Acasa » Externe » Un francez și-a demolat casa pentru că nu putea scăpa de românii care o ocupaseră abuziv: „N-aveam altă soluție”

Un francez și-a demolat casa pentru că nu putea scăpa de românii care o ocupaseră abuziv: „N-aveam altă soluție”

Traian Avarvarei
08 apr. 2026, 17:49
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Și-a demolat locuința ca să scape de români
  2. Ce a spus francezul despre românii care i-au ocupat casa

Un francez a fost nevoit să-și demoleze casa pentru că n-a reușit să-i evacueze pe românii care se mutaseră ilegal acolo. Bărbatul a spus că românii au procedat la fel și cu alte locuințe, iar poliția nu le-a făcut nimic.

Și-a demolat locuința ca să scape de români

Totul s-a întâmplat în cartierul Saint-Pierre din Brest. Bărbatul a cumpărat casa cu două etaje în 2021, dar n-a apucat niciodată să stea acolo deoarece o familie de români se mutase în ea.

Bărbatul a povestit pentru presa locală că a depus o plângere la poliție. De asemenea, a oferit familiei 2.000 de euro în schimbul plecării. Românii au acceptat inițial, dar apoi s-au răzgândit.

Când a văzut că românii nu se dau duși din casa lui, proprietarul a vorbit cu un prieten și împreună au demolat casa complet.

Ce a spus francezul despre românii care i-au ocupat casa

„N-aveam altă soluție. Treceam zilnic pe acolo și am văzut că nu era nimeni, așa că le-am scot lucrurile afară și am început demolarea”, a povestit francezul.

Într-adevăr, românii nu erau acolo în perioada respectivă. Când s-au întors în Franța, ei și-au văzut lucrurile pe stradă.

Francezul s-a mai plâns că românii „au mai ocupat trei sau patru case în cartier și nimeni n-a făcut nimic”.

