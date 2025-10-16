B1 Inregistrari!
Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva a fost prelungit! Credincioși din toată țara au continuat să vină la Iași. Ce spun aceștia

Elena Boruz
16 oct. 2025, 09:40
Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva a fost prelungit! Credincioși din toată țara au continuat să vină la Iași. Ce spun aceștia
Sursa foto: Inquam Photos / Casian Mitu
  1. Ce au spus pelerinii
  2. Credincioșii nu au plecat fără suveniruri. Pentru ce au optat

Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, cel mai așteptat din an, a fost prelungit. Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată în istorie, deoarece credincioși din toată țara au continuat să vină la Iași.

Deși pelerinajul trebuia să se încheie ieri, 15 octombrie, pelerinii veneau rând pe rând pentru a se închina la cel mai mare pelerinaj din țară. Astfel, organizatorii au luat decizia de a prelungi pentru încă o zi închinarea la Sfânta, considerată făcătoare de minuni.

Ce au spus pelerinii

Unii credincioși au stat la coadă și 15 ore, însă au mărturisit că nu au simțit oboseala. Mii de oameni s-au închinat la sfintele moaște.

„Încă vin. Ne-am aşezat noi la 11 şi am crezut că vom fi ultimii, dar se pare că nu. Dumnezeu îndreaptă, din ce trece timpul, foarte multă lume către credinţă. Sfânta ne aşteaptă. Cunosc o poveste. Aştepta să fie operat şi când a ajuns la raclă l-a sunat că este compatibil şi are 3 ani de când e bine”, au povestit pelerinii, conform observator news.

Preoții pun numărul mare de pelerini pe seama faptului că „încă este multă credință în lume”.

„Ne explicăm numărul mare de pelerini, așa cum putem noi, înţelegând că încă este multă credinţă în lume. Oamenii au încă multă evlavie”, a spus un preot, conform aceleiași surse.

Credincioșii nu au plecat fără suveniruri. Pentru ce au optat

După ore de așteptare, credincioșii au reușit să se roage și nu au putut pleca acasă fără măcar un suvenir. Printre cele mai căutate suveniruri au fost magneții.

„Cele mai căutate acestea au fost: magneţii care au inscriptionată Catedrala Mitropolitană din Iaşi şi chipul Sfintei Cuvioase Parascheva. Vorbim și despre mir, şi despre aceste acatiste ale Sfintei. Acestea costă 5 lei, cum costă şi magneţeii, şi mirul. Fiecare a cheltuit câteva zeci de lei, cam 20 de lei. Dacă am face o medie, în sensul acesta. Cei care vin să cumpere obiecte mai scumpe sunt cei care de regula vor sa sprijine construirea unei biserici”, a declarat preotul Lucian Apopei.

De asemenea, preotul a menționat că porțile Catedralei se vor închide abia după ce ultimul credincios va reuși să se închine la sfintele moaște.

„Este prima dată când recurgem la această măsură. Poate, motivaţi cumva, şi de ceea ce s-a întâmplat anul trecut, când dincolo de miezul nopţii, încă mai erau credincioşi. Încă mai erau pelerini care veneau aici, la Catedrală, iar porţile acesteia au fost închise”, a completat preotul.

