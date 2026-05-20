Connect-R, pe numele său real Ștefan Relu Mihalache, se numără printre cei mai apreciați și se bucură de un succes uriaș în muzică. Puțini știu însă că, în copilărie, visa la o cu totul altă carieră și își dorea să devină preot.

Într-un interviu acordat pentru Viva, el a vorbit deschis despre acest vis. Cântărețul a explicat și motivele pentru care, odată cu trecerea anilor, a realizat că preoția nu este menirea sa.

„Da, au fost momente în care m-am mai gândit la treaba asta cu preoția, dar nu e pentru mine. Să fii preot, să-ți dedici viața lui Dumnezeu întru totul înseamnă să fii un om 100% vindecat, să fii un om 100% disciplinat, ori eu sunt un artist cu capul în nori. Și cu gândul la Dumnezeu câteodată, nu tot timpul.”, a explicat artistul pentru sursa menționată.

Ce spune artistul despre credință, bani și adevărata fericire

În ciuda succesului de care se bucură astăzi, Connect-R spune că a înțeles, în timp, că adevărata împlinire nu vine din faimă sau bani. Artistul mărturisește că experiențele de viață l-au făcut să acorde tot mai multă importanță laturii spirituale și echilibrului interior.

„Da, evident, e mai ușor cu bani, dar banii nu înseamnă tot. Cunosc mulți multimilionari cu vieți foarte triste. Eu cred că, dacă omul nu înțelege că el e mai mult decât trup și minte, riscă să rămână în planul ăsta material. În noi este un univers mult mai vast decât lumea exterioară și eu cred că e necesar să-l accesăm, să începem să ne identificăm cu ceea ce suntem dincolo de trup, căci, într-un final, acest trup, așa cum spune și Cartea Sfântă, se va duce în pământ, unde îi e locul”, a declarat el.