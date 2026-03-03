B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Paștele în Bucovina 2026. Sumele surprinzătoare pe care le scot turiștii din buzunar pentru doar câteva zile de sărbătoare

Paștele în Bucovina 2026. Sumele surprinzătoare pe care le scot turiștii din buzunar pentru doar câteva zile de sărbătoare

Ana Beatrice
03 mart. 2026, 21:27
Paștele în Bucovina 2026. Sumele surprinzătoare pe care le scot turiștii din buzunar pentru doar câteva zile de sărbătoare
Sursa foto: Hepta - MMA / A.C. Tanase
Cuprins
  1. Cât costă și ce includ pachetele pentru Paște în Bucovina
  2. De ce aleg tot mai multe familii să petreacă Paștele în Bucovina
  3. Care este motivul pentru care rezervările de Paște se fac tot mai devreme

Bucovina intră treptat în atmosfera sărbătorilor pascale, chiar dacă mai este încă o lună și jumătate până la Paște. În localități se simte deja agitația specifică perioadei, iar pregătirile sunt în toi. Zona rămâne, an de an, una dintre cele mai căutate destinații pentru minivacanța de Paște.

Turiștii sosesc din toate colțurile țării pentru a lua parte la slujbele impresionante oficiate în mănăstirile pline de încărcătură spirituală. Aici au ocazia să descopere tradiții păstrate cu grijă și respect, care dau autenticitate sărbătorii. În plus, se bucură de preparate consistente, gătite după rețete vechi, transmise din generație în generație.

Cât costă și ce includ pachetele pentru Paște în Bucovina

Bucovina se pregătește deja să își primească turiștii cu oferte dedicate minivacanței pascale din 2026. Interesul este vizibil încă din primele luni ale anului, iar rezervările au început să curgă. În zona Salina Cacica, pensiunile și hotelurile au lansat pachete all inclusive pentru Paște. În Mănăstirea Humorului, turiștii pot alege sejururi de trei sau patru nopți, cu servicii incluse integral.

Prețurile pornesc de la 3.000 de lei și pot ajunge la 3.200 de lei de persoană, în funcție de confort și facilități. Oaspeții sunt întâmpinați cu mese festive consistente, bazate pe preparate tradiționale. Din meniu nu lipsesc mielul, sarmalele, cozonacul și pasca, pregătite după rețete locale.

Programul include ateliere de încondeiat ouă și seri cu muzică live, menite să creeze o atmosferă autentică. Turiștii pot lua parte și la focuri de tabără sau la slujba de Înviere organizată la mănăstirile din apropiere. Gradul de ocupare a depășit deja 60%, ceea ce confirmă interesul ridicat pentru această perioadă. Cele mai căutate sunt pachetele pentru familiile cu copii, iar gazdele spun că mulți turiști revin an de an pentru liniște, tradiții și experiențele speciale pregătite pentru întreaga familie.

De ce aleg tot mai multe familii să petreacă Paștele în Bucovina

Bucovina atrage nu doar turiști dornici de relaxare, ci și familii care caută o sărbătoare trăită autentic. Printre cei interesați se numără și familia Rugină din Toplița, care ia în calcul petrecerea Paștelui într-un cadru tradițional. Pentru părinți, vacanța înseamnă mai mult decât odihnă; își doresc o experiență cu sens pentru copiii lor.

Vor ca cei mici să intre în contact direct cu obiceiurile păstrate în nordul Moldovei. Slujba de Înviere oficiată la una dintre mănăstirile din zonă se află în topul preferințelor lor. În plus, plănuiesc să viziteze atracțiile turistice și să participe la activitățile tradiționale organizate de gazde.

„Este un efort financiar, mai ales pentru patru persoane, dar preferăm să investim într-o amintire frumoasă. Copiii trebuie să vadă cum se păstrează tradițiile”, a spus mama, notează click.ro.

Familia mai apreciază că multe dintre pachete includ atât mesele, cât și activitățile din program. Astfel, își pot organiza bugetul din timp și pot evita cheltuielile neprevăzute.

Care este motivul pentru care rezervările de Paște se fac tot mai devreme

Cererea pentru vacanța de Paște este în creștere, iar unitățile de cazare din Bucovina se apropie rapid de grad maxim de ocupare. Proprietarii spun că, dacă vremea va fi favorabilă, în perioada sărbătorilor se va ajunge aproape la 100% ocupare. Tot mai mulți turiști aleg să își rezerve sejurul cu două sau trei luni înainte, pentru a-și asigura locul dorit și pentru a beneficia de tarifele de lansare.

