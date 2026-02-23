Poliția Capitalei face cercetări în cazul psihologului acuzat că își hărțuia clientele. Ion Duvac a intrat în atenția anchetatorilor

Poliția Capitalei anunță că face verificări în cazul lui Ion Duvac, un cunoscut psiholog, membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, care este acuzat că și-ar fi hărțuit sexual clientele în timpul ședințelor de terapie.

Poliția Capitalei, pe urmele lui Ion Duvac

„În contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la un medic psiholog care ar fi manifestat un comportament nepotrivit față de mai multe paciente, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

Polițiștii Capitalei s-au sesizat din oficiu și au demarat, de îndată, verificări cu privire la aspectele semnalate într-un material de presă, în vederea stabilirii situației de fapt și a dispunerii măsurilor legale care se impun, conform competențelor.

Activitățile specifice sunt efectuate de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-ar fi produs faptele.

Facem un apel către toate persoanele care consideră că au fost victime ale unor astfel de comportamente să se adreseze poliției, în vederea formulării unei plângeri. Asigurăm opinia publică că fiecare sesizare este tratată cu maximă seriozitate, imparțialitate și profesionalism.

Poliția Capitalei își reafirmă angajamentul ferm de a proteja drepturile și siguranța cetățenilor, precum și de a combate orice formă de abuz sau hărțuire, în strictă conformitate cu prevederile legale.”, anunță .

Cum își hărțuia clientele

Poliția Capitalei a intrat pe fir după ce o înregistrare publicată de pressone.ro arată cum Ion Duvac, doctor în psihologie și membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, își hărțuia sexual pacientele prin propuneri sexuale explicite și cere poze cu părțile intime ale femeilor, încă de la prima ședință.

Înregistrarea a fost făcută de o femeie care venise la o ședintă de terapie ținută de Ion Duvac, pentru a vorbi despre stilul ei de atașament.

Ședința a durat două ore, iar din primele minute de interacțiune, Ion Duvac se adresează clientei sale cu , care trebuie să învețe să facă sex „de calitate”, ca să nu mai fie tristă și chiar să scape de depresie, potrivit sursei citate.