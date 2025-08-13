B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Orașul din România care a interzis fumatul în mai multe spații publice. Amenzile ajung și la 500 de lei

Orașul din România care a interzis fumatul în mai multe spații publice. Amenzile ajung și la 500 de lei

Traian Avarvarei
13 aug. 2025, 09:54
Orașul din România care a interzis fumatul în mai multe spații publice. Amenzile ajung și la 500 de lei
Sursa foto: Freepik

Începând de miercuri, 13 august, fumatul e interzis în mai multe spații publice din Cluj-Napoca, iar amenzile pentru cei care încalcă regula ajung și la 500 de lei. Autoritățile locale spun că astfel vor să descurajeze fumatul sau măcar să-i protejeze pe cei care n-au acest viciu de fumatul pasiv.

Cuprins

  • Unde e interzis fumatul în Cluj-Napoca și care sunt excepțiile
  • Ce spune primarul Emil Boc despre interzicerea fumatului

Unde e interzis fumatul în Cluj-Napoca și care sunt excepțiile

Astfel, de miercuri, e interzisă utilizarea țigărilor tradiționale, țigărilor electronice și a altor dispozitive de fumat în stațiile de transport în comun, parcurile publice și în bazele sportive aflate în proprietatea publică a orașului Cluj-Napoca.

Exceptate vor fi evenimentele în aer liber aprobate oficial, unde organizatorii trebuie să asigure zone speciale pentru fumători.

De asemenea, autoritățile au amenajat spații dedicate celor care nu se pot abține. Ele sunt clar semnalizate și amplasate astfel încât să nu deranjeze nefumătorii, informează Cluj24.

Cei care nu respectă noile reguli riscă să fie sancționați de Poliția Locală cu amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei.

Măsura urmărește să descurajeze fumatul și să reducă expunerea populației la fumul pasiv, care de asemenea e dăunător.

Ce spune primarul Emil Boc despre interzicerea fumatului

„Acest proiect este despre respect, despre dreptul copiilor de a respecta aer curat în parcuri, despre dreptul sportivilor la un mediu sănătos. Parcurile sunt pentru relaxare, nu pentru intoxicare cu fum.

Stațiile de transport nu sunt camera de fumat în aer liber. Iar baza sportivă este pentru sănătate, nu pentru riscuri la adresa sănătății. Este un proiect care aduce normalitatea în orașul nostru”, a transmis primarul Emil Boc, înainte să fie adoptat proiectul cu interdicțiile.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Beneficiile infuziei din frunze de țelină. Băutura care curăță organismul și întărește imunitatea
Eveniment
Beneficiile infuziei din frunze de țelină. Băutura care curăță organismul și întărește imunitatea
Tot mai mulți români dau vacanțele în hoteluri la schimb pe cele în rulote. Cât costă o astfel de experiență
Eveniment
Tot mai mulți români dau vacanțele în hoteluri la schimb pe cele în rulote. Cât costă o astfel de experiență
Reacția neașteptată a unui bărbat din Vâlcea, după ce polițiștii i-au spus să nu mai asculte muzică tare pe stradă
Eveniment
Reacția neașteptată a unui bărbat din Vâlcea, după ce polițiștii i-au spus să nu mai asculte muzică tare pe stradă
Remedii naturale: de ce să păstrezi cojile de ceapă, nucă sau ouă?
Eveniment
Remedii naturale: de ce să păstrezi cojile de ceapă, nucă sau ouă?
Un elev a adormit în timpul probei la Bacalaureat: „M-au trezit supraveghetoarele în ultimele minute”
Eveniment
Un elev a adormit în timpul probei la Bacalaureat: „M-au trezit supraveghetoarele în ultimele minute”
Nou trend în materie de călătorii: vacanțele cu necunoscuți. Ce povestesc românii care au avut parte de o astfel de experiență
Eveniment
Nou trend în materie de călătorii: vacanțele cu necunoscuți. Ce povestesc românii care au avut parte de o astfel de experiență
Tragedie în Mehedinți: doi soți au murit într-un accident rutier
Eveniment
Tragedie în Mehedinți: doi soți au murit într-un accident rutier
Ceasul bate pentru profesorii care trebuie să-și caute ore în plus. Sindicaliștii amenință: „Școala nu va începe, vom boicota începutul anului școlar”
Eveniment
Ceasul bate pentru profesorii care trebuie să-și caute ore în plus. Sindicaliștii amenință: „Școala nu va începe, vom boicota începutul anului școlar”
Visul șoferilor de a circula pe autostradă de la București la Iași se năruie. Guvernul nu mai are bani pentru lucrări. Avertisment Pro Infrastructură
Eveniment
Visul șoferilor de a circula pe autostradă de la București la Iași se năruie. Guvernul nu mai are bani pentru lucrări. Avertisment Pro Infrastructură
Preoții și personalul monahal vor plăti contribuția la sănătate. Din 1 septembrie, nu vor mai fi exceptați de la plata CASS
Eveniment
Preoții și personalul monahal vor plăti contribuția la sănătate. Din 1 septembrie, nu vor mai fi exceptați de la plata CASS
Ultima oră
10:26 - Primăria Generală, miza pentru partidele coaliției. Mircea Abrudean (PNL), despre riscul ca viitorul primar să fie suveranist (VIDEO)
10:23 - Dan Alexa a anunțat că a divorțat la notar de Andrada, după scandalul de infidelitate: „A mers mult mai repede”. La cine rămâne copilul
10:07 - Maia Morgenstern, mărturisiri din copilărie: „Mama a ținut casa, cu salariul ei, cu eforturile ei. Tata a fost și internat în clinici de sănătate mintală”
10:01 - Beneficiile infuziei din frunze de țelină. Băutura care curăță organismul și întărește imunitatea
09:59 - Tot mai mulți români dau vacanțele în hoteluri la schimb pe cele în rulote. Cât costă o astfel de experiență
09:34 - Reacția neașteptată a unui bărbat din Vâlcea, după ce polițiștii i-au spus să nu mai asculte muzică tare pe stradă
09:30 - Remedii naturale: de ce să păstrezi cojile de ceapă, nucă sau ouă?
09:23 - Austeritate cu amenzi uriașe. Guvernul vrea să scoată mai mulți bani din buzunarele românilor
09:18 - Un elev a adormit în timpul probei la Bacalaureat: „M-au trezit supraveghetoarele în ultimele minute”
09:07 - Nou trend în materie de călătorii: vacanțele cu necunoscuți. Ce povestesc românii care au avut parte de o astfel de experiență