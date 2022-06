Ovidiu Ioanițoaia a suferit un accident vascular cerebral. Ce spun medicii despre starea jurnalistului

Ovidiu Ioanițoaia a suferit un atac vascular cerebral în noaptea de sâmbătă spre duminică. Jurnalistul în vârstă de 77 de ani a confirmat că s-a simțit rău în timp ce se afla în stațiunea Balcic, din Bulgaria. Potrivit declarațiilor obținute de gazetarul este internat într-un spital din Constanța, unde medicii au stabilit diagnostic și urmează să îl supună unor investigații medicale suplimentare. Vestea bună este că jurnalistul a suferit o formă foarte ușoară de AVC.

”Mă simt bine, nu mai am probleme. Mâna stângă este OK. Am trecut printr-un moment greu, mi s-a confirmat că a fost AVC, o formă ușoară, dar a trecut, dar voi mai face niște consultațații. A condus soția și am ajuns azi-noapte la 3 la Constanța, de la Balcic”, a declarat Ioanițioia, potrivit sursa citată.