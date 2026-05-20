Stare de alertă într-o țară NATO. Momente de tensiune în Lituania, miercuri dimineață, după ce autoritățile au detectat o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării. La Vilnius a fost activată alerta aeriană, iar forțele armate au solicitat intervenția misiunii NATO de poliție aeriană, potrivit .

Populația a fost avertizată printr-un mesaj de urgență transmis de armată: „Alertă aeriană! Îndreptați-vă imediat spre un adăpost sau un spațiu sigur”.

Într-un comunicat oficial, armata a precizat: „Acest incident este similar cu ceea ce am văzut în ultimele zile în Letonia și Estonia; avertizarea locuitorilor este o măsură preventivă standard”.

Stare de alertă într-o țară NATO. Unde a fost observată drona

Primele semnale privind activitatea dronei au fost înregistrate în apropierea frontierei de est a Lituaniei, în zonele Ignalina, Utena, Zarasai și Svencionys. Ulterior, măsurile de alertă au fost extinse și în capitala , precum și în localitățile din jur.

Șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Vilmantas Vitkauskas, a confirmat incidentul: „O dronă a fost observată deasupra districtului Vilnius”.

Locuitorii din regiunile vizate au primit notificări de avertizare privind un posibil pericol aerian. Inițial, nivelul de alertă a fost galben, însă în scurt timp autoritățile au ridicat avertizarea la nivel roșu în regiunea Vilnius, ceea ce presupune un risc imediat.

De unde ar fi venit aparatul detectat

Potrivit armatei lituaniene, semnalul radar al dronei a fost detectat inițial pe teritoriul Belarusului, motiv pentru care a fost activată imediat misiunea NATO de poliție aeriană în statele baltice. Incidentul vine într-un context regional deja tensionat, după episoade similare semnalate recent și în Letonia, dar și în Estonia.

Ce efecte a avut alerta asupra transportului

Din cauza amenințării aeriene, spațiul aerian de deasupra aeroportului din Vilnius a fost închis temporar. Activitatea a fost reluată în jurul orei 11:00, după aproximativ o oră de restricții.

Două curse aeriene care urmau să ajungă la Vilnius au fost redirecționate către Aeroportul Internațional din Riga. Problemele s-au extins și în transportul feroviar. Autoritățile au suspendat temporar circulația trenurilor în anumite zone, în special în districtul Vilnius.

Toate garniturile aflate în circulație în această regiune au fost oprite la prima stație disponibilă, iar călătorii și personalul feroviar au fost evacuați către adăposturi de siguranță. Trenurile deja ajunse în gara din Vilnius au rămas pe loc, fără a mai pleca, până la clarificarea situației.

Stare de alertă într-o țară NATO. Ce s-a întâmplat cu liderii Lituaniei

Din motive de securitate, oficialii de rang înalt ai Lituaniei au fost duși în adăposturi de urgență imediat după activarea alertei. Consilierul prezidențial Frederikas Jansonas a confirmat că președintele Gitanas Nauseda, împreună cu personalul administrației prezidențiale, au fost evacuați în siguranță.

Măsuri similare au fost luate și la Parlamentul lituanian, unde parlamentarii și angajații instituției au fost conduși în adăpostul amenajat la subsol.

De asemenea, potrivit purtătorului de cuvânt al premierului, și Inga Ruginiene a fost transportată într-un loc sigur, pe fondul amenințării aeriene.