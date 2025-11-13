Scandal la ! Un anestezist și un medic ortoped au fost ridicați de polițiști. Cei doi sunt bănuiți că ar fi cerut mită înaintea unei operații.

Aparținătorul unui pacient operat recent a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Potrivit Antena 3 CNN, acesta ar fi aflat detalii despre discuțiile purtate de cei doi medici înaintea intervenției.

Scandal la Spitalul Floreasca! Ce s-a întâmplat cu cei doi medici

Oamenii legii au ajuns în spital însoțiți de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Cei doi medici au fost ridicați din sala de operație de polițiști, chiar în timpul programului.

Plângerea depusă de aparținătorul unui pacient operat de curând indică faptul că cei doi medici ar fi cerut bani înainte de intervenția chirurgicală. Potrivit sursei menționate, discuțiile suspecte ar fi avut loc în zona blocului operator, înainte de începerea procedurii.

Anchetatorii au preluat imaginile camerelor de supraveghere pentru a vedea dacă acestea susțin acuzațiile legate de presupusa . Autoritățile verifică acum dacă actul medical a fost condiționat de bani și dacă există probe solide care să întărească dosarul.



Ce au declarat anestezistul și medicul ortoped

Cei doi medici au negat toate acuzațiile în timpul audierilor, afirmând că nu au cerut bani pacienților în nicio situație. După încheierea discuțiilor cu anchetatorii, anestezistul și medicul ortoped au fost lăsați în libertate și li s-a permis să revină la activitatea din spital.

Situația este cu atât mai delicată cu cât Spitalul de Urgență București se află deja sub presiune din cauza focarului de .