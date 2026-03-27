Surse: Percheziții la DSU. Procurorii au ridicat documente și inclusiv telefonul lui Raed Arafat. Ce suspectează anchetatorii

Ana Maria
27 mart. 2026, 21:14
Cuprins
  1. Percheziţii la DSU: Ce vizează ancheta procurorilor
  2. Ce se întâmplă cu Raed Arafat

Percheziţii la DSU! Procurorii militari au ridicat documente și telefoane de la DSU într-un dosar care vizează sporuri, achiziții și angajări.

Procurorii militari au desfășurat vineri o acțiune la Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), de unde au ridicat mai multe documente și telefoane mobile, inclusiv telefonul lui Raed Arafat, în baza unei ordonanțe emise de Parchetul Militar al Curții de Apel, potrivit G4Media.

Percheziţii la DSU: Ce vizează ancheta procurorilor

Potrivit datelor apărute în spațiul public, dosarul ar avea în vedere mai multe aspecte sensibile din activitatea instituției.

Printre acestea se numără:

  • sporuri acordate unor medici militari
  • achiziții publice
  • angajări realizate în cadrul DSU
  • alte posibile nereguli aflate în analiză

În acest moment, ancheta este desfășurată in rem, ceea ce înseamnă că sunt investigate faptele, nu persoane.

Potrivit Observator, în anchetă sunt vizate două spitale din Bucureşti, Spitalul Floreasca şi Spitalul Gerota. Acolo, conform procurorilor, sunt doi medici de la spital Floreasca şi unul de la Gerota care ar fi lucrat şi la DSU. Suspiciunea procurorilor este aceea că medicii nu s-ar fi prezentat şi la DSU.

Ce se întâmplă cu Raed Arafat

Deși nu este vizat direct de anchetă, șefului DSU, Raed Arafat, i-ar fi fost ridicat telefonul, potrivit surselor citate.

Acesta nu a oferit detalii suplimentare, precizând că va exista o reacție oficială.

O să ieșim cu un comunicat. Este in rem (n.red. adică ancheta procurorilor nu vizează o persoană, ci fapte), este în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. Nu o să comentez, o să ieșim cu un comunicat”, a precizat Raed Arafat conform sursei citate mai sus.

Până la acest moment, Departamentul pentru Situații de Urgență nu a transmis un comunicat oficial privind situația.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă există nereguli și cine ar putea fi responsabil.

Profesor acuzat că predă matematică cu ajutorul inteligenței artificiale. Ce nemulțumiri au elevii și cum răspunde conducerea școlii
