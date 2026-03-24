Meningita este una dintre acele afecțiuni care nu lasă loc de amânare. Apare atunci când membranele ce protejează creierul și măduva spinării se inflamează, de obicei din cauza unor bacterii, virusuri sau, mai rar, fungi.

Evoluția poate fi extrem de rapidă, uneori chiar în doar câteva ore. Din acest motiv, recunoașterea timpurie a simptomelor este esențială pentru a primi tratament la timp, potrivit .

Cum se manifestă meningita la copii

Meningita poate afecta pe oricine, însă cele mai vulnerabile categorii sunt bebelușii, , adolescenții și tinerii.

La copii, meningita nu se manifestă întotdeauna clar și poate fi ușor confundată cu alte probleme, mai ales la început. Primele semne pot fi subtile, precum refuzul alimentației sau episoadele de vărsături. În același timp, copilul poate deveni somnolent, apatic și greu de trezit. În unele cazuri, apar reacții opuse, cum ar fi rigiditatea, mișcările necontrolate sau o iritabilitate accentuată.

Un alt indiciu important este plânsul ascuțit, neobișnuit față de cel normal. Acesta poate fi însoțit de febră mare, extremități reci și o piele palidă sau cu aspect pătat. Respirația poate deveni rapidă sau diferită de cea obișnuită. De asemenea, apariția unor pete pe piele care nu dispar la apăsare și orice schimbare bruscă de comportament, mai ales la , trebuie tratate ca urgențe medicale.