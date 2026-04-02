Povestea icoanei Maicii Domnului cu trei mâini, considerată făcătoare de minuni. Cum a ajuns în România și ce personalități s-au închinat la ea

Traian Avarvarei
02 apr. 2026, 14:34
Icoana Maicii Domnului cu trei mâini. Sursa foto: Captură video - Antena Stars / Spynews.ro
Într-o biserică din Ploiești se află o icoană a Maicii Domnului cu trei mâini, despre care se spune că e făcătoare de minuni. Prin fața ei au trecut mii de credincioși, inclusiv personalități.

Cum a ajuns icoana în România

Icoana Maicii Domnului cu trei mâini se află în Biserica Maica Precista din Ploiești. Ea a fost adusă în România, fiind donată de țarul Rusiei, în 1877.

De această icoană e legat și numele Sfântului Ioan Damaschin. Se spune că sfântul s-a rugat la această icoană a Maicii Domnului pentru a-l vindeca, după ce a fost tăiat la mână.

„Icoana, pentru noi, are o valoare deosebită. Este donată de un conducător de țară ortodoxă, este deosebit de frumoasă și are și are această adăugire, a acestei a treia mâini (…) I se arată Maica Domnului în vis, pentru că el a cerut să se vindece, ca el să poată scrie mai departe învățături despre icoană. Maica Domnului îl vindecă, el pleacă să se facă monah”, a explicat preotul Ștefan Mușat, la Antena Stars, potrivit SpyNews.

Ce personalități s-au închinat la icoană

La icoana Maicii Domnului cu trei mâini s-au închinat de-a lungul timpului numeroase personalități.

„În fața acestei icoane și-au plecat genunchii Mihai Eminescu de două ori, în 1878 și 1881. Și-a plecat genunchii Alexandru Ioan Cuza (…), Ioan Slavici care l-a însoțit în 1881 pe Mihai Eminescu (…) Toma Caragiu a cântat în corul bisericii noastre (…) Aici au venit nenumărați oameni, mii și mii de oameni”, a mai afirmat preotul Ștefan Mușat.

