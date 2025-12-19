Patriarhia Română lansează TRINITAS FILM, prima platformă de streaming cu profil creștin-ortodox

Televiziunea TRINITAS TV a Patriarhiei Române a anunțat lansarea oficială a platformei TRINITAS FILM, un serviciu de streaming digital dedicat filmelor documentare și producțiilor audiovizuale cu tematică creștin-ortodoxă.

Ce se poate viziona pe TRINITAS FILM

Platforma este accesibilă prin intermediul website-ului , precum și prin aplicații dedicate pentru dispozitive mobile cu sisteme de operare Android și iOS, dar și pentru televizoare inteligente.

Această lansare marchează un punct important în strategia de dezvoltare digitală a Televiziunii TRINITAS TV, consolidându-și prezența în mediul online și oferind publicului creștin o alternativă relevantă și coerentă în peisajul platformelor de streaming.

Platforma este concepută pentru a deveni un reper în domeniul filmului documentar religios și al producțiilor audiovizuale de inspirație creștină, contribuind la promovarea culturii, credinței și identității creștin-ortodoxe în spațiul digital.

Platforma este organizată în jurul a două cataloage principale: TRINITAS FILM – catalogul de conținut la cerere (VoD) și TRINITAS LIVE – catalogul de transmisiuni în direct.

În catalogul TRINITAS FILM, utilizatorii pot accesa peste 150 de filme documentare religioase, culturale, sociale și istorice, organizate pe categorii tematice. În viitor, platforma va include și filme artistice cu tematică spirituală și morală, serii de scurtmetraje, podcasturi video și producții muzicale religioase.

Cât costă abonamentul

Modelul de acces la TRINITAS FILM este mixt: o parte din conținut este accesibil gratuit, iar pentru acces complet este necesar un abonament care costă 2 euro pe lună, cu posibilitatea de a opta pentru abonamente pe 6 sau 12 luni la prețuri reduse.

Fondurile obținute din abonamente vor sprijini producția de noi filme documentare și conținut religios, precum și întreținerea și dezvoltarea durabilă a platformei.

Destinată publicului din România, platforma este accesibilă și internațional, adresându-se comunităților românești din diaspora și tuturor celor interesați de spiritualitatea creștin-ortodoxă. Lansarea platformei coincide cu Centenarul Patriarhiei Române.

„Această platformă reprezintă un pas esențial în misiunea noastră de a aduce mesajul creștin-ortodox mai aproape de oameni, folosind mijloacele moderne de comunicare. Suntem încrezători că TRINITAS FILM va deveni un instrument valoros pentru educația și formarea spirituală a credincioșilor noștri.”, a declarat Preafericitul Părinte Daniel, .

Funcționalitățile platformei includ conturi personale, profiluri multiple, reluarea vizionării, liste de favorite, recomandări editoriale, redare pe mai multe dispozitive și notificări personalizate. De asemenea, platforma permite redarea conținutului cu ecranul închis, o funcție utilă pentru utilizarea pe dispozitive mobile.