DiscoverEu, prin care tinerii beneficiază de permise gratuite care le permite să călătorească în UE, a fost lansat de Comisia Europeană. Elevii interesați, care îndeplinesc criteriile, pot obține unul dintre cele 40.000 de permise.

Comisia Europeană a anunțat că lansează programul destinat tinerilor dornici să călătorească pe 8 aprilie. Cei interesați se pot înscrie, pe site-ul oficial, începând de acum, până pe 22 aprilie la ora 12:00 CET.

DiscoverEU, program destinat tinerilor europeni

a deschis, miercuri, 8 aprilie, sesiunea de înscriere pentru o nouă rundă DiscoverEU. Programul este destinat tinerilor cu vârsta de 18 ani care primesc șansa de a călători gratuit prin statele UE gratuit. Potrivit calendarului propus de Comisia Europeană, înscrierile au încep miercuri, 8 aprilie, la ora 12:00 CET şi se încheie la 22 aprilie 2026 la ora 12:00 CET, înainte de lansarea Săptămânii europene a tineretului 2026.

Tinerii interesați, din întreaga Europă au la dispoziție un total de 40.000 de permise de . Cei care le vor câștiga le pot folosi, călătorind în orice țară UE, timp de până la 30 de zile, între 1 iulie 2026 şi 30 septembrie 2027.

Sunt eligibili tinerii născuţi între 1 iulie 2007 şi 30 iunie 2008. Pentru a obține permisele ei trebuie să completeze un chestionar cu cinci întrebări despre UE şi o întrebare suplimentară accesibil pe . Ulterior, cei selectați vor primi permise de călătorie, în funcţie de clasament, în limita biletelor disponibile.

Sesiunea de înscriere este deschisă pentru candidații din statele membre ale Uniunii Europene şi din ţările asociate la programul Erasmus+, inclusiv Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia şi Turcia.

Cum funcționează programul CE

Programul DiscoverEu permite tinerilor care obțin permisele de călătorie să-și planifice singuri rutele pe care vor să se deplaseze. De asemenea, ei pot urma sugestiile propuse de oficialii europeni, cum ar fi ruta culturală DiscoverEU. Aceasta combină diverse destinaţii culturale, punând accent pe locurile în care pot fi vizitate monumente arhitectonice, pot fi vizionate concerte, expoziții de artă plastică, piese de teatru, expoziții de modă și design.

De altfel, pe lângă permisul de călătorie, tinerii selectați vor primi și un card cu zeci de mii de reduceri la transportul public, cultură, cazare, alimente, sport şi alte servicii, valabil în ţările eligibile. De asemenea, tinerii pot avea acces la reuniuni de informare înainte de plecare şi la reuniuni unde participanţii se pot întâlni cu alţi călători şi pot cunoaşte mai bine UE.

Progamul are o componentă și pentru participanții cu dizabilităţi, cu probleme de sănătate sau care provin din medii socioeconomice defavorizate. Aceștia beneficiază de un sprijin suplimentar. În primul rând, ei pot călători cu însoţitori și au acces la finanţare suplimentară prin intermediul acţiunii de incluziune DiscoverEU.

Ce este programul DiscoverEU

Comisia Europeană a lansat programul DiscoverEU în iunie 2018, la cererea Parlamentului European. Această inițiativă le-a permis tinerilor să călătorească în statele UE și să se împrietenească cu alții asemenea lor.

De asemenea, programul reprezintă o oportunitate pentru beneficiari ca să înțeleagă alte culturi și istoria europeană. Ei au ocazia să-și îmbunătățească și competențele lingvistice.

Din 2018, s-au înscris peste 1,9 milioane de candidaţi care au aplicat pentru 431.931 de permise de călătorie disponibile. În cel mai recent sondaj post-călătorie, 72% dintre participanţi au declarat că au călătorit pentru prima dată în afara ţării lor, cu trenul. Peste două treimi au declarat că nu ar fi fost în măsură să-şi finanţeze permisul de călătorie fără DiscoverEU.