Percheziții la ARR. Procurorii Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au declanșat o amplă operațiune de percheziții la Autoritatea Rutieră Română, într-un dosar ce vizează suspiciuni grave de corupție.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, ancheta ar viza inclusiv persoane din conducerea instituției, printre care și Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu în perioada în care acesta era ministru al Transporturilor, potrivit .

Unde au loc perchezițiile și câte locații sunt vizate

Descinderile au loc simultan în mai multe zone din țară: București, dar și în județele Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea.

Conform datelor oficiale, anchetatorii efectuează în 23 de locații, care includ atât sedii de instituții publice, cât și locuințele unor persoane suspectate sau sedii ale unor firme.

Percheziții la ARR: Ce suspiciuni au anchetatorii în acest dosar

Ancheta vizează modul în care erau obținute documentele necesare pentru activități de tip ride-sharing și pentru transportul de marfă.

Procurorii suspectează că, în mai multe județe, examenele organizate de ARR ar fi fost fraudate în mod sistematic, prin metode precum înlocuirea candidaților sau transmiterea răspunsurilor în timpul testelor.

În comunicatul oficial, DNA precizează:

“Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2025 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv de constituire a unui grup infracțional organizat.

În cursul zilei de 31 martie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza municipiului București, respectiv a județelor Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Activitățile se desfășoară cu sprijinul DNA Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Bacău, Craiova, Pitești și Timișoara, precum și a Jandarmeriei Române.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.”

Percheziții la ARR. Cât ar fi costat promovarea frauduloasă a examenelor

Surse apropiate anchetei indică faptul că în rețea ar fi fost percepute sume consistente pentru promovarea examenelor.

Tarifele ar fi variat între 600 și 1.500 de euro, în schimbul furnizării subiectelor sau facilitării trecerii testelor necesare obținerii atestatelor profesionale.

În total, ancheta vizează 12 suspecți, iar acuzațiile sunt extrem de grave: luare și dare de mită, trafic de influență, constituirea unui grup infracțional organizat și divulgarea de informații confidențiale.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească amploarea rețelei și rolul fiecărei persoane implicate.

Ce urmează în ancheta DNA

Investigația este în plină desfășurare, iar autoritățile urmează să adune probe suplimentare pentru a clarifica mecanismul prin care ar fi funcționat rețeaua.

Reprezentanții DNA au transmis că vor reveni cu informații oficiale pe măsură ce ancheta avansează.