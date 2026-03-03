Bucovina intră treptat în atmosfera sărbătorilor pascale, chiar dacă mai este încă o lună și jumătate până la . În localități se simte deja agitația specifică perioadei, iar pregătirile sunt în toi. Zona rămâne, an de an, una dintre cele mai căutate destinații pentru minivacanța de Paște.

Turiștii sosesc din toate colțurile țării pentru a lua parte la slujbele impresionante oficiate în mănăstirile pline de încărcătură spirituală. Aici au ocazia să descopere tradiții păstrate cu grijă și respect, care dau autenticitate sărbătorii. În plus, se bucură de preparate consistente, gătite după rețete vechi, transmise din generație în generație.

Cât costă și ce includ pachetele pentru Paște în Bucovina

se pregătește deja să își primească turiștii cu oferte dedicate minivacanței pascale din 2026. Interesul este vizibil încă din primele luni ale anului, iar rezervările au început să curgă. În zona Salina Cacica, pensiunile și hotelurile au lansat pachete all inclusive pentru Paște. În Mănăstirea Humorului, turiștii pot alege sejururi de trei sau patru nopți, cu servicii incluse integral.

Prețurile pornesc de la 3.000 de lei și pot ajunge la 3.200 de lei de persoană, în funcție de confort și facilități. Oaspeții sunt întâmpinați cu mese festive consistente, bazate pe preparate tradiționale. Din meniu nu lipsesc mielul, sarmalele, cozonacul și pasca, pregătite după rețete locale.

Programul include ateliere de încondeiat ouă și seri cu muzică live, menite să creeze o atmosferă autentică. Turiștii pot lua parte și la focuri de tabără sau la slujba de Înviere organizată la mănăstirile din apropiere. Gradul de ocupare a depășit deja 60%, ceea ce confirmă interesul ridicat pentru această perioadă. Cele mai căutate sunt pachetele pentru familiile cu copii, iar gazdele spun că mulți turiști revin an de an pentru liniște, tradiții și experiențele speciale pregătite pentru întreaga familie.

De ce aleg tot mai multe familii să petreacă Paștele în Bucovina

Bucovina atrage nu doar turiști dornici de relaxare, ci și familii care caută o sărbătoare trăită autentic. Printre cei interesați se numără și familia Rugină din Toplița, care ia în calcul petrecerea Paștelui într-un cadru tradițional. Pentru , vacanța înseamnă mai mult decât odihnă; își doresc o experiență cu sens pentru copiii lor.

Vor ca cei mici să intre în contact direct cu obiceiurile păstrate în nordul Moldovei. Slujba de Înviere oficiată la una dintre mănăstirile din zonă se află în topul preferințelor lor. În plus, plănuiesc să viziteze atracțiile turistice și să participe la activitățile tradiționale organizate de gazde.

„Este un efort financiar, mai ales pentru patru persoane, dar preferăm să investim într-o amintire frumoasă. Copiii trebuie să vadă cum se păstrează tradițiile”, a spus mama, notează click.ro.

Familia mai apreciază că multe dintre pachete includ atât mesele, cât și activitățile din program. Astfel, își pot organiza bugetul din timp și pot evita cheltuielile neprevăzute.

Care este motivul pentru care rezervările de Paște se fac tot mai devreme

Cererea pentru vacanța de Paște este în creștere, iar unitățile de cazare din Bucovina se apropie rapid de grad maxim de ocupare. Proprietarii spun că, dacă vremea va fi favorabilă, în perioada sărbătorilor se va ajunge aproape la 100% ocupare. Tot mai mulți aleg să își rezerve sejurul cu două sau trei luni înainte, pentru a-și asigura locul dorit și pentru a beneficia de tarifele de lansare.

Interesul nu vine doar din partea familiilor, ci și a cuplurilor sau a grupurilor de prieteni care vor să petreacă Paștele departe de aglomerația orașelor mari. În afară de mesele tradiționale și slujbele religioase, vizitatorii sunt atrași de peisajele specifice zonei și de atmosfera liniștită a satelor bucovinene.