CFR Marfă își cere falimentul în instanță. Sfârșitul unui gigant de stat sufocat de datorii și scandaluri

Compania națională de transport feroviar de marfă CFR Marfă și-a cerut oficial falimentul în instanță, potrivit datelor de pe portalul instanțelor, iar primul termen pentru soluționarea cererii este programat pe 28 mai.

CFR Marfă intră oficial în procedura de faliment

Mișcarea vine după luni întregi în care Guvernul a pregătit ieșirea controlată a companiei din piață și transferul activităților către noua companie de stat Carpatica Feroviar. Vicepremierul Oana Gheorghiu anunțase încă din aprilie că falimentul CFR Marfă urma să fie declarat până la finalul lunii mai 2026.

Documentele analizate de presa economică și de Guvern arată că situația financiară a companiei a devenit imposibil de susținut.

Potrivit unui raport guvernamental privind companiile de stat cu pierderi istorice, CFR Marfă avea:

datorii totale de aproximativ 4,72 miliarde lei;

datorii bugetare de circa 1,27 miliarde lei;

pierderi anuale estimate la 329 milioane lei;

aproximativ 2.700 de angajați rămași în companie.

În paralel, statul pregătește transferul unor active și operațiuni către Carpatica Feroviar, companie înființată pentru a prelua activitatea de transport feroviar de marfă.

De la monopol de stat la colaps financiar

CFR Marfă a fost ani la rând unul dintre cei mai mari operatori de transport feroviar din Europa de Est și compania dominantă pe piața românească de marfă.

După 2007 însă, compania nu a mai reușit să revină pe profit. Pierderea contractelor importante, managementul politic, investițiile întârziate și competiția agresivă din partea operatorilor privați au accelerat declinul.

În timp ce piața feroviară privată s-a dezvoltat rapid, CFR Marfă a rămas cu costuri uriașe, personal supradimensionat și material rulant învechit.

Scandalul ajutorului de stat care a împins CFR Marfă spre faliment

Una dintre cele mai mari lovituri pentru companie a venit după investigația Comisiei Europene privind .

În 2020, Bruxelles-ul a concluzionat că CFR Marfă a beneficiat de sprijin incompatibil cu regulile europene privind concurența, inclusiv prin ștergerea unor datorii și necolectarea obligațiilor financiare de către stat. Decizia a obligat compania să returneze sute de milioane de euro.

Analiștii din sector au considerat atunci că decizia Comisiei Europene a făcut aproape imposibilă salvarea companiei în forma existentă.

Privatizarea eșuată și acuzațiile de „căpușare”

Istoria recentă a CFR Marfă a fost marcată și de tentativa ratată de privatizare din 2013, când Grup Feroviar Român, controlat de omul de afaceri Gruia Stoica, a fost declarat câștigător al licitației pentru preluarea pachetului majoritar.

Tranzacția nu s-a mai finalizat, iar compania a rămas în proprietatea statului. În anii următori, CFR Marfă a continuat să piardă cote de piață și contracte importante în favoarea operatorilor privați.

În spațiul public au existat constant acuzații privind:

contracte păguboase;

vânzări de active subevaluate;

management politizat;

lipsa investițiilor în locomotive și vagoane;

favorizarea unor operatori privați.

Mii de vagoane și locomotive scoase la vânzare

Pentru a acoperi o parte din datorii, compania a început încă din 2023 să scoată la vânzare mii de vagoane și sute de locomotive. O parte dintre active au ajuns la licitații organizate pentru recuperarea obligațiilor către .

În industrie, măsura a fost văzută ca ultimul pas înaintea lichidării definitive.

Ce urmează pentru angajații CFR Marfă

Guvernul susține că o parte importantă dintre salariați vor fi preluați de Carpatica Feroviar, noua companie care ar urma să continue operațiunile de transport de marfă ale statului.

Rămâne însă neclar câte active vor putea fi salvate și dacă noua structură va reuși să evite problemele care au dus CFR Marfă în colaps.