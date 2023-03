Păgânismul, comunitate cu drepturi depline în România: Clujenii sunt îngroziți de altarele de cranii lăsate prin Pădurea Hoia dar șamanii fac apel la calm.

O așa-zisă comunitate păgână din zona Clujului intenționeză să liniștească românii îngroziți de anumite altare improvizate cu oase de animale, abandonate în anumite locuri din natură după săvârșirea unor anumite i.

Situația a fost la începutul acestei săptămâni, de cotodianul local care a relatat despre un descoperit în pădurea Hoia.

Excursioniștii au relatat un adev[rat scenariu de groază în locul amintit: un altar cu cranii de animale și flori, în unele spații erau lăsate boabe de grâu folosite la ritualuri, felii de mere, sau bucăți de ficat crud.

Membrii așa-numitei „comunități păgâne” transmit chiar și un comunicat în care susțin că toate aceste fapte ar fi „inofensive„.

„O imagine cu două totemuri ritualice a fost găsită și postată online, în mod anonim de către un utilizator al unei rețele de socializare. Fotografia este făcută în Pădurea Hoia Baciu, pădure renumită pentru fenomenele paranormale cu care este asociată la nivel mondial.

Părerile sunt împărțite în legătură cu semnificația acestora. Conform utilizatorilor site-ului, acestea ar fi împletite din funie, pe un stil asemănător al altor totemuri provenite din țări baltice. Nu există, însă, nicio explicație concretă pentru semnificația lor.

Aparent, ar fi vorba de un ritual organizat de un grup de tineri în ”Pădurea blestemată”. Nu se știe ce au vrut aceștia să facă, dar acum dezbaterea în mediul online este încinsă.

Cert este că după toate practicile ritualice, celor din pădurea Hoia li s-a făcut foame, pentru că au făcuit foc și au făcut frigărui ” – relata, pe data de 16 martie, cotidianul clujean.

Referitor la cazul templelor păgâne construite în Pădurea Hoia, care îi sperie pe unii clujeni, Asociația The New Pagan Dawn – Filiala Cluj, precizează pe pagina de facebook că se simte jignită de modul în care a fost prezentată situația de către presa locală iar clujenii nu ar trebui să se îngrozească de altarele cu cranii de animale pe care le găsesc în „spațiile sacre amenajate în natură”.

Printre altele șamanii clujeni transmit că „(…) că Păgânismul și Șamanismul nu au nimic de-a face cu practicile satanice sau cu sacrificiile animalelor. Acestea sunt concepții eronate și stereotipuri care circulă în societate și care nu au nicio bază în realitate.(…) Ambele sunt practici pașnice și respectuoase față de mediul înconjurător și de ființele care trăiesc în el.(…)

Altarele cu cranii de animale, amuletele și ofrandele menționate în articol nu reprezintă sacrificii animale ori situații in care e promovată violenta, uciderea și alte forme prin care sunt atinse valori etice, iar Păgânismul sau/și Șamanismul au reguli specifice in colectarea de cranii provenite de la animale ce deja au murit din alte condiții, ori amenajarea unor spații sacre in Natura” – menționează purtătorul de cuvânt al păgânilor amintiți, Cristea Sebastian.