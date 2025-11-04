B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Se închide Catedrala Neamului. Când mai poate fi vizitat lăcașul de cult

Se închide Catedrala Neamului. Când mai poate fi vizitat lăcașul de cult

Adrian A
04 nov. 2025, 13:09
Se închide Catedrala Neamului. Când mai poate fi vizitat lăcașul de cult
Catedrala Națională în ziua în care i-a fost sfințită pictura. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Când mai poate fi vizitată Catedrala
  2. Catedrala se redeschide de Ziua Sfântului Andrei
  3. Peste 260.000 de pelerini la Catedrala Neamului

Catedrala Neamului se va închide timp de două săptămâni pentru o serie de lucrări interioare.

Când mai poate fi vizitată Catedrala

„După 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții.”, transmite într-un comunicat de presă Patriarhia Română.

„Însă, în perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Națională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00-19.00. După care lăcașul de cult va fi închis timp de două săptămâni.

În perioada 15-29 noiembrie, Catedrală Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic și instalații).”, transmit reprezentanții Patriahiei.

Catedrala se redeschide de Ziua Sfântului Andrei

„În ziua de 30 noiembrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, lăcașul de cult va fi deschis pentru Sfânta Liturghie (orele 9.00-12.00), iar în data de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de Tedeum (mulțumire), apoi, în 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare, mai transmite Patriarhia.

În perioada 3-23 decembrie, Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

În perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9.00-17.00. În zilele în care Catedrala Națională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea Catedralei Naționale.”, spun reprezentanții Patriarhiei.

Peste 260.000 de pelerini la Catedrala Neamului

Până astăzi, peste 260.000 de persoane s-au închinat în altarul lăcașului de cult. Pelerinii care trec pragul Catedralei Naționale se pot închina la moaștele Sfântului Apostol Andrei și ale Sfântului Dimitrie cel Nou, așezate în altarul catedralei.

Catedrala Neamului a fost deschisă pentru pelerini începând de duminică, 26 octombrie, atunci când a fost sfințită într-o ceremonie oficiată de Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Începută în urmă cu 15 ani, uriaşa construcţie bate mai multe recorduri: este cea mai mare biserică ortodoxă din lume, are cel mai mare iconostas ortodox și, de asemenea, cea mai mare icoană mozaicată din lume.

