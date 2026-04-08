Ce semnifică ciocnitul ouălor de Paște și cine trebuie să le spargă primul la masa de Paște

Flavia Codreanu
08 apr. 2026, 13:51
sursă foto: Pexels
Cuprins
  1. Cum au devenit ouăle roșii sunt un simbol al jertfei
  2. Care este ordinea corectă a preparatelor la masă
  3. Ce sa faci în dimineața de Paște
  4. Ouăle roșii sunt un simbol al regenerării

Ouăle roșii sunt un simbol al Învierii Mântuitorului, sărbătorită pe 12 aprilie. Acest obicei înseamnă deschiderea simbolică a mormântului lui Iisus Hristos prin gestul ciocnirii și salutul „Hristos a Înviat!”.

Cum au devenit ouăle roșii sunt un simbol al jertfei

Legenda spune că Maica Domnului a așezat un coș cu ouă la picioarele fiului său răstignit, iar acestea s-au înroșit de la sângele curs din rănile Lui. De atunci, culoarea roșie amintește de sacrificiul divin, fiind nelipsită de pe masa fiecărui creștin în zilele de sărbătoare.

Semnificația adevărată a ouălor roșii este că ne amintesc de sângele lui Hristos, sânge cu care, iată, noi ne împărtășim. Și ciocnirea ouălor, în care noi salutăm cu „Hristos a Înviat!” și „Adevărat a Înviat!”, semnifică deschiderea mormântului din care a înviat Hristos”, a declarat preotul Marian Vătămănescu.

Care este ordinea corectă a preparatelor la masă

În tradiția populară, respectarea ierarhiei este esențială, primul care ciocnește fiind cel mai vârstnic bărbat sau cea mai bătrână femeie de la masă. Se crede că cei care respectă acest ritual și rostesc salutul pascal vor fi iertați de un păcat greu și se vor reîntâlni pe lumea cealaltă.

„În ziua de Paști când ciocnesc soţii între ei, dacă se sparje oul soţului, trebe să-l mânânce soţia şi invers. Dacă nu i-l dă, se spune că îl va mânca pe lumea cealaltă, împuțit. Io când vin acasă di la biserică, aşe-i tradiţia în familie, întătdeauna mânânc două ouă şi o păscuţă, unu pântu mine, că am postit, şi unu pântu familie, pântu coptii să le deie Dumnezo sănătate”, a declarat Brândușan Ioan.

Ce sa faci în dimineața de Paște

În dimineața de Paște, copiii se spală pe față cu apă în care s-au pus un ou roșu și un ban de argint, pentru a fi sănătoși și rumeni tot anul. Se spune că ouăle vopsite în Joia Mare au puteri miraculoase, nu se strică niciodată și pot proteja animalele din gospodărie de orice boală.

Cojile nu se aruncă la întâmplare, ci sunt date pământului pentru fertilitate sau apelor curgătoare. Acest gest are rolul de a vesti marea sărbătoare a Învierii și celor plecați din lumea viilor, păstrând vie legătura dintre generații prin tradiții străvechi.

Ouăle roșii sunt un simbol al regenerării

Deși astăzi sunt asociate cu Învierea, decorarea ouălor a existat cu secole înainte de creștinism, marcând reînnoirea timpului și viața. Istoricii au găsit dovezi ale acestui obicei chiar și în Africa antică, unde cojile de ou de struț erau gravate pentru a celebra continuitatea și natura, scrie Cancan.

Astăzi, fie că sunt roșii, verzi sau albastre, acestea rămân piesa centrală a sărbătorii pascale în toată țara. În Transilvania, capul familiei împarte un singur ou sfințit cu toți cei dragi, întărind prin acest gest simbolic comuniunea și credința care îi leagă pe toți cei prezenți la masă.

