Un deputat a demisionat din PSD. Surpriză! La ce partid s-a dus acum

Ana Maria
20 mai 2026, 12:53
Parlamentarii au votat fără să știe alocarea de bani pentru o asociație anti-avort. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum a ajuns Iosif-Florin Jianu de la S.O.S România la PNL
  2. A demisionat din PSD. Ce activitate a avut deputatul în Parlament
  3. Ce experiență profesională are Iosif-Florin Jianu

A demisionat din PSD. O nouă schimbare de tabără în Parlamentul României. Deputatul Iosif-Florin Jianu a anunțat miercuri că părăsește grupul parlamentar al PSD și își va continua activitatea alături de liberali, în grupul PNL. Parlamentarul a intrat în Legislativ în urma alegerilor din 2024 pe listele S.O.S România, formațiunea condusă de Diana Șoșoacă.

Mesajul privind schimbarea politică a fost transmis oficial în Parlament.

„Subsemnatul, losif-Florin Jianu, ales în circumscripţia electorala nr.18 Galaţi, va rog sa luaţi act de faptul ca, începând cu data de 20 mai, îmi voi da demisia din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat si îmi voi continua activitatea ca deputat al Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal”, a transmis deputatul.

Cum a ajuns Iosif-Florin Jianu de la S.O.S România la PNL

Iosif-Florin Jianu se află la primul său mandat de deputat. Acesta a fost ales în Parlament în 2024 pe listele S.O.S România, însă nu a rămas mult timp în grupul formațiunii.

În mai 2025, parlamentarul a decis să se despartă de partidul condus de Diana Șoșoacă, iar o lună mai târziu s-a alăturat grupului parlamentar al PSD. Acum, după aproximativ un an petrecut în tabăra social-democrată, Jianu face o nouă mutare și trece la PNL, potrivit Antena3.ro.

A demisionat din PSD. Ce activitate a avut deputatul în Parlament

Conform informațiilor publicate pe site-ul Camerei Deputaților, în primii doi ani de mandat, Iosif-Florin Jianu a avut o prezență discretă în plen.

Deputatul a luat cuvântul o singură dată, la depunerea jurământului, însă figurează ca inițiator pentru 35 de propuneri legislative.

Ce experiență profesională are Iosif-Florin Jianu

Înainte de a deveni parlamentar, Jianu a lucrat chiar în cadrul Parlamentului României. Potrivit CV-ului său oficial, între octombrie 2023 și septembrie 2024 a ocupat funcția de director executiv în cadrul Direcției achiziții, investiții și programe de dezvoltare.

Anterior, a activat în administrația locală din Mangalia. Între noiembrie 2020 și august 2023 a fost administrator public, iar înainte de această funcție a ocupat, timp de mai mulți ani, poziția de director de punct de lucru în cadrul administrației locale.

Proiect controversat adoptat în Camera Deputaților. Băuturile tradiţionale pentru consum propriu vor fi scutite de accize, în limita a 200 de litri. Deputatul PNL Adrian Cozma a votat legea deși spune că e proastă
