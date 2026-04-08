Ouăle sunt un ingredient de bază în orice . Fie că le folosești la micul dejun, în cozonaci sau în diverse rețete, prospețimea lor este esențială atât pentru gust, cât și pentru siguranța alimentară. Din fericire, există metode simple și eficiente prin care poți verifica rapid dacă ouăle sunt încă bune pentru consum.

Testul apei, cel mai simplu truc

Unul dintre cele mai cunoscute și rapide teste este cel cu apă, conform Știrile ProTv. Pune oul într-un pahar sau bol cu apă rece:

Dacă oul rămâne pe fund, întins pe o parte, este foarte proaspăt.

Dacă se ridică ușor și stă drept, este mai vechi, dar încă bun pentru consum.

Dacă plutește complet la suprafață, oul trebuie aruncat imediat.

Verificarea aspectului și mirosului

Când spargi un ou, observă gălbenușul și albușul:

Gălbenușul ferm, rotund și bine conturat și albușul dens indică prospețime.

Dacă gălbenușul este plat sau spart, iar albușul apoasă și se răspândește, oul este vechi.

Mirosul este, de asemenea, un indicator sigur: ouăle stricate au un miros puternic de sulf sau neplăcut.

Cât timp rezistă ouăle crude și fierte

Ouăle crude, păstrate corect în frigider, pot rezista între 3 și 5 săptămâni. Temperatura trebuie să fie constant sub 5°C. Ouăle fierte trebuie consumate în 5-7 zile și păstrate în coajă, pentru protecție. Dacă sunt decojite, consumă-le în 2-3 zile.

Depozitarea corectă în frigider

Specialiștii recomandă să păstrezi ouăle în partea cea mai rece a frigiderului, nu pe ușa cu temperaturi fluctuante. Ambalajul original protejează ouăle de lovituri și de mirosurile altor alimente. Nu spăla ouăle înainte de depozitare, pentru că stratul natural de protecție le protejează împotriva bacteriilor.

Siguranța alimentară

Spală ouăle doar înainte de gătit.

Gătește-le complet: albușul și gălbenușul trebuie să nu mai fie lichide.

Nu consuma ouă cu coaja crăpată.

Pentru copii, bătrâni sau gravide, ouăle trebuie bine gătite.

Curăță bine suprafețele și ustensilele după ce manipulezi ouă crude.

Respectând aceste reguli simple, vei putea folosi ouăle în siguranță și vei evita riscul de toxiinfecții alimentare.