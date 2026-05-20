Connect-R, pe numele său real Ștefan Relu Mihalache, se numără printre cei mai apreciați artiști din România și se bucură de un succes uriaș în muzică. Puțini știu însă că, în copilărie, visa la o cu totul altă carieră și își dorea să devină preot.
Într-un interviu acordat pentru Viva, el a vorbit deschis despre acest vis. Cântărețul a explicat și motivele pentru care, odată cu trecerea anilor, a realizat că preoția nu este menirea sa.
„Da, au fost momente în care m-am mai gândit la treaba asta cu preoția, dar nu e pentru mine. Să fii preot, să-ți dedici viața lui Dumnezeu întru totul înseamnă să fii un om 100% vindecat, să fii un om 100% disciplinat, ori eu sunt un artist cu capul în nori. Și cu gândul la Dumnezeu câteodată, nu tot timpul.”, a explicat artistul pentru sursa menționată.
În ciuda succesului de care se bucură astăzi, Connect-R spune că a înțeles, în timp, că adevărata împlinire nu vine din faimă sau bani. Artistul mărturisește că experiențele de viață l-au făcut să acorde tot mai multă importanță laturii spirituale și echilibrului interior.
„Da, evident, e mai ușor cu bani, dar banii nu înseamnă tot. Cunosc mulți multimilionari cu vieți foarte triste. Eu cred că, dacă omul nu înțelege că el e mai mult decât trup și minte, riscă să rămână în planul ăsta material. În noi este un univers mult mai vast decât lumea exterioară și eu cred că e necesar să-l accesăm, să începem să ne identificăm cu ceea ce suntem dincolo de trup, căci, într-un final, acest trup, așa cum spune și Cartea Sfântă, se va duce în pământ, unde îi e locul”, a declarat el.