Program Metrorex de Paște 2026. Cum va circula metroul

Astfel, în intervalul 10-13 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele conform graficului specific zilelor de weekend și sărbători legale.

Care este programul metroului în noaptea de Înviere

Reprezentanții Metrorex au oferit detalii și pentru noaptea de Înviere, când traficul este, de regulă, mai intens.

„În noaptea de Înviere, trenurile de vor circula între orele 23:00-1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 până la ora 5:00, la un interval de circa 20 minute”, a transmis .

Ce reguli trebuie să respecte călătorii

Compania a transmis și o recomandare importantă pentru siguranța pasagerilor. Accesul în metrou cu foc deschis, precum lumânări sau candele aprinse, este strict interzis, pentru a preveni eventuale incidente.

Programul adaptat din perioada Paștelui vine în sprijinul călătorilor care participă la slujbele religioase sau se deplasează în oraș în aceste zile. Astfel, bucureștenii vor putea folosi metroul inclusiv în noaptea de Înviere, în condiții de siguranță.