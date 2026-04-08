Omagiul lui Dan Negru pentru Mircea Lucescu. Reacția neașteptată a prezentatorului: „E fake news că a murit!”

Flavia Codreanu
08 apr. 2026, 15:22
Sursa Foto: Facebook - Dan Negru
Cuprins
  1. Cum a arătat mesajul lui Dan Negru în mediul online
  2. Mesajul președintelui FIFA pentru Mircea Lucescu
  3. Mesajul de condoleanțe transmis de UEFA

Mesajul lui Dan Negru nu a întârziat să apară după aflare veștii că Mircea Lucescu a murit marți seară la spital. Prezentatorul TV nu a vrut să accepte dispariția marelui selecționer și a publicat un interviu emoționant realizat cu legenda fotbalului romanesc în trecut.

Cum a arătat mesajul lui Dan Negru în mediul online

Vestea morții lui „Il Luce” a venit la scurt timp după ce acesta suferise un infarct și mai multe AVC-uri. Dan Negru a ales să onoreze memoria antrenorului printr-o postare care subliniază nemurirea spirituală a valorilor sportului românesc.

Prezentatorul a transmis un text scurt, dar plin de însemnătate, refuzând simbolic să creadă că legenda fotbalului nu mai este printre noi:

„E fake news știrea că a murit Lucescu. Nu mori când continui să trăiești în ceilalți…”, a declarat Dan Negru pentru rețelele de socializare.

Mesajul președintelui FIFA pentru Mircea Lucescu

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a transmis un mesaj de condoleanțe Federaţiei Române de Fotbal în care deplânge dispariția antrenorului Mircea Lucescu. În mesaj se evocă personalitatea marelui tehnician, descriindu-l ca pe o legendă care lasă o moştenire veritabilă.

„Este o zi foarte tristă pentru fotbal, deoarece ne luăm rămas-bun de la o legendă a sportului nostru – Mircea Lucescu a fost un om deosebit, cu care am avut privilegiul de a petrece timp în mai multe rânduri în ultimii ani. Lasă în urmă o moştenire veritabilă, după ce a fost căpitanul României la Cupa Mondială FIFA din 1970 şi a urmat o carieră de antrenor atât de apreciată – toţi cei care au avut plăcerea de a-l cunoaşte şi privilegiul de a lucra cu el ştiu cât de mult a trăit şi a respirat fotbalul. Inima mea, precum şi gândurile întregii comunităţi fotbalistice globale, se îndreaptă către familia sa, către prieteni şi către toţi cei care l-au cunoscut. Odihnească-se în pace”, se arată în mesajul lui Gianni Infantino, publicat pe site-ul oficial al FRF.

Mesajul de condoleanțe transmis de UEFA

Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) i-a dedicat un articol omagial lui Mircea Lucescu pe site-ul oficial. În material este deplânsă moartea marelui tehnician român.

„Fotbalul european îl plânge pe Mircea Lucescu. Legendarul antrenor român Mircea Lucescu a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani. Mircea Lucescu a câştigat 35 de trofee de-a lungul carierei sale de antrenor. Lucescu s-a aflat până luna trecută la conducerea echipei naţionale a României, acesta fiind ultimul rol dintr-o carieră de antrenor care s-a întins pe 47 de ani, incluzând funcţii la cluburi şi echipe naţionale din Italia, Turcia, Ucraina şi Rusia”, se arată în articolul publicat pe site-ul UEFA.

Atrenorul Mircea Lucescu a murit marţi, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, unde era internat. El a fost adus aici pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice.

