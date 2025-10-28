B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Polițistă păruită în timpul unei intervenții. Femeia tocmai salvase viața unui om. Șefii ei, acuzați că au mușamalizat cazul de ultraj (VIDEO)

Polițistă păruită în timpul unei intervenții. Femeia tocmai salvase viața unui om. Șefii ei, acuzați că au mușamalizat cazul de ultraj (VIDEO)

Traian Avarvarei
28 oct. 2025, 23:32
Polițistă păruită în timpul unei intervenții. Femeia tocmai salvase viața unui om. Șefii ei, acuzați că au mușamalizat cazul de ultraj (VIDEO)
Polițistă păruită în timpul unei intervenții, la Slatina Sursa foto: Captură video - Sindicatul Europol / Facebook
Cuprins
  1. Ce a pățit polițista în timpul intervenției
  2. Ce s-a întâmplat cu șefii care au mușamalizat cazul de ultraj

Polițistă păruită în timpul unei intervenții. S-a întâmplat în Slatina, iar femeia tocmai salvase viața unui om. Agresorul lui a luat-o apoi pe ea de păr. Mai rău, șefii Poliției Slatina au mușamalizat incidentul, astfel că agenta a fost nevoită să depună ea plângere la Parchet, ca individul violent să fie arestat.

Ce a pățit polițista în timpul intervenției

„⚖️ Așa se mușamalizează un ultraj de către șefii din Poliție 🚨

De curând am aflat despre modalitatea în care șefii din cadrul IPJ Olt au încercat să mușamalizeze o infracțiune de ultraj comisă asupra unuia dintre colegii noștri care își desfășoară activitatea la nivelul Poliției Municipiului Slatina.

Practic, în timp ce polițistii se aflau în serviciul de patrulare, au observat un individ care a încercat să lovească un bărbat cu o sticlă în zona capului.

Doar intervenția promptă a colegei noastre polițiste, care a barat lovitura, a împiedicat o posibilă tragedie🙏.

Din păcate, în timpul intervenției, colega noastră a fost agresată fizic, fiind trasă de păr de către individul violent, care a fost ulterior imobilizat cu sprijinul unei alte patrule👮🏻‍♂️👮🏻‍♂️”, a transmis Sindicatul Europol, pe Facebook.

Ce s-a întâmplat cu șefii care au mușamalizat cazul de ultraj

Pentru că nu a fost ajutată de superiori, polițista a trebuit să depună personal plângere la Parchet. Șefii Poliției Municipiului Slatina sunt acum cercetați disciplinar.

„Deși fapta reprezenta o infracțiune de ultraj, conducerea Poliției Municipiului Slatina nu a înregistrat evenimentul și nu a raportat agresiunea, preferând să minimalizeze incidentul.

🟥 În lipsa oricărei reacții instituționale, colega noastră a fost nevoită să formuleze personal plângere la Parchet, în urma căreia agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cu privire la modul în care conducerea IPJ Olt a ales să trateze un eveniment atât de grav, organizația noastră a sesizat conducerea Poliției Române pentru modul defectuos de gestionare a situației.

În prezent, conform răspunsului primit din partea IGPR, șeful și adjunctul Poliției Municipiului Slatina sunt cercetați disciplinar pentru nerespectarea procedurilor legale și pentru lipsa de reacție față de o infracțiune comisă împotriva unui polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

📣 Este inadmisibil ca polițiștii care își riscă viața să fie abandonați de către conducerea instituției care ar trebui să îi protejeze”, a mai transmis Sindicatul Europol.

Tags:
Citește și...
Tulburarea afectivă sezonieră. De ce iarna aduce depresie pentru milioane de oameni
Eveniment
Tulburarea afectivă sezonieră. De ce iarna aduce depresie pentru milioane de oameni
Incendiu în toiul nopții. Locatarii unui bloc din Drobeta Turnu Severin evacuați din cauza fumului gros
Politică
Incendiu în toiul nopții. Locatarii unui bloc din Drobeta Turnu Severin evacuați din cauza fumului gros
Ce pericol ascunde schimbarea locului în avion. Un fost pilot a dezvăluit de ce pasagerii nu ar trebui să își modifice poziția prevăzută pe bilet
Eveniment
Ce pericol ascunde schimbarea locului în avion. Un fost pilot a dezvăluit de ce pasagerii nu ar trebui să își modifice poziția prevăzută pe bilet
Creditul bancar în cazul unei persoane care a murit. Ce trebuie să știe moștenitorii
Eveniment
Creditul bancar în cazul unei persoane care a murit. Ce trebuie să știe moștenitorii
Mihai Găinușă, comentariu ironic-amar despre Catedrala Națională: „Sper să nu fac vreo blasfemie”
Eveniment
Mihai Găinușă, comentariu ironic-amar despre Catedrala Națională: „Sper să nu fac vreo blasfemie”
Românii în căutare de cazări pentru Crăciun și Revelion, vizați de escroci. Cum a fost păcălit un grup de tineri să plătească 4.000 de lei pentru o cabană fictivă
Eveniment
Românii în căutare de cazări pentru Crăciun și Revelion, vizați de escroci. Cum a fost păcălit un grup de tineri să plătească 4.000 de lei pentru o cabană fictivă
Mai mulți angajați români au anunțat că nu vor își vor ridica voucherele de vacanță. Măsura care le-a determinat decizia
Eveniment
Mai mulți angajați români au anunțat că nu vor își vor ridica voucherele de vacanță. Măsura care le-a determinat decizia
Ce despăgubiri primește o femeie de la Metrorex, după ce s-a împiedicat de o plăcuţă pe peronul unei stații. Suma e uriașă
Eveniment
Ce despăgubiri primește o femeie de la Metrorex, după ce s-a împiedicat de o plăcuţă pe peronul unei stații. Suma e uriașă
Țara unde românii pot primi un salariu anual de 30.000 de euro, în timp ce lucrează în destinații de lux
Eveniment
Țara unde românii pot primi un salariu anual de 30.000 de euro, în timp ce lucrează în destinații de lux
Straniul caz al unei școli din Tulcea, desființată și reînființată. Ce spunea despre ea ministrul Daniel David: „Am găsit o soluție bună”
Eveniment
Straniul caz al unei școli din Tulcea, desființată și reînființată. Ce spunea despre ea ministrul Daniel David: „Am găsit o soluție bună”
Ultima oră
01:00 - OpenAI devine oficial companie comercială. Ce presupune noul acord cu Microsoft
00:06 - Ce spune Vica Blochina despre titlul de „amanta celebră a României”, primit după relația cu Victor Pițurcă: „Asta e, cu asta defilăm”
00:00 - Iași: Primarul unei comune, reţinut după ce ar fi bătut doi minori
23:59 - Tulburarea afectivă sezonieră. De ce iarna aduce depresie pentru milioane de oameni
23:57 - Incendiu în toiul nopții. Locatarii unui bloc din Drobeta Turnu Severin evacuați din cauza fumului gros
23:36 - Ce pericol ascunde schimbarea locului în avion. Un fost pilot a dezvăluit de ce pasagerii nu ar trebui să își modifice poziția prevăzută pe bilet
23:35 - Creditul bancar în cazul unei persoane care a murit. Ce trebuie să știe moștenitorii
23:29 - China impune reguli stricte pentru influencerii online. Cum afectează noua lege creatorii de conținut
22:59 - Secretul Ramonei Bădescu pentru imunitate. „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”
22:57 - Netanyahu aruncă în aer pacea lui Trump. Aviația israeliană a bombardat ținte din Gaza. UPDATE