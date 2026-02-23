B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Poliția Capitalei face cercetări în cazul psihologului acuzat că își hărțuia clientele. Ion Duvac a intrat în atenția anchetatorilor

Poliția Capitalei face cercetări în cazul psihologului acuzat că își hărțuia clientele. Ion Duvac a intrat în atenția anchetatorilor

Adrian A
23 feb. 2026, 18:39
Poliția Capitalei face cercetări în cazul psihologului acuzat că își hărțuia clientele. Ion Duvac a intrat în atenția anchetatorilor
Sursă foto: Facebook/Ion Duvac
Cuprins
  1. Poliția Capitalei, pe urmele lui Ion Duvac
  2. Cum își hărțuia clientele

Poliția Capitalei anunță că face verificări în cazul lui Ion Duvac, un cunoscut psiholog, membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, care este acuzat că și-ar fi hărțuit sexual clientele în timpul ședințelor de terapie.

Poliția Capitalei, pe urmele lui Ion Duvac

„În contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la un medic psiholog care ar fi manifestat un comportament nepotrivit față de mai multe paciente, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

Polițiștii Capitalei s-au sesizat din oficiu și au demarat, de îndată, verificări cu privire la aspectele semnalate într-un material de presă, în vederea stabilirii situației de fapt și a dispunerii măsurilor legale care se impun, conform competențelor.

Activitățile specifice sunt efectuate de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-ar fi produs faptele.

Facem un apel către toate persoanele care consideră că au fost victime ale unor astfel de comportamente să se adreseze poliției, în vederea formulării unei plângeri. Asigurăm opinia publică că fiecare sesizare este tratată cu maximă seriozitate, imparțialitate și profesionalism.

Poliția Capitalei își reafirmă angajamentul ferm de a proteja drepturile și siguranța cetățenilor, precum și de a combate orice formă de abuz sau hărțuire, în strictă conformitate cu prevederile legale.”, anunță Poliția Capitalei.

Cum își hărțuia clientele

Poliția Capitalei a intrat pe fir după ce o înregistrare publicată de pressone.ro arată cum Ion Duvac, doctor în psihologie și membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, își hărțuia sexual pacientele prin propuneri sexuale explicite și cere poze cu părțile intime ale femeilor, încă de la prima ședință.

Înregistrarea a fost făcută de o femeie care venise la o ședintă de terapie ținută de Ion Duvac, pentru a vorbi despre stilul ei de atașament.

Ședința a durat două ore, iar din primele minute de interacțiune, Ion Duvac se adresează clientei sale cu „ești o bunăciune în draci”, care trebuie să învețe să facă sex „de calitate”, ca să nu mai fie tristă și chiar să scape de depresie, potrivit sursei citate.

Tags:
Citește și...
Meseria de detectiv particular s-a schimbat în România. Cine îi angajează și cât câștigă, de fapt
Eveniment
Meseria de detectiv particular s-a schimbat în România. Cine îi angajează și cât câștigă, de fapt
Momentul arestării fostului prinț Andrew, expus într-un tablou la Luvru în semn de protest. Ce mesaj au vrut să transmită activiștii (VIDEO)
Eveniment
Momentul arestării fostului prinț Andrew, expus într-un tablou la Luvru în semn de protest. Ce mesaj au vrut să transmită activiștii (VIDEO)
Coșul de cumpărături devine mai scump în Postul Paștelui. Cât ajunge să cheltuie o familie în cele 7 săptămâni
Eveniment
Coșul de cumpărături devine mai scump în Postul Paștelui. Cât ajunge să cheltuie o familie în cele 7 săptămâni
Primar trimis în judecată pentru fraudă. Prejudiciul stabilit de procurori depășește 3,3 milioane de lei
Eveniment
Primar trimis în judecată pentru fraudă. Prejudiciul stabilit de procurori depășește 3,3 milioane de lei
Delapidare la Inspectoratul Școlar Constanța. Suma uriașă care a dispărut din contabilitatea instituției. DNA, chemat să intervină
Eveniment
Delapidare la Inspectoratul Școlar Constanța. Suma uriașă care a dispărut din contabilitatea instituției. DNA, chemat să intervină
Sindicaliștii din Educație vin în fața Palatului Cotroceni. Profesorii acuză că Nicușor Dan a uitat de ei
Eveniment
Sindicaliștii din Educație vin în fața Palatului Cotroceni. Profesorii acuză că Nicușor Dan a uitat de ei
Accesul turiștilor este interzis în aceste locuri spectaculoase din România. Zonele unde natura este lăsată complet neatinsă
Eveniment
Accesul turiștilor este interzis în aceste locuri spectaculoase din România. Zonele unde natura este lăsată complet neatinsă
Surse: Coaliția a renunțat la un proiect care a generat multe controverse în România. Despre ce este vorba
Politică
Surse: Coaliția a renunțat la un proiect care a generat multe controverse în România. Despre ce este vorba
Românii nu mai pot merge în Marea Britanie fără acest act, începând cu 25 februarie. Cât costă și cum se obține
Eveniment
Românii nu mai pot merge în Marea Britanie fără acest act, începând cu 25 februarie. Cât costă și cum se obține
Adriana Bahmuțeanu, vecină cu unul dintre saloanele-paravan pentru proxenetism: „Se știa foarte bine ce e acolo. Noi ajunsesem să fim amenințați că dacă mai facem plângeri, vom fi amendați”
Eveniment
Adriana Bahmuțeanu, vecină cu unul dintre saloanele-paravan pentru proxenetism: „Se știa foarte bine ce e acolo. Noi ajunsesem să fim amenințați că dacă mai facem plângeri, vom fi amendați”
Ultima oră
19:03 - Tragedie pe pârtie: O fetiță de 13 ani și-a pierdut viața după ce hainele i-au rămas blocate în telescaun
18:53 - Meseria de detectiv particular s-a schimbat în România. Cine îi angajează și cât câștigă, de fapt
18:53 - Lovitură grea pentru Trump. Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA
18:37 - Momentul arestării fostului prinț Andrew, expus într-un tablou la Luvru în semn de protest. Ce mesaj au vrut să transmită activiștii (VIDEO)
18:24 - Codruța Filip trece prin momente de coșmar. Persoana care a crescut-o s-a stins din viață: „Nu va mai avea cine să mă strângă în brațe”
18:17 - Kievul combate o serie de știri false. Situația oficială a învățământului românesc din Ucraina
17:44 - Scene de coșmar în Spania! O familie de români a ucis un vecin, după un scandal pornit de la zgomot
17:38 - Austeritatea șmecherilor din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir denunță o sinecură menținută pentru USR la Senat
17:33 - EXCLUSIV: De ce nu a mers Oana Țoiu la moțiunea depusă împotriva ei. Ce face ministra de Externe la Bruxelles. Miliarde de euro pentru România (VIDEO)
17:10 - Coșul de cumpărături devine mai scump în Postul Paștelui. Cât ajunge să cheltuie o familie în cele 7 săptămâni