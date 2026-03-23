Poluarea Dunării va fi monitorizată printr-un sistem modern dotat cu inteligență artificială. Proiectul strategic de aproape patru milioane de euro este implementat de autoritățile navale din România și Bulgaria.

Tehnologia folosită pentru a opri poluarea Dunării

Investiția prevede utilizarea unor instrumente IT inovatoare și senzori performanți care vor colecta și analiza datele despre incidentele provocate de transportul maritim, proiectul fiind gestionat de Administrația Maritimă din Bulgaria în parteneriat cu Autoritatea Navală Română (ANR).

Această colaborare va transforma platforma existentă într-una inteligentă, care va elimina suprapunerea activităților de control ale celor două state. În acest scop, vor fi montate componente hardware, infrastructură și servere de-a lungul malului bulgăresc, împreună cu noi dispozitive mobile și echipamente de comunicații conectate direct la activitățile de inspectare a navelor care operează pe fluviu.

Ce echipamente mobile vor fi folosite

Proiectul DANRISS 2 include și înființarea unei unități mobile de inspecție, dotată cu un vehicul de teren, tablete și imprimante mobile specializate pentru a verifica starea tehnică a navelor chiar la fața locului.

Aceste dotări vor permite inspectorilor să aplice Directiva UE 2016/1629 și Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase, reușind astfel să unifice regulile de control pe ambele maluri ale Dunării, atât în România, cât și în Bulgaria. Prin utilizarea soluțiilor de inteligență artificială pentru analiza avansată a traficului, autoritățile vor putea identifica mult mai rapid riscurile de navigație, vor asigura inspecții mai sigure și vor garanta o aplicare echitabilă a reglementărilor de navigație pe tot sectorul bulgaro-român.

De unde vin banii pentru proiecte

Această inițiativă face parte din programul „Interreg VI-A” România-Bulgaria, aprobat de Comisia Europeană în 2022, care beneficiază de un buget total de 207.457.162 euro, din care 163.497.401 euro sunt furnizați de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Suma totală disponibilă pentru proiecte este de 191.001.637,50 euro, restul fiind alocat asistenței tehnice, conform informațiilor oficiale publicate pe site-ul programului. Implementarea sistemului transfrontalier va promova o navigație mai sigură, va reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător și va asigura condiții de piață echitabile pentru toți participanții la transportul pe , scrie .