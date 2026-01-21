B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum a rămas o pensionară din Tulcea fără toți banii din casă: Ce metodă au folosit escrocii

Cum a rămas o pensionară din Tulcea fără toți banii din casă: Ce metodă au folosit escrocii

Flavia Codreanu
21 ian. 2026, 22:25
Cum a rămas o pensionară din Tulcea fără toți banii din casă: Ce metodă au folosit escrocii
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum a fost  pensionara păcălită
  2. Cum au acționat escrocii
  3. Care a fost rezultatul anchetei

Pensionara păcălită de 76 de ani din Tulcea a trecut printr-o experiență traumatizantă. Aceasta a rămas fără toate economiile din casă după un apel . Femeia a fost victima unei înșelătorii prin metoda „accidentul”. Suma pierdută se ridică la 38.000 de lei. Banii au fost predați unor persoane complet necunoscute.

Cum a fost  pensionara păcălită

Totul a început în seara zilei de 18 ianuarie. Femeia a fost contactată telefonic de un bărbat necunoscut. Acesta s-a prezentat drept un cadru medical de la urgențe. Bărbatul i-a spus că nepotul ei a suferit un accident rutier grav și i s-a comunicat că tânărul este în stare critică la spital. Pentru a-i salva viața nepotului, pensionara păcălită nu a stat să se gândească și a trimis toți banii către presupusul medic.

Cum au acționat escrocii

La scurt timp după apel, doi străini au ajuns la ușa ei. Aceștia au pretins că sunt trimiși de spital pentru a ridica suma. Pensionara le-a dat plicul cu cei 38.000 de lei, iar străinii au luat banii și au plecat imediat de la fața locului.

După plecarea lor, femeia a decis să își sune nepotul și cu stupoare a aflat că, de fapt, tânărul este bine și că nu a avut niciun accident. În acel moment, bătrâna a realizat că a fost înșelată și  a sunat imediat la numărul de urgență 112 pentru a raporta fapta.

Care a fost rezultatul anchetei

Polițiștii din Tulcea au început imediat căutările. Suspecții au fost identificați rapid în localitatea Isaccea. Mai exact necunoscuții sunt un bărbat de 33 de ani și o femeie de 21 de ani. Aceștia aveau asupra lor întreaga sumă de bani astfel, prejudiciul a fost recuperat integral de către autorități.

Pe numele celor doi a fost deschis un dosar penal pentru înșelăciune. Femeia de 21 de ani a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Poliția avertizează din nou populația cu privire la aceste metode, să nu  oferim  niciodată bani persoanelor care ne contactează telefonic sub diverse pretexte medicale, potrivit observator

Tags:
Citește și...
Spitale mari din București, încă în frig. Criza căldurii din Capitală nu s-a rezolvat. Ce soluții anunță ministrul Rogobete
Eveniment
Spitale mari din București, încă în frig. Criza căldurii din Capitală nu s-a rezolvat. Ce soluții anunță ministrul Rogobete
Secretul din congelator care îți transformă masa: Beneficii uimitoare
Eveniment
Secretul din congelator care îți transformă masa: Beneficii uimitoare
Fost rapidist încătușat de poliția rutieră. Ar fi devenit agresiv după ce a provocat un accident rutier. Ce a indicat alcooltestul
Eveniment
Fost rapidist încătușat de poliția rutieră. Ar fi devenit agresiv după ce a provocat un accident rutier. Ce a indicat alcooltestul
Sfârșit tragic pentru un bărbat din Mărișelu: Ce au descoperit medicii
Eveniment
Sfârșit tragic pentru un bărbat din Mărișelu: Ce au descoperit medicii
Se anunță noi tendințe pentru 2026: De ce au devenit micro-nunțile la modă
Eveniment
Se anunță noi tendințe pentru 2026: De ce au devenit micro-nunțile la modă
Călin Georgescu ajunge din nou în fața instanței. Dosarul privind tentativa de răsturnare a ordinii constituționale se judecă în camera preliminară. Termen pe 11 februarie
Eveniment
Călin Georgescu ajunge din nou în fața instanței. Dosarul privind tentativa de răsturnare a ordinii constituționale se judecă în camera preliminară. Termen pe 11 februarie
Ecosistemul din Marea Neagra ar putea fi în pericol: Ce au descoperit specialiștii
Eveniment
Ecosistemul din Marea Neagra ar putea fi în pericol: Ce au descoperit specialiștii
Este pe mesele tuturor românilor, dar poate face ravagii în organism. Medicul Virgiliu Stroescu avertizează: „Cea mai mare otravă”
Eveniment
Este pe mesele tuturor românilor, dar poate face ravagii în organism. Medicul Virgiliu Stroescu avertizează: „Cea mai mare otravă”
Adolescenții pot participa la tabere de pregătire premilitară. Ce beneficii vor avea
Eveniment
Adolescenții pot participa la tabere de pregătire premilitară. Ce beneficii vor avea
Coș plin cu doar 250 de lei! O românca stabilită în Hong Kong a mers la cumpărături în China și a rămas uimită (VIDEO)
Eveniment
Coș plin cu doar 250 de lei! O românca stabilită în Hong Kong a mers la cumpărături în China și a rămas uimită (VIDEO)
Ultima oră
00:12 - Liga Campionilor la fotbal. Galatasaray și Atletico Madrid au încheiat la egalitate (1-1). Arbitru a fost românul Istvan Kovacs
23:59 - Spitale mari din București, încă în frig. Criza căldurii din Capitală nu s-a rezolvat. Ce soluții anunță ministrul Rogobete
23:55 - Secretul din congelator care îți transformă masa: Beneficii uimitoare
23:45 - Fost rapidist încătușat de poliția rutieră. Ar fi devenit agresiv după ce a provocat un accident rutier. Ce a indicat alcooltestul
23:31 - Sfârșit tragic pentru un bărbat din Mărișelu: Ce au descoperit medicii
23:26 - Elena Gheorghe, dezvăluiri despre căsnicie. De la ce se ceartă cel mai des cu soțul ei, Cornel Ene: „Apar foarte multe scântei”
23:14 - Scandalul din gimnastică nu se mai încheie. Camelia Voinea, acuzată că a fost plătită fără să lucreze
22:47 - Donald Trump bate în retragere în privința Groenlandei. Zidul Europei Unite a dat rezultate
22:45 - Piața muncii din România se schimbă! Salariile vor fi afișate în anunțuri, iar candidații vor ști de la început cât pot câștiga
22:15 - Grindeanu denunță propaganda guvernamentală: „Au proiectat dezastrul ca să justifice măsurile fiscale dure”