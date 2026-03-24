Meningita este una dintre acele afecțiuni care nu lasă loc de amânare. Apare atunci când membranele ce protejează creierul și măduva spinării se inflamează, de obicei din cauza unor bacterii, virusuri sau, mai rar, fungi.
Evoluția poate fi extrem de rapidă, uneori chiar în doar câteva ore. Din acest motiv, recunoașterea timpurie a simptomelor este esențială pentru a primi tratament la timp, potrivit UK Health Security Agency.
Cum se manifestă meningita la copii
Meningita poate afecta pe oricine, însă cele mai vulnerabile categorii sunt bebelușii, copiii mici, adolescenții și tinerii.
La copii, meningita nu se manifestă întotdeauna clar și poate fi ușor confundată cu alte probleme, mai ales la început. Primele semne pot fi subtile, precum refuzul alimentației sau episoadele de vărsături. În același timp, copilul poate deveni somnolent, apatic și greu de trezit. În unele cazuri, apar reacții opuse, cum ar fi rigiditatea, mișcările necontrolate sau o iritabilitate accentuată.
Un alt indiciu important este plânsul ascuțit, neobișnuit față de cel normal. Acesta poate fi însoțit de febră mare, extremități reci și o piele palidă sau cu aspect pătat. Respirația poate deveni rapidă sau diferită de cea obișnuită. De asemenea, apariția unor pete pe piele care nu dispar la apăsare și orice schimbare bruscă de comportament, mai ales la bebeluși, trebuie tratate ca urgențe medicale.
Care sunt semnele meningitei la adulți
La adulți, meningita poate debuta înșelător, cu simptome care seamănă cu o răceală sau o gripă obișnuită, dar care se agravează rapid. În scurt timp, apar semne mai evidente, precum febra ridicată și durerile intense de cap, care nu cedează ușor. Gâtul înțepenit și sensibilitatea la lumină sunt alte indicii frecvente, la fel ca greața și vărsăturile. Pe măsură ce boala avansează, pot apărea stări de confuzie, dificultăți de concentrare și o somnolență accentuată, care în cazuri grave poate duce la pierderea conștienței.
Uneori, se pot manifesta și convulsii sau erupții pe piele care nu dispar la apăsare, semne care indică o evoluție severă. În anumite situații, meningita este însoțită de septicemie, o infecție gravă a sângelui care poate pune viața în pericol. Tocmai de aceea, orice agravare rapidă a simptomelor trebuie tratată ca o urgență medicală.
Ce trebuie să știi despre vaccinarea împotriva meningitei în România
Deși nu face parte din schema obligatorie pentru toți copiii din România, vaccinarea împotriva meningitei rămâne una dintre cele mai eficiente metode de protecție. În cele mai multe cazuri, vaccinurile trebuie cumpărate din farmacie, pe bază de rețetă, iar prețurile nu sunt neglijabile. De exemplu, vaccinul împotriva meningococului de tip B costă aproximativ 450–550 de lei pe doză și necesită, în general, două sau trei administrări. Pentru tipurile A, C, W și Y, costurile sunt mai reduse, în jur de 200–250 de lei, iar de cele mai multe ori este suficientă o singură doză.
Există însă și categorii care beneficiază de vaccinare gratuită, potrivit datelor publicate de insp.gov.ro. Este vorba despre persoane cu vârste între 6 săptămâni și 65 de ani aflate în situații de risc. Printre acestea se numără cei cu HIV/SIDA, fără splină sau în pregătire pentru splenectomie, pacienții oncologici sau cei care urmează tratamente imunosupresoare.
În această categorie intră și persoanele cu implant cohlear, fistule de lichid cefalorahidian sau anumite boli rare ale sistemului imunitar. De asemenea, vaccinarea este gratuită și pentru persoanele de peste 65 de ani, considerate mai expuse formelor severe ale bolii.