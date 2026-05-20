Acasa » Sport » În prag de 1 iunie, jucătorii naționalei de fotbal deschid poarta cantonamentului pentru cei mai tineri suporteri. Anunțul FRF

Adrian A
20 mai 2026, 12:55
Sursă foto: FRF.ro
Cuprins
  1. Ziua copilului, în cantonamentul naționalei
  2. Primele meciuri cu Gică Hagi pe bancă

Copiii sunt invitaţi la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia pentru o sesiune de autografe şi acces la antrenamentul tricolorilor, informează FRF. La finalul săptămânii, jucătorii naționalei se vor reuni sub comanda noului selecţioner Gheorghe Hagi pentru a pregăti meciurile amicale cu Georgia şi Ţara Galilor.

Ziua copilului, în cantonamentul naționalei

Suporterii vor avea ocazia să participe la o sesiune de autografe la antrenamentul de duminică, 31 mai. Accesul publicului se va face începând cu ora 18:45. La ora 19:15 e programată sesiunea de autografe, iar de la ora 19:30 va începe ședința de pregătire, la care copiii și însoțitorii lor vor avea acces pentru 15 minute.

Cei interesați, adulți sau copii, își vor putea rezerva accesul gratuit pe site-ul bilete.frf.ro, începând de joi, ora 12:00. Fiecare comandă va putea include maximum opt bilete. Accesul în Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia se face exclusiv pe baza aplicației mobile Bilete FRF. Pentru intrare, este obligatoriu să prezinți biletul direct din aplicație.

Vor fi disponibile aproximativ 1.000 de tichete de acces cu valoare zero!

De asemenea, fanii vor avea posibilitatea să achiziționeze echipamente oficiale și alte produse dedicate echipei naționale de la magazinul Romania Store, amplasat la intrarea în baza de pregătire. În plus, cei prezenți vor avea parte și de alte suprize inedite.

Primele meciuri cu Gică Hagi pe bancă

În iunie, naționala României va disputa două partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecționer al primei reprezentative:

  • Marți, 2 iunie, ora locală 21:00 (20:00 în țară), stadion Mikheil Meskhi (Tbilisi): Georgia – ROMÂNIA
  • Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45, stadion Steaua (București): ROMÂNIA – Țara Galilor

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la meciurile din iunie.

Citiți și: jucătorii convocați de Hagi la meciurile naționalei

