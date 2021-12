Dragoș Săvulescu a devenit tătic cu ajutorul unei mame surogat. Mesajul consoartei fostului acționar

Dragoș Săvulescu a devenit tată cu ajutorul unei mame surogat. Fostul acționar de la Dinamo, în vârstă de 47 de ani, formează un cuplu cu modelul Angela Martin, însă băiețelul cuplului a fost adus pe lume de o altă femeie.

Anunțul a fost făcut de către consoarta lui Săvulescu(35 de ani), pe contul ei de pe social media.

”Fiul nostru, Kyree Martini Săvulescu, prelungirea iubirii noastre, s-a născut ieri, 2 decembrie 2021, în Dallas, Texas.

Am fost norocoși să avem propriul nostru copil cu ajutorul unui remarcabil purtător surogat gestațional. Vom fi mereu recunoscători ființei umane excepționale care ne-a purtat băiețelul! Inimile noastre sunt pline de iubire și fericire!

Bun venit în această lume, Kyree!”, este mesajul postat de Angela Martini pe contul ei de Instagram.

Dragoş Săvulescu a fost condamnat la cinci ani şi şase luni de închisoare în dosarul retrocedării plajelor din Mamaia, dar a dat în judecată statul român și a dispărut de pe teritoriul României.

„Această fostă ţară comunistă a arătat că nu are încă cultura unui stat de drept. Din această cauză am suferit timp de 16 ani abuzurile autorităţilor, deoarece cazul meu a început în România. Sunt recunoscător Curţii de Apel a Mării Egee pentru că a respins extrădarea mea şi pentru respectul pe care l-a arătat legislaţiei europene. Chiar dacă am trecut prin atâte dificultăţi, am avut norocul să mă aflu în Grecia, o ţară europeană care are un sistem juridic atât de bun” spunea Dragoş Săvulescu.