Meghan Markle și Prințul Harry, în centrul unui nou scandal: „Nu cred că Harry este conștient de ce i s-a întâmplat”

Ana Maria
27 apr. 2026, 08:38
Sursa foto: Hepta / @Bestimage / CBS Sunday Morning
Cuprins
  1. Scandal în Marea Britanie. Ce acuzații a formulat Jeff Banks
  2. Este Prințul Harry influențat în deciziile sale?
  3. Cine îi ia apărarea lui Meghan Markle

Scandal în Marea Britanie. Meghan Markle și Prințul Harry au fost criticați dur într-o emisiune difuzată pe GB News, „Great British Debate”, unde invitatul Jeff Banks a susținut că acțiunile lor ar putea distruge Familia Regală. Dezbaterea moderată de Nana Akua a avut loc în contextul deciziei cuplului de a se muta în America și a interviului acordat vedetei Oprah, care a stârnit reacții puternice în Marea Britanie.

Scandal în Marea Britanie. Ce acuzații a formulat Jeff Banks

Invitat în cadrul emisiunii „Great British Debate”, difuzată de postul GB News și moderată de Nana Akua, Jeff Banks a adresat acuzații ferme la adresa lui Meghan Markle și a Prințului Harry. Banks i-a calificat drept „o rușine” și a susținut că gesturile și declarațiile lor „provoacă prejudicii serioase Coroanei”, punând în discuție impactul deciziei de a se separa de Familia Regală și de a se stabili în America.

Mai mult, Jeff Banks a afirmat că plecarea din Marea Britanie și interviul acordat lui Oprah au alimentat furia unor segmente ale publicului britanic, notează materialul. Invitatul a mai spus că, în opinia sa, cuplul nu mai beneficiază de laude în presa britanică, ci este frecvent ținta insultei și a acuzațiilor dure.

„Cred că sunt absolut îngrozitori ca și cuplu. Cred că fac un mare deserviciu familiei regale”, a spus Jeff Banks, exprimându-și poziția fermă față de comportamentul atribuit celor doi.

Este Prințul Harry influențat în deciziile sale?

În timpul intervenției sale, Jeff Banks a vorbit și despre Prințul Harry, sugerând că acesta nu ar conștientiza pe deplin situația în care se află. Mai mult, a insinuat că deciziile sale ar fi influențate de soția sa.

Nu cred că Harry este conștient de ce i s-a întâmplat. A fost atras în toată povestea asta de Meghan. Cred că încearcă să distrugă Familia Regală. Nu știu din ce motiv, dar cred că sunt doi profitori”, a mai spus Jeff Banks, potrivit Cancan.

Cine îi ia apărarea lui Meghan Markle

Discuția din platou nu a fost, însă, una unanimă. Moderatoarea Nana Akua a intervenit la un moment dat, când a criticat tendința de a arunca vina exclusiv asupra lui Meghan Markle.

Aceasta a subliniat că Prințul Harry este un adult care își poate asuma propriile decizii, pledând pentru o responsabilitate împărțită în cazul celor doi.

Singurul lucru pe care îl spun este că mă enervează puțin când toată lumea dă vina pe femeie. El este un bărbat matur, poate lua propriile decizii. Dacă vrea să fie absorbit în lucruri stupide, este și decizia lui. Îi învinovățesc pe amândoi în mod egal”, a declarat Nana Akua.

Declarațiile recente arată că relația dintre Meghan Markle, Prințul Harry și Familia Regală rămâne un subiect sensibil și controversat în Marea Britanie. Criticile din spațiul public par să nu se diminueze, iar fiecare apariție a celor doi reaprinde dezbaterile despre rolul și impactul lor asupra monarhiei.

