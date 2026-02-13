Conform Sistemului European de Informații cu privire la Cancer (ECIS), incidența anumitor tipuri de cancer va continua să crească până în , iar mortalitatea va fi și mai accentuată. Îmbătrânirea populației și schimbarea factorilor de risc reprezintă principalele cauze, potrivit unui material publicat de Institutul Național de Sănătate Publică pe site-ul Direcția de Sănătate Publică Olt, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului.

Creșteri alarmante ale incidenței și mortalității

Proiecțiile arată că unele tipuri de cancer vor înregistra creșteri importante: cancerul de vezică urinară la bărbați (+28%) și cancerul pancreatic la femei (+24%). Impactul asupra mortalității este chiar mai ridicat: se estimează o creștere cu până la 43% a deceselor cauzate de cancerul de prostată, în timp ce alte tipuri frecvent diagnosticate vor avea majorări între 20% și 40%, scrie Adevărul.

Șase tipuri de cancer (sân, colorectal, col uterin, prostată, pulmonar și gastric) concentrează peste 54% din cazurile noi în UE și 50% din decesele oncologice, potrivit datelor ECIS pentru 2022.

Factori de risc și tendințe globale

Creșterea incidenței nu este doar europeană, ci globală. Specialiștii explică această tendință prin îmbătrânirea și creșterea populației, dar și prin schimbarea stilului de viață și a factorilor socio-economici.

Printre cei mai importanți factori determinanți se numără fumatul, consumul de alcool, obezitatea și poluarea aerului, ultimul fiind un factor major de mediu.

Situația în România

La nivel național, cele mai frecvente tipuri de cancer la bărbați sunt: cancerul de prostată, pulmonar, colorectal și de vezică urinară, reprezentând 58% din totalul cazurilor, aproape de media UE (59%). La femei, cele mai frecvente cancere sunt: sân, colorectal și col uterin.

În ceea ce privește mortalitatea, bărbații sunt afectați în special de cancerul de plămân, colorectal și de prostată, iar femeile de cancerul de sân, colorectal și pulmonar. Incidența și prevalența sunt sub media UE, însă mortalitatea este mai ridicată, ceea ce reflectă acces limitat la diagnostic precoce și tratamente eficiente.

Prevenție și depistare timpurie

Specialiștii subliniază că între 30% și 50% dintre cazuri ar putea fi prevenite prin reducerea factorilor de risc: renunțarea la fumat, alimentație echilibrată, activitate fizică regulată și evitarea alcoolului.

Programele pilot de screening pentru cancerul de col uterin, sân și colorectal reprezintă pași importanți pentru detectarea precoce și creșterea șanselor de vindecare.

Provocări și cifre în România

Raportul „Profilul de țară privind cancerul 2025” arată că România are cele mai mari rate de incidență din UE la bărbați pentru cancerele laringian, hepatic și nazofaringian și a doua cea mai mare rată pentru cancerul buzelor, cavității orale și orofaringian. La femei, cancerul de col uterin are o incidență aproape de trei ori mai mare decât media UE, subliniind importanța vaccinării împotriva HPV. De asemenea, România prezintă cele mai mari rate de incidență la femei pentru cancerul hepatic și nazofaringian.