Planurile lui George Simion, analizate de presa străină. Partidele tradiționale proeuropene din România caută soluții rapide pentru a limita influența liderului AUR, George Simion, într-un moment în care scena politică este marcată de instabilitate și negocieri tensionate. În paralel, AUR profită de contextul actual și își consolidează poziția în sondaje.

De ce încearcă partidele proeuropene să țină AUR departe de guvernare

Coaliția aflată la putere încearcă să identifice variante viabile pentru a exclude din ecuația guvernării, în contextul unei crize politice tot mai accentuate, potrivit unei analize publicate de . Publicația susține că liderii politici de la București negociază intens pentru a evita accesul formațiunii conduse de Simion la putere.

Chiar dacă a pierdut alegerile prezidențiale anul trecut, liderul AUR vede în actuala situație o oportunitate de a reveni în prim-planul politic.

Planurile lui George Simion, analizate de presa străină. Cum a ajuns liderul AUR favorit în sondaje

Pe fondul tensiunilor din coaliția guvernamentală, George Simion câștigă teren în preferințele electoratului. Conform datelor publicate de Politico, AUR ar conduce în prezent în sondaje cu aproximativ 35%, depășind semnificativ principalele partide rivale.

Simion susține că momentul este favorabil pentru ca partidul său să ajungă la guvernare:

„Speranța mea este să avem o schimbare de putere… democrația înseamnă alternanță la putere, așa că trebuie să facă ceea ce este democratic și să ne lase să guvernăm… să asculte votul oamenilor”, a spus liderul AUR pentru publicația citată anterior.

Ce a declanșat criza politică din România

Blocajul actual își are originea în măsurile economice dure necesare pentru reducerea deficitului bugetar. Tensiunile au escaladat după ce PSD și-a retras sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, nemulțumit de amploarea reducerilor de cheltuieli.

În acest context, Simion a criticat actuala formulă de guvernare: „Suntem dispuși să vorbim cu toată lumea pentru a crea un guvern”.

Potrivit analizei Politico, o eventuală guvernare condusă de George Simion ar putea complica relația României cu Bruxelles-ul. Liderul AUR s-ar opune condițiilor impuse privind cheltuielile publice, ar renunța la sprijinul pentru Ucraina și ar respinge o politică europeană comună în domeniul migrației.

Există riscuri economice în cazul prelungirii crizei?

Situația politică tensionată ar putea avea efecte directe asupra economiei. România riscă să rateze termene importante pentru accesarea fondurilor europene, inclusiv miliarde de euro din programele de apărare și redresare.

În același timp, premierul Ilie Bolojan se confruntă cu posibile moțiuni de cenzură susținute inclusiv de AUR.

Planurile lui George Simion, analizate de presa străină. Sunt posibile alegeri anticipate în România?

Deși scenariul alegerilor anticipate este discutat, acesta rămâne puțin probabil. Procedura ar presupune respingerea a două guverne succesive și intervenția președintelui Nicușor Dan pentru dizolvarea Parlamentului.

Simion se declară, însă, pregătit pentru orice variantă:

„Putem avea alegeri noi și o nouă majoritate care probabil va urma tendința din Europa și din Italia și alte țări”.

Președintele Nicușor Dan a transmis că partidele proeuropene exclud o alianță cu AUR. Cu toate acestea, schimburile de acuzații între PSD și PNL continuă, fiecare acuzându-l pe celălalt că ar încerca să obțină sprijinul formațiunii lui Simion.

Europarlamentarul Victor Negrescu a avertizat că actuala situație face dificilă formarea unei majorități fără implicarea AUR.

Planurile lui George Simion, analizate de presa străină. Își dorește liderul AUR funcția de premier?

Deși ascensiunea politică este evidentă, George Simion adoptă un ton rezervat în ceea ce privește o eventuală funcție de prim-ministru:

„Nu neapărat. Suntem interesați să stabilizăm țara. Desigur, avem oameni calificați care pot ocupa funcția de premier. Dar acum vrem să stabilizăm țara, pentru că Comisia Europeană a permis socialiștilor, liberalilor și actualei coaliții să genereze un deficit uriaș”, a mai precizat Simion.