Interesul nu vine doar din partea familiilor, ci și a cuplurilor sau a grupurilor de prieteni care vor să petreacă Paștele departe de aglomerația orașelor mari. În afară de mesele tradiționale și slujbele religioase, vizitatorii sunt atrași de peisajele specifice zonei și de atmosfera liniștită a satelor bucovinene.

Tags:
Citește și...
Doi cetățeni bulgari, prinși în flagrant de DIICOT: Cum alimentau gratuit camioanele unei firme de transport
Eveniment
Doi cetățeni bulgari, prinși în flagrant de DIICOT: Cum alimentau gratuit camioanele unei firme de transport
Două loturi importante ale Autostrăzii Unirii A8, predate înainte de termen. Cum accelerează CNIR lucrările majore
Eveniment
Două loturi importante ale Autostrăzii Unirii A8, predate înainte de termen. Cum accelerează CNIR lucrările majore
Un american a mâncat la KFC în România și a rămas fără cuvinte. Ce l-a făcut să filmeze pe loc: „Frate, sunt complet șocat” (VIDEO)
Eveniment
Un american a mâncat la KFC în România și a rămas fără cuvinte. Ce l-a făcut să filmeze pe loc: „Frate, sunt complet șocat” (VIDEO)
Primul avion spre România zboară din Emiratele Arabe în această noapte. Ce atenționări face Ministerul Afacerilor Externe
Eveniment
Primul avion spre România zboară din Emiratele Arabe în această noapte. Ce atenționări face Ministerul Afacerilor Externe
A murit compozitorul cunoscutului șlagăr „Copacul”. Jolt Kerestely avea 91 de ani (VIDEO)
Eveniment
A murit compozitorul cunoscutului șlagăr „Copacul”. Jolt Kerestely avea 91 de ani (VIDEO)
România își promovează oferta turistică la Berlin: Via Transilvanica și deliciile din Banat sunt vedetele standului
Eveniment
România își promovează oferta turistică la Berlin: Via Transilvanica și deliciile din Banat sunt vedetele standului
Șofer prins de patru ori conducând fără permis. Procurorii vor să-l vadă la arest
Eveniment
Șofer prins de patru ori conducând fără permis. Procurorii vor să-l vadă la arest
O elevă de 14 ani a fost agresată de meditatorul ei, chiar în timpul orelor de pregătire 
Eveniment
O elevă de 14 ani a fost agresată de meditatorul ei, chiar în timpul orelor de pregătire 
Împușcături în parcarea unui mall din Craiova. Poliția îi caută pe cei implicați în incident (VIDEO)
Eveniment
Împușcături în parcarea unui mall din Craiova. Poliția îi caută pe cei implicați în incident (VIDEO)
Șoricel printre lalele, într-un supermarket din Buftea. Imaginile virale care au împărțit internetul: „Caută flori pentru iubita lui” (VIDEO)
Eveniment
Șoricel printre lalele, într-un supermarket din Buftea. Imaginile virale care au împărțit internetul: „Caută flori pentru iubita lui” (VIDEO)
Ultima oră
21:44 - Analiza lui Băsescu pe oferta Franței de a intra sub umbrela sa nucleară. Care sunt avantajele și dezavantajele (VIDEO)
21:16 - Atacuri asupra centrelor de date Amazon: Aplicațiile și serviciile din Emirate sunt paralizate de un val de atacuri cu drone
21:11 - Uniunea Europeană accelerează repatrierile din Orientul Mijlociu. Cum funcționează mecanismul de sprijin activat de statele membre
20:38 - Doi cetățeni bulgari, prinși în flagrant de DIICOT: Cum alimentau gratuit camioanele unei firme de transport
20:31 - Două loturi importante ale Autostrăzii Unirii A8, predate înainte de termen. Cum accelerează CNIR lucrările majore
20:14 - Un american a mâncat la KFC în România și a rămas fără cuvinte. Ce l-a făcut să filmeze pe loc: „Frate, sunt complet șocat” (VIDEO)
19:55 - Rapper britanic condamnat la 12 ani de pușcărie după ce a ucis un student și a fugit de la locul faptei
19:54 - Primul avion spre România zboară din Emiratele Arabe în această noapte. Ce atenționări face Ministerul Afacerilor Externe
19:52 - Kevin Spacey se confruntă cu alte acuzații de agresiune sexuală. Proces civil deschis împotriva actorului în Marea Britanie
19:20 - Mulți șoferi fac această greșeală banală și plătesc scump. Ce amendă riști dacă nu ai permisul de conducere la tine