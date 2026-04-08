Ce s-a întâmplat pe secția Brașov – Sighișoara

Circulația feroviară este întreruptă temporar, miercuri, între haltele Augustin – Racoș, pe secția Brașov – Sighișoara, după ce un copac a căzut peste firele electrice de contact. Evenimentul a determinat intrarea în gabaritul liniei a copacului, ceea ce a provocat întreruperea alimentării cu energie electrică a firelor de contact.

Potrivit declarațiilor, traficul feroviar a fost oprit între Augustin și Racoș din cauza căderii unui copac în gabaritul liniei, iar reluarea circulației depinde de intervenția și remedierea efectuată de echipele . Situația este gestionată în zonă în funcție de măsurile dispuse de managerul infrastructurii feroviare.

Ce trenuri au fost afectate

Până la remedierea situației de către echipele CFR SA, staționează trenurile IR 531 București Nord – Cluj Napoca, 16021 București Nord – Timișoara Nord, IR 1734 Cluj Napoca – București Nord și R 3503 Brașov – Mediaș, potrivit declarațiilor transmise G4Media. Aceste trenuri nu pot circula pe tronsonul afectat până la restabilirea alimentării cu energie electrică a firelor de contact.

Circulația în zonă se desfășoară în funcție de măsurile dispuse de managerul infrastructurii feroviare, iar în funcție de momentul reluării traficului pot apărea întârzieri și la alte de pe secția Brașov – Sighișoara. Autoritățile feroviare monitorizează situația și coordonează intervențiile echipelor tehnice.

Cum pot obține informații călătorii și ce urmează

Călătorii pot obține informații actualizate despre circulația trenurilor prin serviciile de informare ale CFR Călători și de la personalul din stații. Potrivit declarațiilor, personalul din stații este instruit să ofere detalii despre situația trenurilor și eventualele rute alternative sau ore de plecare/întârziere.

În continuare, revenirea la trafic normal depinde de remedierea defecțiunii provocate de copacul căzut și de repunerea în funcțiune a firelor de contact de către echipele CFR SA. Până atunci, circulația va fi adaptată măsurilor dispuse de managerul infrastructurii feroviare, iar pasagerii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale oferite de .