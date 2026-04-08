Ouăle sunt un ingredient de bază în orice bucătărie. Fie că le folosești la micul dejun, în cozonaci sau în diverse rețete, prospețimea lor este esențială atât pentru gust, cât și pentru siguranța alimentară. Din fericire, există metode simple și eficiente prin care poți verifica rapid dacă ouăle sunt încă bune pentru consum.
Unul dintre cele mai cunoscute și rapide teste este cel cu apă, conform Știrile ProTv. Pune oul într-un pahar sau bol cu apă rece:
Când spargi un ou, observă gălbenușul și albușul:
Mirosul este, de asemenea, un indicator sigur: ouăle stricate au un miros puternic de sulf sau neplăcut.
Ouăle crude, păstrate corect în frigider, pot rezista între 3 și 5 săptămâni. Temperatura trebuie să fie constant sub 5°C. Ouăle fierte trebuie consumate în 5-7 zile și păstrate în coajă, pentru protecție. Dacă sunt decojite, consumă-le în 2-3 zile.
Specialiștii recomandă să păstrezi ouăle în partea cea mai rece a frigiderului, nu pe ușa cu temperaturi fluctuante. Ambalajul original protejează ouăle de lovituri și de mirosurile altor alimente. Nu spăla ouăle înainte de depozitare, pentru că stratul natural de protecție le protejează împotriva bacteriilor.
Respectând aceste reguli simple, vei putea folosi ouăle în siguranță și vei evita riscul de toxiinfecții alimentare.