Începând de miercuri, 13 august, fumatul e interzis în mai multe spații publice din Cluj-Napoca, iar amenzile pentru cei care încalcă regula ajung și la 500 de lei. Autoritățile locale spun că astfel vor să descurajeze fumatul sau măcar să-i protejeze pe cei care n-au acest viciu de fumatul pasiv.

Cuprins

Unde e interzis fumatul în Cluj-Napoca și care sunt excepțiile

Ce spune primarul Emil Boc despre interzicerea fumatului

Astfel, de miercuri, e interzisă utilizarea tradiționale, țigărilor electronice și a altor dispozitive de fumat în stațiile de transport în comun, parcurile publice și în bazele sportive aflate în proprietatea publică a orașului Cluj-Napoca.

Exceptate vor fi evenimentele în aer liber aprobate oficial, unde organizatorii trebuie să asigure zone speciale pentru .

De asemenea, autoritățile au amenajat spații dedicate celor care nu se pot abține. Ele sunt clar semnalizate și amplasate astfel încât să nu deranjeze nefumătorii, informează

Cei care nu respectă noile reguli riscă să fie sancționați de Poliția Locală cu amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei.

Măsura urmărește să descurajeze fumatul și să reducă expunerea populației la fumul pasiv, care de asemenea e dăunător.

Ce spune primarul Emil Boc despre interzicerea fumatului

„Acest proiect este despre respect, despre dreptul copiilor de a respecta aer curat în parcuri, despre dreptul sportivilor la un mediu sănătos. Parcurile sunt pentru relaxare, nu pentru intoxicare cu fum.

Stațiile de transport nu sunt camera de fumat în aer liber. Iar baza sportivă este pentru sănătate, nu pentru riscuri la adresa sănătății. Este un proiect care aduce normalitatea în orașul nostru”, a transmis primarul Emil Boc, înainte să fie adoptat proiectul cu interdicțiile.