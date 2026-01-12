B1 Inregistrari!
Buzoianu a sesizat ANI într-un potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva, semnalat de Banca Europeană de Investiții: „Gata cu achizițiile publice date cu dedicație!"

Traian Avarvarei
12 ian. 2026, 20:20
Diana Buzoianu (USR), ministrul Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook

Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a anunțat că a sesizat Agenția Națională de Integritate (ANI) într-un potențial caz de conflict de interese la Romsilva, semnalat de Banca Europeană de Investiții (BEI). Implicat ar fi Daniel Nicolăescu, director adjunct al Direcției Silvice Vâlcea. „Fondurile publice trebuie protejate, iar regulile trebuie să fie aceleași pentru toți!”, a punctat Buzoianu, detaliind cazul respectiv. Ministra a avertizat că urmează controale în teren.

Posibil caz de conflict de interese la Romsilva

„🚫 Gata cu achizițiile publice date cu dedicație! Suntem atenți la toate fondurile europene să fie folosite corect!

Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva semnalat de BEI pe care l-am sesizat la ANI: Daniel Nicolăescu, director adjunct al Direcției Silvice Vâlcea, în timp ce ocupa funcția de conducere la Romsilva, era angajat simultan și la firma privată Chimpromet SRL.

➡️Exact această firmă a câștigat achiziția publică derulată de Direcția Silvică Vâlcea, cât timp domnul în cauză era director adjunct, licitație cu privire la lucrările de corectare a torentilor pentru reducerea riscurilor generate de viituri (lucrări realizate din fonduri europene din PNRR). Coincidență?

Am început controale pe zona de PNRR unde, dacă vor exista suspiciuni, vom anunța imediat autoritățile de control. Majoritatea absoluta a fondurilor au fost si sunt folosite corect – dar acolo unde au existat excepții de la aceasta regula, nu vom accepta folosirea incorectă a fondurilor.

👉 Astăzi a fost sesizată Agenția Națională de Integritate și vom urmări cazul pentru a vedea concluziile cu privire la suspiciunile ridicate de BEI și Ministerul Mediului. Autoritățile competente trebuie sa se pronunte în acest caz

👉 Fondurile publice trebuie protejate, iar regulile trebuie să fie aceleași pentru toți!

🔍 Urmează controale în teren. Transparența nu e opțională”, a transmis ministra Diana Buzoianu, într-o postare pe Facebook.

