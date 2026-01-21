Pensionara păcălită de 76 de ani din Tulcea a trecut printr-o experiență traumatizantă. Aceasta a rămas fără toate din casă după un apel . Femeia a fost victima unei înșelătorii prin metoda „accidentul”. Suma pierdută se ridică la 38.000 de lei. Banii au fost predați unor persoane complet necunoscute.

Cum a fost pensionara păcălită

Totul a început în seara zilei de 18 ianuarie. Femeia a fost contactată telefonic de un bărbat necunoscut. Acesta s-a prezentat drept un cadru medical de la urgențe. Bărbatul i-a spus că nepotul ei a suferit un accident rutier grav și i s-a comunicat că tânărul este în stare critică la spital. Pentru a-i salva viața nepotului, pensionara păcălită nu a stat să se gândească și a trimis toți banii către presupusul medic.

Cum au acționat escrocii

La scurt timp după apel, doi străini au ajuns la ușa ei. Aceștia au pretins că sunt trimiși de spital pentru a ridica suma. Pensionara le-a dat plicul cu cei 38.000 de lei, iar străinii au luat banii și au plecat imediat de la fața locului.

După plecarea lor, femeia a decis să își sune nepotul și cu stupoare a aflat că, de fapt, tânărul este bine și că nu a avut niciun accident. În acel moment, bătrâna a realizat că a fost înșelată și a sunat imediat la numărul de urgență 112 pentru a raporta fapta.

Care a fost rezultatul anchetei

Polițiștii din Tulcea au început imediat căutările. Suspecții au fost identificați rapid în localitatea Isaccea. Mai exact necunoscuții sunt un bărbat de 33 de ani și o femeie de 21 de ani. Aceștia aveau asupra lor întreaga sumă de bani astfel, prejudiciul a fost recuperat integral de către autorități.

Pe numele celor doi a fost deschis un dosar penal pentru înșelăciune. Femeia de 21 de ani a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Poliția avertizează din nou populația cu privire la aceste metode, să nu oferim niciodată bani persoanelor care ne contactează telefonic sub diverse pretexte medicale, potrivit