viitorul politic al Israelului

Alianța dintre Bennett și Lapid marchează o reconfigurare importantă a opoziției israeliene și ar putea schimba semnificativ dinamica alegerilor din această toamnă.

Prin această mișcare, cei doi lideri încearcă să ofere o alternativă solidă la actuala guvernare și să capitalizeze nemulțumirile existente în societatea israeliană.

Tags:
Ultima oră
12:46 - Prima reacție din PNL după anunțul moțiunii PSD‑AUR. Ciprian Ciucu: Nu vom mai forma o coaliție cu PSD
12:26 - Ce suveniruri aleg experții în turism. Obiectele de călătorie care păstrează amintirile vii
12:16 - Realitate dură în România: tot mai mulți copii victime ale traficului de persoane prin metoda „loverboy”
12:15 - Cristian Erbașu avertizează: Companiile din construcții suportă costuri tot mai mari. Presiune suplimentară pe capacitatea firmelor de a-și menține termenele asumate
12:13 - Ce trebuie să știe românii care ajung în Grecia de 1 Mai: Țara intră în grevă generală. De ce protestează angajații
11:59 - Va forma AUR un guvern cu PSD, după depunerea moțiunii? Răspunsul ferm dat de George Simion. Ce reproșuri i-a adus lui Nicușor Dan (VIDEO)
11:44 - Șeful ANRE: „Dacă lumea e supărată pe noi, înseamnă că ne facem treaba”. Ce a spus despre piața energiei și reforme în sector
11:43 - Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor de modernizare a DJ102I. Drumul va fi alternativa la DN1 Valea Prahovei (FOTO)
11:36 - Incendiu puternic  în Sectorul 5: La fața locului au fost trimise numeroase echipaje ISU  pe strada Erou Toma Constantin
11:20 - Final de meci cu scandal: Dan Alexa a sărit la bătaie, chiar pe gazon