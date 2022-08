Povestea unei mame surogat din Ucraina. De ce femeile acceptă un astfel de job: „Cu acești bani ne-am putut permite călătorii”

În zilele noastre, tot mai mult se vorbește despre mamele surogat. În ianuarie 2022, actrița Priyanka Chopra și soțul ei Nick Jonas au anunțat pe rețelele de socializare că au devenit părinți prin această procedură specială. Ca răspuns, unii fani au scris mesaje emoționante și calde, în timp ce alții au venit cu replici dure la adresa vedetelor.

Tot mai multe vedete apelează la serviciile mamelor surogat

Atitudinea societății față de această metodă de a avea copii este ambiguă. Există multe stereotipuri în jurul mamelor surogat, de exemplu, unii oameni cred că unele fete sărace sunt forțate să „vândă” copii, deși acest lucru nu este deloc adevărat.

Nici măcar numărul impresionant de alte vedete care au devenit părinți datorită acestui serviciu nu salvează: al treilea și al patrulea copil ai lui Kim Kardashian și Kanye West s-au născut datorită maternității surogat. Pe se numără și Sarah Jessica Parker, Nicole Kidman, Amber Heard, Lucy Liu, Naomi Campbell și etc.

Cu toate acestea, în Germania, Franța, Suedia și în alte țări europene, această tehnologie este interzisă, iar în Canada și Marea Britanie, o mamă surogat nu poate percepe bani pentru serviciile ei.

De ce aleg oamenii această metodă? Cel mai adesea acest lucru este cauzat de probleme de sănătate, menopauză, incapacitate de a rămâne însărcinată sau de a avea un copil. În plus, acest serviciu este folosit de persoanele singure care doresc copii biologici.

Maternitatea surogat este o tehnologie de reproducere în care nu doi oameni, ci trei, participă la conceperea unui copil. Tatăl genetic își dă spermatozoizii pentru fertilizare, mama genetică dă ovulul, iar mama surogat își dă voluntar și naște copilul. În acest caz, copilul va arăta ca mama și tata și nu ca „mama surogat”.

Femeile decid să devină mamele surogat din cauza sărăciei

Victoria este o mamă surogat din Ucraina. Femeia dezvăluit câteva detalii din experiența ei și a explicat de ce a decis să facă acest pas. Potrivit Svetlanei, majoritatea femeilor sunt nevoite să lucreze ca mamele surogat din cauza lipsei de bani.

„Am decis să devin mamă surogat la vârsta de 31 de ani din cauza unei situații financiare dificile. Pe vremea aceea tocmai am divorțat și am rămas singură cu doi copii mici, fără locuință. Am avut bani doar pentru câteva luni de închiriere a unui apartament în Simferopol.

Am auzit de maternitatea surogat, dar nu am intrat în detalii și chiar am condamnat-o, până când am primit un email de la clinică cu o ofertă de a deveni mamă surogat. Am citit detaliile pe internet și mi-am dat seama că mă încadrez în toate cerințele.

Am apelat la agenția din Moscova, care , au propria lor bază de date de părinți. Am semnat un contract standard, în care se precizează, de exemplu, că eu mă angajez să dau copilul, iar părinții se angajează să-l ia și chiar dacă li se întâmplă ceva, rudele iau copilul. Dacă unele condiții nu sunt îndeplinite, puteți merge în instanta cu contractul. Contractul în acest caz este cel mai important lucru.

Am fost de trei ori la Moscova: pentru a face analize, o săptămână mai târziu pentru transferul embrionului (procedura FIV, fertilizarea in vitro, combinarea unui ovul și a unui spermatozoid într-o eprubetă în laborator pentru a obține un embrion fertilizat, care este apoi transferat în uterul femeii. n.r). ) și cu trei săptămâni înainte de naștere.

Nu orice femeie va face asta. Este greu, mai ales când bebelușul începe să împingă. Trebuie să fii stabil din punct de vedere psihologic și să te pregătești pentru faptul că acesta este la fel de străin, ca alți copii care aleargă pe terenul de joacă.

Mame de închiriat

Le-am explicat prietenilor care m-au văzut cu burtă că sunt Șocul a fost chiar printre cei care au crezut că am acționat nobil. Mama mea nu și-a putut reveni în fire timp de trei zile. Pentru că așa ceva nu se acceptă în societatea noastră. Dar atunci când mergi la acest pas, trebuie să fii pregătit pentru neînțelegeri. Da, nu așa a intenționat Dumnezeu, dar când nu există altă cale de a-ți lua copilul, aceasta este calea de ieșire.

Sarcina a decurs perfect, la fel și cele două naturale ale mele. Singura diferență este că, pe lângă vitamine, am băut hormoni pentru a menține sarcina, deoarece este artificială. În cazul unei sarcini surogat, responsabilitatea este mult mai mare decât în ​​cazul propriilor copii. Părinții sunt interesați de copil, iar pe mine mă interesează nu doar suma lunară, ci și taxa finală.

S-a născut un băiat, dar nu l-am văzut și nu am vrut să-l văd, pentru că știu că aș fi izbucnit în plâns. Mă bucur că am ajutat și datorită mie oamenii au propriul copil. Nu le-am văzut ochii plini de lacrimi de bucurie, dar mi s-a spus cât de fericiți sunt.

Cât costă serviciile femeilor

De ce ar trebui o femeie să-și riște sănătatea și viața gratuit? Acest serviciu nu este atât de scump pentru noi. Dar am avut noroc: am fost plătită pentru toate zborurile, cazare și masă, analize, medicamente. Din momentul replantării până la hCG pozitiv, două săptămâni mai târziu au plătit 500 de ruble pe zi, după 40 de mii lunar.

Taxa a fost de 1200.000 și plata suplimentară pentru cezariană 150 mii de ruble. Cu acești bani ne-am putut permite călătorii, să plătim taxe la o grădiniță privată pentru fiica noastră cea mică și, cel mai important, să plătim chiria”, a mărturisit Victora revistei .