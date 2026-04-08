Un adolescent de 14 ani din comuna Răducăneni, județul Iași, s-a sinucis. Apropiaţii suspectează că totul ar fi avut legătură cu o provocare pe care ar fi primit-o online de la un cetățean pakistanez. Poliția a deschis dosar penal și verifică toate ipotezele.

Adolescentul era olimpic și voia să fie preot

Băiatul s-a sinucis chiar de Paștele Catolic, pe care familia îl sărbătorea. El a fost găsit mort în spatele casei, de către tatăl său.

Apropiații spun că învăța bine, era olimpic și voia să se facă preot.

„Era, poate, cel mai cuminte copil din Răducăneni. A trăit într-o familie foarte bună, de oameni credincioși, iubitori. Învăța foarte bine, era olimpic, mergea la biserică. Are o soră la Seminar. Alta, la Iași, la Psihologie. Am auzit că voia să devină preot. Nu știu, este șocant de-a dreptul. Nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva. Este o tragedie, chiar de Paște”, a povestit un vecin, potrivit

Ce crede familia despre moartea băiatului

Din ce au reușit să afle până acum părinții și sora băiatului, totul ar fi pornit de la niște conversații pe care adolescentul a început să le aibă în urmă cu câteva săptămâni cu un individ care ar fi din Pakistan.

Băiatul credea că vorbește cu un alt adolescent și discuțiile au evoluat de la niște provocări minore, de exemplu să nu mai mănânce mâncarea preferată, până la unele dure despre de a-și face rău.

Când sora a fost și ea contactată de individ, și-au dat seama că e aceeași persoană. Sub un cont fals, aceasta contactează în general adolescenți, unii tot din comuna Răducăneni, informează

Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și verifică toate ipotezele.