B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Incident de gradul zero într-o țară NATO. Președintele și premierul, duși de urgență în buncăr. Ce a declanșat alerta roșie

Incident de gradul zero într-o țară NATO. Președintele și premierul, duși de urgență în buncăr. Ce a declanșat alerta roșie

Ana Maria
20 mai 2026, 12:25
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Incident de gradul zero într-o țară NATO. Președintele și premierul, duși de urgență în buncăr. Ce a declanșat alerta roșie
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Daniel Naupold
Cuprins
  1. Stare de alertă într-o țară NATO. Unde a fost observată drona
  2. De unde ar fi venit aparatul detectat
  3. Ce efecte a avut alerta asupra transportului
  4. Stare de alertă într-o țară NATO. Ce s-a întâmplat cu liderii Lituaniei

Stare de alertă într-o țară NATO. Momente de tensiune în Lituania, miercuri dimineață, după ce autoritățile au detectat o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării. La Vilnius a fost activată alerta aeriană, iar forțele armate au solicitat intervenția misiunii NATO de poliție aeriană, potrivit presei locale.

Populația a fost avertizată printr-un mesaj de urgență transmis de armată: „Alertă aeriană! Îndreptați-vă imediat spre un adăpost sau un spațiu sigur”.

Într-un comunicat oficial, armata a precizat: „Acest incident este similar cu ceea ce am văzut în ultimele zile în Letonia și Estonia; avertizarea locuitorilor este o măsură preventivă standard”.

Stare de alertă într-o țară NATO. Unde a fost observată drona

Primele semnale privind activitatea dronei au fost înregistrate în apropierea frontierei de est a Lituaniei, în zonele Ignalina, Utena, Zarasai și Svencionys. Ulterior, măsurile de alertă au fost extinse și în capitala Vilnius, precum și în localitățile din jur.

Șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Vilmantas Vitkauskas, a confirmat incidentul: „O dronă a fost observată deasupra districtului Vilnius”.

Locuitorii din regiunile vizate au primit notificări de avertizare privind un posibil pericol aerian. Inițial, nivelul de alertă a fost galben, însă în scurt timp autoritățile au ridicat avertizarea la nivel roșu în regiunea Vilnius, ceea ce presupune un risc imediat.

De unde ar fi venit aparatul detectat

Potrivit armatei lituaniene, semnalul radar al dronei a fost detectat inițial pe teritoriul Belarusului, motiv pentru care a fost activată imediat misiunea NATO de poliție aeriană în statele baltice. Incidentul vine într-un context regional deja tensionat, după episoade similare semnalate recent și în Letonia, dar și în Estonia.

Ce efecte a avut alerta asupra transportului

Din cauza amenințării aeriene, spațiul aerian de deasupra aeroportului din Vilnius a fost închis temporar. Activitatea a fost reluată în jurul orei 11:00, după aproximativ o oră de restricții.

Două curse aeriene care urmau să ajungă la Vilnius au fost redirecționate către Aeroportul Internațional din Riga. Problemele s-au extins și în transportul feroviar. Autoritățile au suspendat temporar circulația trenurilor în anumite zone, în special în districtul Vilnius.

Toate garniturile aflate în circulație în această regiune au fost oprite la prima stație disponibilă, iar călătorii și personalul feroviar au fost evacuați către adăposturi de siguranță. Trenurile deja ajunse în gara din Vilnius au rămas pe loc, fără a mai pleca, până la clarificarea situației.

Stare de alertă într-o țară NATO. Ce s-a întâmplat cu liderii Lituaniei

Din motive de securitate, oficialii de rang înalt ai Lituaniei au fost duși în adăposturi de urgență imediat după activarea alertei. Consilierul prezidențial Frederikas Jansonas a confirmat că președintele Gitanas Nauseda, împreună cu personalul administrației prezidențiale, au fost evacuați în siguranță.

Măsuri similare au fost luate și la Parlamentul lituanian, unde parlamentarii și angajații instituției au fost conduși în adăpostul amenajat la subsol.

De asemenea, potrivit purtătorului de cuvânt al premierului, și Inga Ruginiene a fost transportată într-un loc sigur, pe fondul amenințării aeriene.

