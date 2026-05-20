B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Connect-R a vrut să devină preot în copilărie. De ce a renunțat artistul la acest vis: „Sunt un artist cu capul în nori”

Connect-R a vrut să devină preot în copilărie. De ce a renunțat artistul la acest vis: „Sunt un artist cu capul în nori”

Ana Beatrice
20 mai 2026, 12:42
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Connect-R a vrut să devină preot în copilărie. De ce a renunțat artistul la acest vis: „Sunt un artist cu capul în nori”
Sursă Foto: Facebook - Connect-R﻿
Cuprins
  1. De ce a renunțat Connect-R la visul de a deveni preot
  2. Ce spune artistul despre credință, bani și adevărata fericire

Astăzi este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, cu hituri care au cucerit topurile și milioane de fani. Puțini știu însă că, în copilărie, Connect-R visa la o cu totul altă viață. Artistul își dorea să devină preot. Drumul lui a luat însă o altă direcție, iar muzica a ajuns să-i definească destinul.

De ce a renunțat Connect-R la visul de a deveni preot

Connect-R, pe numele său real Ștefan Relu Mihalache, se numără printre cei mai apreciați artiști din România și se bucură de un succes uriaș în muzică. Puțini știu însă că, în copilărie, visa la o cu totul altă carieră și își dorea să devină preot.

Într-un interviu acordat pentru Viva, el a vorbit deschis despre acest vis. Cântărețul a explicat și motivele pentru care, odată cu trecerea anilor, a realizat că preoția nu este menirea sa.

„Da, au fost momente în care m-am mai gândit la treaba asta cu preoția, dar nu e pentru mine. Să fii preot, să-ți dedici viața lui Dumnezeu întru totul înseamnă să fii un om 100% vindecat, să fii un om 100% disciplinat, ori eu sunt un artist cu capul în nori. Și cu gândul la Dumnezeu câteodată, nu tot timpul.”, a explicat artistul pentru sursa menționată.

Ce spune artistul despre credință, bani și adevărata fericire

În ciuda succesului de care se bucură astăzi, Connect-R spune că a înțeles, în timp, că adevărata împlinire nu vine din faimă sau bani. Artistul mărturisește că experiențele de viață l-au făcut să acorde tot mai multă importanță laturii spirituale și echilibrului interior.

„Da, evident, e mai ușor cu bani, dar banii nu înseamnă tot. Cunosc mulți multimilionari cu vieți foarte triste. Eu cred că, dacă omul nu înțelege că el e mai mult decât trup și minte, riscă să rămână în planul ăsta material. În noi este un univers mult mai vast decât lumea exterioară și eu cred că e necesar să-l accesăm, să începem să ne identificăm cu ceea ce suntem dincolo de trup, căci, într-un final, acest trup, așa cum spune și Cartea Sfântă, se va duce în pământ, unde îi e locul”, a declarat el.

Tags:
Citește și...
Incredibil, dar adevărat! Mihai Bendeac a fost căutat de poliția din Anglia din cauza unui episod din „Băieți de Oraș”
Monden
Incredibil, dar adevărat! Mihai Bendeac a fost căutat de poliția din Anglia din cauza unui episod din „Băieți de Oraș”
„Ai furat toate cântecele și ai spus că-s ale tale”: Florin Chilian aruncă acuzații grave la adresa lui Mărgineanu
Monden
„Ai furat toate cântecele și ai spus că-s ale tale”: Florin Chilian aruncă acuzații grave la adresa lui Mărgineanu
Celebrul astrolog Nicoleta Ghiriș face previziuni alarmante pentru 2026: „E un an al extremelor” (VIDEO)
Monden
Celebrul astrolog Nicoleta Ghiriș face previziuni alarmante pentru 2026: „E un an al extremelor” (VIDEO)
A plecat acasă cu 150.000 de euro! Cine este Dumbo, marele câștigător de la „Desafio: Aventura”
Monden
A plecat acasă cu 150.000 de euro! Cine este Dumbo, marele câștigător de la „Desafio: Aventura”
Secretul dureros pe care Kylie Minogue l-a ținut ascuns timp de mai mulți ani
Monden
Secretul dureros pe care Kylie Minogue l-a ținut ascuns timp de mai mulți ani
David Beckham, moment regal printre trandafiri. Regele Charles și Regina Camilla s-au întâlnit cu fostul fotbalist la Chelsea Flower Show
Externe
David Beckham, moment regal printre trandafiri. Regele Charles și Regina Camilla s-au întâlnit cu fostul fotbalist la Chelsea Flower Show
(FOTO) Meghan Markle deschide albumul secret al familiei. Ducesa transformă aniversarea de 8 ani de la căsnicie cu Harry într-un moment de imagine
Externe
(FOTO) Meghan Markle deschide albumul secret al familiei. Ducesa transformă aniversarea de 8 ani de la căsnicie cu Harry într-un moment de imagine
Cristian Mungiu și Sebastian Stan intră în cursa pentru Palme d’Or. Cum descrie actorul relația sa cu România
Monden
Cristian Mungiu și Sebastian Stan intră în cursa pentru Palme d’Or. Cum descrie actorul relația sa cu România
Cum se descurcă Emily Burghelea cu 3 copii mici și fără bonă: „Nu e ușor, uneori e obositor, alteori simțim că ne întindem peste limite”
Monden
Cum se descurcă Emily Burghelea cu 3 copii mici și fără bonă: „Nu e ușor, uneori e obositor, alteori simțim că ne întindem peste limite”
A murit tatăl lui Daniel Pavel. Prezentatorul TV își înmormântează părintele în ziua marii finale „Desafio”
Monden
A murit tatăl lui Daniel Pavel. Prezentatorul TV își înmormântează părintele în ziua marii finale „Desafio”
Ultima oră
14:12 - Hagi anunță strategia pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Selecționerul vrea să ruleze cât mai mulți jucători
14:12 - Polonia anunță arestarea a trei spioni FSB. Autorităţile avertizează asupra intensificării operaţiunilor de sabotaj ruseşti în Europa
14:04 - Plățile cash de peste 10.000 de euro vor fi interzise în Uniunea Europeană. Regula intră în vigoare din iulie 2027
13:57 - Sibiu:Un bărbat de 58 de ani a ajuns în comă la spital după ce a fost târât de cal
13:55 - Victorie pentru Horațiu Potra. Ce a decis Tribunalul Sibiu în cazul său
13:45 - Proiect controversat adoptat în Camera Deputaților. Băuturile tradiţionale pentru consum propriu vor fi scutite de accize, în limita a 200 de litri. Deputatul PNL Adrian Cozma a votat legea deși spune că e proastă
13:41 - Efectul bloom – motive florale și palete pastelate pentru a-ți reîmprospăta stilul de primăvară
13:33 - Parlamentul a votat azi: Cine scapă de e-Factura. Legea va merge la președinte pentru promulgare
13:33 - Talibanii au legalizat căsătoriile între copii: Fetele nu au voie să refuze decizia adulților
13:22 - „Litoralul Vestului” s-a pregătit de vară. Ce surprize îi așteaptă pe turiști la celebra plajă din Arad: „Am mărit numărul palmierilor”