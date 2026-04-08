Ana Maria
08 apr. 2026, 14:59
Scene șocante în Cluj. Un livrator, bătut cu ranga de un șofer. Întregul incident a fost filmat (VIDEO)
Sursa foto: stiridecluj
Cuprins
  1. Livrator agresat cu o rangă în Cluj. Cum s-a întâmplat totul
  2. Cum a fost la un pas să fie lovită victima de mașină
  3. Ce spun polițiștii despre acest caz

Un incident extrem de violent a avut loc marți într-un cartier din Cluj-Napoca, unde un livrator a fost agresat cu o rangă de un șofer, sub privirile mai multor martori. Potrivit informațiilor apărute în presă, conflictul s-a petrecut în cartierul Între Lacuri. Imaginile surprinse la fața locului arată cum agresorul îl lovește în mod repetat pe curier, până când acesta cade la pământ.

Livrator agresat cu o rangă în Cluj. Cum s-a întâmplat totul

Conform publicației Știri de Cluj, scena a fost deosebit de violentă, iar cei prezenți au asistat îngroziți la incident. În timpul atacului, o femeie aflată în zonă a încercat să intervină verbal și i-a cerut agresorului să se oprească. Cu toate acestea, bărbatul a continuat să lovească victima.

După mai multe lovituri, șoferul s-a urcat în mașină și a încercat să plece de la locul incidentului.

Cum a fost la un pas să fie lovită victima de mașină

Situația a escaladat și mai mult în momentul în care agresorul a demarat în grabă. Acesta a fost la un pas să îl lovească pe livrator cu autoturismul. Bărbatul a strigat de durere și a căzut din nou, însă a reușit ulterior să se ridice singur.

Deși, din primele informații, victima nu ar fi suferit răni grave, scena a provocat panică în rândul locuitorilor din zonă. Întregul incident a fost filmat, iar imaginile surprind atât agresiunea cu ranga, cât și momentul în care șoferul aproape îl lovește cu mașina pe curier.

Înregistrarea video va fi pusă la dispoziția autorităților.

Ce spun polițiștii despre acest caz

La o zi după apariția imaginilor, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a transmis că oamenii legii s-au sesizat din oficiu și au început verificările.

„S-au demarat verificări cu celeritate pentru identificarea persoanelor implicate, stabilirii situaţiei concrete de fapt şi luării măsurilor în funcţie de concluziile rezultate”, au precizat reprezentanții IPJ Cluj.

Ancheta vizează infracțiunea de lovirea sau alte violențe, iar polițiștii încearcă să stabilească exact cum s-au desfășurat evenimentele.

Autoritățile urmează să identifice persoanele implicate și să stabilească circumstanțele exacte ale agresiunii.

Cazul a stârnit reacții puternice în mediul online, mai ales după apariția imaginilor care surprind violența incidentului.

