14 ian. 2026, 09:07
O comună din România are nevoie de 3 milioane de euro pentru a scoate la suprafață o „comoară” descoperită sub localitate
Sursă foto: Facebook/ @Primăria Budureasa
Cuprins
  1. Ce își propune o comună din Bihor să facă cu apa termală de sub localitate
  2. De câți bani are nevoia comuna Budureasa pentru proiect

2026 nu a venit cu rezoluții doar la persoane fizice, ci și la adminsitrații locale. O comună din Bihor și-a propus să facă foraj de apă termanlă, o premieră pentru acea zonă. Un astfel de proiect are loc și la Beiuș, dar nu în satele montane din Bihor.

Ce își propune o comună din Bihor să facă cu apa termală de sub localitate

Primarul comunei Budureasa, care include și stațiunea Stâna de Vale, are în plan un proiect măreț. După ce studiile au indicat că sub localitatea din Munții Apuseni există un zăcământ important de apă termală, care ajunge la temperaturi de 60-70 de grade Celsius, edilul și-a propus să folosească resursele naturale pentru încălzirea clădirilor publice. Ar urma să fie încălzite sediul Primăriei, școlile și grădinițele din comună, căminul cultural, dispensarul uman, precum și un muzeu local. În prezent, clădirile publice, la fel ca majoritatea locuințelor din comună, se încălzesc cu lemne.

Tot ce le-a mai rămas autorităților locale să facă atragă finanțare și să se apuce efectiv de forat, dat fiind faptul că administrația a obținut o licență de exploatare.

De câți bani are nevoia comuna Budureasa pentru proiect

Comuna Budureasa are acum nevoie de finanțare, întrucât valoarea proiectului se ridică la circ 3 milioane de euro. Administrația a depus proiectul la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și speră să atragă investițiile necesare.

„Studiile ne arată că apa termală de la noi e foarte caldă și zăcământul are potențial. Ar trebui să facem un foraj la 2.000 de metri adâncime, de unde vom scoate apă cu 60-70 grade Celsius. Avem licență de exploatare, ne mai trebuie finanțare, pentru că un astfel de foraj costă cam 3 milioane de euro. Am depus proiectul la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sperăm că vom atrage fondurile”, a declarat Adrian Magda, marți, pentru Bihoreanul.

Dacă ar obține finanțările de care are nevoie, ar fi prima dată pentru Budureasa când exploatează zăcămintele de apă termală de sub comună.

„Zăcământul nu a mai fost exploatat, acesta ar fi primul foraj. Sperăm că vom reuși cât mai curând”, a mai spus Magda.

Proiectul a fost depus spre finanțare în programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, pe linia destinată utilizării de energie regenerabilă.