Tags:
Citește și...
Polonia anunță arestarea a trei spioni FSB. Autorităţile avertizează asupra intensificării operaţiunilor de sabotaj ruseşti în Europa
Externe
Polonia anunță arestarea a trei spioni FSB. Autorităţile avertizează asupra intensificării operaţiunilor de sabotaj ruseşti în Europa
Plățile cash de peste 10.000 de euro vor fi interzise în Uniunea Europeană. Regula intră în vigoare din iulie 2027
Externe
Plățile cash de peste 10.000 de euro vor fi interzise în Uniunea Europeană. Regula intră în vigoare din iulie 2027
Talibanii au legalizat căsătoriile între copii: Fetele nu au voie să refuze decizia adulților
Externe
Talibanii au legalizat căsătoriile între copii: Fetele nu au voie să refuze decizia adulților
Cutremur puternic în Turcia. Ce au anunțat autoritățile
Externe
Cutremur puternic în Turcia. Ce au anunțat autoritățile
Companiile Nestlé și Danone, acuzate că au retras prea târziu formulele de lapte praf contaminate. Cum se apară producătorii
Externe
Companiile Nestlé și Danone, acuzate că au retras prea târziu formulele de lapte praf contaminate. Cum se apară producătorii
Temperaturile iau prin surprindere Europa! Un dom de căldură aduce valori cu până la 16 grade peste normalul lunii mai
Externe
Temperaturile iau prin surprindere Europa! Un dom de căldură aduce valori cu până la 16 grade peste normalul lunii mai
Reacția lui Elon Musk după respingerea procesului contra OpenAI: Ce decizie a luat miliardarul
Externe
Reacția lui Elon Musk după respingerea procesului contra OpenAI: Ce decizie a luat miliardarul
Alertă! Pentagonul a anunțat că și-a redus numărul de brigăzi staționate în Europa. Ce a spus Trump
Externe
Alertă! Pentagonul a anunțat că și-a redus numărul de brigăzi staționate în Europa. Ce a spus Trump
A dispărut după o ceartă cu soția, dar l-a salvat saxofonul. Povestea incredibilă a turistului găsit în munții din Taiwan
Externe
A dispărut după o ceartă cu soția, dar l-a salvat saxofonul. Povestea incredibilă a turistului găsit în munții din Taiwan
Strâmtoarea Hormuz devine punctul fierbinte al crizei. Amenințările lui Trump împing negocierile cu Iranul într-o zonă critică
Externe
Strâmtoarea Hormuz devine punctul fierbinte al crizei. Amenințările lui Trump împing negocierile cu Iranul într-o zonă critică
Ultima oră
14:12 - Hagi anunță strategia pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Selecționerul vrea să ruleze cât mai mulți jucători
14:12 - Polonia anunță arestarea a trei spioni FSB. Autorităţile avertizează asupra intensificării operaţiunilor de sabotaj ruseşti în Europa
14:04 - Plățile cash de peste 10.000 de euro vor fi interzise în Uniunea Europeană. Regula intră în vigoare din iulie 2027
13:57 - Sibiu:Un bărbat de 58 de ani a ajuns în comă la spital după ce a fost târât de cal
13:55 - Victorie pentru Horațiu Potra. Ce a decis Tribunalul Sibiu în cazul său
13:45 - Proiect controversat adoptat în Camera Deputaților. Băuturile tradiţionale pentru consum propriu vor fi scutite de accize, în limita a 200 de litri. Deputatul PNL Adrian Cozma a votat legea deși spune că e proastă
13:41 - Efectul bloom – motive florale și palete pastelate pentru a-ți reîmprospăta stilul de primăvară
13:33 - Parlamentul a votat azi: Cine scapă de e-Factura. Legea va merge la președinte pentru promulgare
13:33 - Talibanii au legalizat căsătoriile între copii: Fetele nu au voie să refuze decizia adulților
13:22 - „Litoralul Vestului” s-a pregătit de vară. Ce surprize îi așteaptă pe turiști la celebra plajă din Arad: „Am mărit numărul palmierilor”