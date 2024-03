Părinții elevilor de la o școală din București protestează din cauză că un copil ar fi fost violat de două ori în toaleta instituției de învățământ

Părinții elevilor de la o școală din Capitală protestează în fața instituției de învățământ, din cauză că un copil ar fi fost abuzat de două ori de colegii săi, iar situația ar fi fost mușamalizată de conducerea școlii, susține .

Părinții elevilor protestează în fața școlii

Zeci de părinți s-au prezentat în fața Școlii „Nicolae Titulescu” din Capitală pentru a protesta față de cele întâmplate. Aceștia susțin că se tem să își mai lase copiii la cursuri și așteaptă răspunsuri din partea directoarei.

Un băiețel care are acum 10 ani ar fi fost violat de două ori în toaleta instituției de învățământ.

Primul incident de acest gen ar fi avut loc când victima avea 8 ani, iar presupusul violator 11 ani. Dosarul a fost clasat deoarece presupusul făptaș era prea mic pentru a răspunde penal.

Copilul ar fi fost violat de două ori

Conducerea școlii este acuzată că ar fi mușamalizat cazul, iar copilul ar fi devenit ținta bullyingului întrucât colegii săi ar ști că el a fost victima.

Astfel, a fost violat și a doua oară, la un an și câteva luni de la primul incident, susține mama copilului.

„A fost violat de două ori! De două ori, nu o dată! De două ori! Prima dată avea 8 ani când a fost abuzat. Era clasa zero. Noi am aflat la sfârșitul clasei, într-o joi, iar vineri am fost la doamna directoare. S-a întâmplat în toaleta școlii, la parter. Copilul mi-a zis că la toaletă nu era zăvor”, a declarat mama copilului care ar fi fost violat, pentru Antena 3 CNN.