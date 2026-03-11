B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Polițiști de la Crimă Organizată, trimiși în judecată după ce au făcut amor într-un club, în văzul clienților

Traian Avarvarei
11 mart. 2026, 17:37
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Polițiștii au făcut amor într-un club, de față cu ceilalți clienți
  2. Polițiștii, acuzați de ultraj contra bunelor moravuri

Doi polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bihor au fost trimiși în judecată la mai bine de un an după ce au fost surprinși în timp ce făceau amor într-un club din oraș.

Polițiștii au făcut amor într-un club, de față cu ceilalți clienți

Pe 20 decembrie 2024, într-un club cunoscut din Oradea, iar cei doi polițiști, un bărbat şi o femeie, au întreţinut acte sexuale explicite în văzul clienţilor. Momentele au fost surprinse și de camerele de supraveghere, imaginile fiind acum probe la dosar.

Potrivit rechizitoriului citat de eBihoreanul, „cei doi au săvârșit acte sexuale explicite, acte de satisfacere a sexualității, precum și acte de exhibiționism”.

Dați afară de barman, agenții au făcut scandal în fața clubului, angajații fiind nevoiți să sune la 112.

Polițiștii, acuzați de ultraj contra bunelor moravuri

La finele lunii trecute, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au decis trimiterea celor doi poliţişti în judecată pentru ultraj contra bunelor moravuri. Inflațiunea se pedepsește cu închisoarea de la trei luni la doi ani sau cu amendă.

Între timp, cei doi nu mai activează în cadrul BCCO Bihor, iar poliţia spune că sunt puşi la dispoziţia Inspectoratului, cu atribuţii limitate până la finalizarea procesului.

Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Oradea, dar din 9 martie nu mai este vizibil pe portalul instanței, întrucât cei doi poliţişti au cerut ca procesul să fie judecat fără public, o măsură permisă de lege pentru protejarea părților implicate.

