Acasa » Eveniment » Cum circulă metroul în noaptea de Înviere. Programul Metrorex de Paște 2026

Ana Maria
08 apr. 2026, 15:28
Sursă Foto: Facebook - Metrorex
Cuprins
  1. Program Metrorex de Paște 2026. Cum va circula metroul
  2. Care este programul metroului în noaptea de Înviere
  3. Ce reguli trebuie să respecte călătorii

Program Metrorex de Paște 2026. Compania Metrorex a anunțat programul special de circulație a trenurilor pentru perioada Sărbătorilor Pascale din 2026.

Program Metrorex de Paște 2026. Cum va circula metroul

Astfel, în intervalul 10-13 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele conform graficului specific zilelor de weekend și sărbători legale.

Care este programul metroului în noaptea de Înviere

Reprezentanții Metrorex au oferit detalii și pentru noaptea de Înviere, când traficul este, de regulă, mai intens.

„În noaptea de Înviere, trenurile de metrou vor circula între orele 23:00-1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 până la ora 5:00, la un interval de circa 20 minute”, a transmis Metrorex.

Ce reguli trebuie să respecte călătorii

Compania a transmis și o recomandare importantă pentru siguranța pasagerilor. Accesul în metrou cu foc deschis, precum lumânări sau candele aprinse, este strict interzis, pentru a preveni eventuale incidente.

Programul adaptat din perioada Paștelui vine în sprijinul călătorilor care participă la slujbele religioase sau se deplasează în oraș în aceste zile. Astfel, bucureștenii vor putea folosi metroul inclusiv în noaptea de Înviere, în condiții de siguranță.

Pentru mulți bucureșteni, metroul rămâne principalul mijloc de transport în perioada sărbătorilor, mai ales în contextul restricțiilor de trafic și al numărului mare de persoane care participă la slujbele religioase. În fiecare an, în noaptea de Înviere, stațiile devin mai aglomerate decât de obicei, în special în zonele din apropierea bisericilor sau a centrelor comerciale.

Programul adaptat anunțat de Metrorex vine tocmai pentru a răspunde acestui flux crescut de călători și pentru a evita timpii mari de așteptare. În același timp, autoritățile le recomandă oamenilor să își planifice din timp deplasările și să evite orele de vârf, pentru a reduce aglomerația și a călători în condiții cât mai confortabile.

În plus, autoritățile subliniază că respectarea regulilor de siguranță este esențială în astfel de perioade aglomerate, pentru ca deplasarea tuturor călătorilor să se desfășoare fără incidente.

Citește și...
Realitatea Plus nu a avut succes nici azi la Consiliul Național al Audiovizualului. După ce ieri au încercat să îi păcălească pe membrii CNA, verdictul s-a păstrat: licența rămâne ridicată
Eveniment
Realitatea Plus nu a avut succes nici azi la Consiliul Național al Audiovizualului. După ce ieri au încercat să îi păcălească pe membrii CNA, verdictul s-a păstrat: licența rămâne ridicată
Omagiul lui Dan Negru pentru Mircea Lucescu. Reacția neașteptată a prezentatorului: „E fake news că a murit!”
Eveniment
Omagiul lui Dan Negru pentru Mircea Lucescu. Reacția neașteptată a prezentatorului: „E fake news că a murit!”
Scene șocante în Cluj. Un livrator, bătut cu ranga de un șofer. Întregul incident a fost filmat (VIDEO)
Eveniment
Scene șocante în Cluj. Un livrator, bătut cu ranga de un șofer. Întregul incident a fost filmat (VIDEO)
Călătorii gratuite pentru tineri în Europa. Comisia Europeană pune la dispoziție 40.000 de permise DiscoverEU
Eveniment
Călătorii gratuite pentru tineri în Europa. Comisia Europeană pune la dispoziție 40.000 de permise DiscoverEU
Ouăle în bucătărie. Sfaturi esențiale pentru prospețime, depozitare și siguranță alimentară
Eveniment
Ouăle în bucătărie. Sfaturi esențiale pentru prospețime, depozitare și siguranță alimentară
Fost oficial SUA: Există șanse ridicate pentru o întâlnire între Trump și Kim, în toamnă
Eveniment
Fost oficial SUA: Există șanse ridicate pentru o întâlnire între Trump și Kim, în toamnă
Ce semnifică ciocnitul ouălor de Paște și cine trebuie să le spargă primul la masa de Paște
Eveniment
Ce semnifică ciocnitul ouălor de Paște și cine trebuie să le spargă primul la masa de Paște
Loteria Română mută tragerile speciale de Paște pe 11 aprilie. Ce premii sunt în joc
Eveniment
Loteria Română mută tragerile speciale de Paște pe 11 aprilie. Ce premii sunt în joc
Cum arăta, de fapt, Iisus? Indiciile din Biblie și concluziile cercetătorilor
Eveniment
Cum arăta, de fapt, Iisus? Indiciile din Biblie și concluziile cercetătorilor
Nereguli grave descoperite de ANAF în Ilfov: depozite ilegale și 700 kg de alimente sub sechestru
Eveniment
Nereguli grave descoperite de ANAF în Ilfov: depozite ilegale și 700 kg de alimente sub sechestru
Ultima oră
16:40 - Checklist pentru 2026: Cum să îți organizezi protecția casei și a familiei cu efort minim
16:28 - Taxa pe coletele din afara UE aduce milioane la buget. Cum influențează noua măsură cumpărăturile online
16:22 - Ministra Oana Țoiu, explicații despre armistițiul SUA-Iran / Propunerea controversată făcută de Iran privind strâmtoarea Ormuz și de ce nu poate fi acceptată (VIDEO)
16:01 - Descoperire macabră pe o pajiște din Austria. Soția unui pensionar a trăit șocul vieții când a plecat să își caute bărbatul
15:58 - Programul supermarketurilor de Paște 2026: Cum vor funcționa Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan, Kaufland, Penny, Profi și La Cocoș
15:56 - Războiul din Orientul Mijlociu. Pete Hegseth transformă armistițiul cu Iranul într-o „victorie istorică”
15:52 - Realitatea Plus nu a avut succes nici azi la Consiliul Național al Audiovizualului. După ce ieri au încercat să îi păcălească pe membrii CNA, verdictul s-a păstrat: licența rămâne ridicată
15:41 - Naba Salem, sechestrată și bătută în timp ce era însărcinată. Drama neștiută a fostei ispite de la „Insula Iubirii”
15:24 - Iranul a redeschis Strâmtoarea Ormuz. Primele nave au tranzitat zona după încheierea armistițiului
15:22 - Omagiul lui Dan Negru pentru Mircea Lucescu. Reacția neașteptată a prezentatorului: „E fake news că a murit!”