Constanța: O femeie care băuse detergent a sărit din ambulanța în mers. Ce a urmat

Traian Avarvarei
27 apr. 2026, 08:38
Incident grav în Constanța. O femeie preluată de acasă de medici a spus că a băut detergent intenționat. Ea a sărit din ambulanța aflată în mers, suferind astfel o politraumă. Pacienta a fost apoi dusă la spital cu o altă salvare.

O femeie care a băut detergent a sărit din ambulanță

S-a întâmplat duminică, în jurul prânzului. Un apel la 112 anunța că o femeie din municipiu nu răspunde la telefon și nici nu deschide ușa. La fața locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) B2.

„Pacienta a fost găsită conştientă. A afirmat că a băut detergent în mod voit. A fost monitorizată şi urcată în ambulanţă pentru a fi transportată la Spitalul Judeţean Constanţa pentru investigaţii suplimentare”, a transmis SAJ Constanţa.

Pe drum, însă, femeia a devenit agitată și chiar a sărit din ambulanță: „Pe drum a devenit agitată, şi-a îndepărtat centurile şi s-a aruncat din ambulanţă, în timp ce asistentul îi spunea ambulanţierului să oprească ambulanţa”.

La fața locului a ajuns un echipaj SAJ C2, care a preluat-o pe pacientă și a dus-o la spital. Pe lângă prolemele pe care le avea deja, ea a suferit și o politraumă.

