Polițistă păruită în timpul unei intervenții. S-a întâmplat în Slatina, iar femeia tocmai salvase viața unui om. Agresorul lui a luat-o apoi pe ea de păr. Mai rău, șefii Poliției Slatina au mușamalizat incidentul, astfel că agenta a fost nevoită să depună ea plângere la Parchet, ca individul violent să fie arestat.

Ce a pățit polițista în timpul intervenției

„⚖️ Așa se mușamalizează un ultraj de către șefii din Poliție 🚨

De curând am aflat despre modalitatea în care șefii din cadrul IPJ Olt au încercat să mușamalizeze o infracțiune de ultraj comisă asupra unuia dintre colegii noștri care își desfășoară activitatea la nivelul Poliției Municipiului Slatina.

Practic, în timp ce polițistii se aflau în serviciul de patrulare, au observat un individ care a încercat să lovească un bărbat cu o sticlă în zona capului.

Doar intervenția promptă a colegei noastre polițiste, care a barat lovitura, a împiedicat o posibilă tragedie🙏.

Din păcate, în timpul intervenției, colega noastră a fost agresată fizic, fiind trasă de păr de către individul violent, care a fost ulterior imobilizat cu sprijinul unei alte patrule👮🏻‍♂️👮🏻‍♂️”, a transmis Sindicatul Europol, pe Facebook.

Ce s-a întâmplat cu șefii care au mușamalizat cazul de ultraj

Pentru că nu a fost ajutată de superiori, polițista a trebuit să depună personal plângere la Parchet. Șefii Poliției Municipiului Slatina sunt acum cercetați disciplinar.

„Deși fapta reprezenta o infracțiune de ultraj, conducerea Poliției Municipiului Slatina nu a înregistrat evenimentul și nu a raportat agresiunea, preferând să minimalizeze incidentul.

🟥 În lipsa oricărei reacții instituționale, colega noastră a fost nevoită să formuleze personal plângere la Parchet, în urma căreia agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cu privire la modul în care conducerea IPJ Olt a ales să trateze un eveniment atât de grav, organizația noastră a sesizat conducerea Poliției Române pentru modul defectuos de gestionare a situației.

În prezent, conform răspunsului primit din partea IGPR, șeful și adjunctul Poliției Municipiului Slatina sunt cercetați disciplinar pentru nerespectarea procedurilor legale și pentru lipsa de reacție față de o infracțiune comisă împotriva unui polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

📣 Este inadmisibil ca polițiștii care își riscă viața să fie abandonați de către conducerea instituției care ar trebui să îi protejeze”, a mai transmis Sindicatul Europol.